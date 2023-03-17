Китайська зброя для Путіна та українська помста для союзників Москви. Інтерв’ю Кулеби для ВВС

Джеймс Лендал

Дипломатичний кореспондент ВВС в Києві

49 хвилин(и) тому

Країни, які "погано поставилися до України", притягнуть до відповідальності після закінчення війни, попередив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю ВВС він сказав, що вибір, який кожна нація зробила після повномасштабного вторгнення Росії, буде "враховано при побудові майбутніх відносин".

Він також зазначив, що затримки поставок західної зброї коштують українцям життя.

"Якщо доставку відкладають на один день, це означає, що хтось загине на передовій", - сказав він.

У великому інтерв'ю Кулеба також висловив свою думку щодо того, як закінчиться війна, роль Китаю та своє розчарування тим, що Папа Франциск ще не відвідав його країну у цей складний час.

Кулеба говорив з ВВС у величному міністерстві закордонних справ в центрі Києва, яке зараз захищене мішками з піском і озброєною охороною.

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Хоча Україна отримала військову та економічну підтримку від західних держав після вторгнення Росії, багато країн Африки, Азії та Південної Америки залишилися осторонь.

Деякі історично симпатизують Росії, деякі стурбовані економічними втратами через війну, а інші вважають, що Захід затягує бойові дії без потреби.

Але Кулеба чітко дав зрозуміти, що країни, які не підтримали Україну зараз, які, за його словами, "погано повелися під час цієї війни та погано поставилися до України", заплатять ціну в майбутньому.

Україна цілком може залежати від західної допомоги та військової підтримки в середньо- та довгостроковій перспективі, тому її дипломатичне несхвалення може не хвилювати деякі країни. Але в мирний час величезний експорт зерна з України дає їй значний економічний вплив, особливо в деяких країнах світу, що розвиваються.

"Якщо хтось у світі думає, що те, як та чи інша країна поводилася чи поставилася до України в найтемніший момент її історії, не буде враховано при побудові майбутніх відносин, то ці люди просто не знають, як працює дипломатія", - сказав він.

"Війна — це час, коли потрібно зробити вибір. І кожен вибір був зафіксований", - підкреслив Кулеба.

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Кулеба сказав, що західні союзники не надають Україні військову підтримку достатньо швидко, оскільки вони не були готові до конфлікту такого масштабу, як Перша світова війна. Але країні потрібні артилерійські снаряди.

"Ми хочемо, щоб партнери діяли швидше, - сказав він. - Якщо одну доставку відкладають на один день, це означає, що хтось загине на передовій. Це означає, що той, хто міг бути ще живим, помре".

Найбільший попит на боєприпаси був у східному місті Бахмут, яке українські сили утримують більше семи місяців попри неодноразові спроби Росії захопити місто.

Кулеба заявив, що "емоційно дуже складно" через втрати, яких зазнає Україна.

Але якби Бахмут впав, то наступними були б інші міста: "Тож, щоб там врятувати життя… ми маємо воювати в Бахмуті, скільки фізично зможемо".

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За словами міністра, не було жодних ознак бажання Росії вести переговори про припинення бойових дій, але він додав: "Будь-яка війна закінчується за столом переговорів… Але моя мета як міністра закордонних справ — переконатися, що Україна сіла за стіл переговорів після вирішального успіху на полі бою".

І це передбачає створення найбільш сильної з можливих коаліції підтримки, альянсу, який, на його думку, досі не включає Папу Римського. Кулеба сказав, що судити понтифіка має не він, а Бог, але додав: "Ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни".

Китай теж досі опирався спробам України домогтися зустрічі між лідером КНР Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським, хоча очікується, що китайський лідер 20-22 березня відвідає Москву.

Кулеба сказав, що його президент готовий до телефонної розмови з паном Сі, і додав: "Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент... коли він готовий озброїти Росію".

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Що стосується Сполучених Штатів, деякі аналітики припускають, що підтримка України може зменшитися після президентських виборів наступного року.

Але Кулеба сказав: "Я думаю, що ми можемо пережити будь-який вибір республіканців".

Міністр наполягає, що "найбільша розкіш, якою Україна користується в Сполучених Штатах, це двопартійна підтримка як в демократичному, так і в республіканському таборі".

Як головний дипломат своєї країни, Дмитро Кулеба зберігає впевненість, що Україна може зберегти підтримку союзників.

Він додає, що Україна має один ключовий фактор на своєму боці: "Історично Україну несправедливо недооцінювали, і я шкодую, що знадобилося кровопролиття та руйнівна війна, щоб світ зрозумів, наскільки ми круті".