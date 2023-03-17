"У нас не було вибору". Чому індійські студенти повертаються до України
Кореспондент ВВС Джугал Пурохіт поговорив з кількома студентами з Індії, які навчалися в українських вишах, були евакуйовані на батьківщину після початку війни, але невдовзі почали повертатися до України попри небезпеку війни.
Чому вони не можуть продовжити освіту у себе на батьківщині і що робитимуть, якщо ситуація в Україні загостриться ще більше?
Ріші Двіведі - один із тисяч індійських студентів, евакуйованих з України рік тому. Але зараз він знову навчається у Львові.
"Повітряні тривоги, що попереджають нас про ракетні атаки або дрони, звучать у середньому по чотири рази на день", - розповідає ВВС 25-річний Ріші.
Він родом із Каннауджа, міста у північній провінції Уттар-Прадеш. Навчається на п'ятому курсі Львівського національного медичного університету на бакалавра хірургії.
Його вивезли з країни після російського вторгнення рік тому, але у жовтні минулого року він вирішив повернутися та закінчити навчання.
Після того, як на початку війни 22-річний індійський студент-медик загинув під обстрілом, Індія евакуювала з України 23 тисячі своїх громадян, зокрема 18 тисяч студентів.
Але багато хто - здебільшого студенти-медики - відтоді повернулися, ігноруючи рекомендації індійського уряду. За їхніми словами, вони не мають вибору, якщо в майбутньому вони хочуть стати лікарями.
Двіведі - один із 1100 громадян Індії, які проживають зараз в Україні. Здебільшого студенти влаштувалися у таких містах, як Львів, Ужгород та Тернопіль на заході країни. Ці міста далеко від зони активних бойових дій на сході України, але російські ракети дістають і сюди.
Громадяни Індії - не єдині іноземці, які вирішили повернутися. Під час роботи над цим матеріалом ми зустріли у Львові студентів із Африки.
"Залишається гадати, чи вдасться нам завершити навчання. Коли над головою чуєш гелікоптери чи літаки, неможливо заснути. Щоразу думаєш, чи не атака це", - каже Шрішті Мозес, студент четвертого курсу Львівського медінституту.
Через перебої в подачі електроенергії Мозес був змушений переїхати в дорожчу квартиру в районі, де з електрикою все гаразд. Сам він із міста Дехрадун на півночі Індії.
То навіщо ж за таких умов повертатися в Україну?
Експерти кажуть, що більшість індійських студентів-медиків хоче повернутися на батьківщину після закінчення вишу. Але для того, щоб практикувати вдома, їм потрібен дозвіл Національної медичної комісії (NMC) - індійського регулятора у сфері медичної освіти.
Коли війна в Україні змусила студентів перервати навчання, міністр освіти Індії заявив, що уряд зробить усе можливе, щоб вони отримали дипломи лікарів.
Асоціація медиків Індії попросила розподілити таких студентів в індійських коледжах. З такою ж пропозицією виступила і місцева влада окремих штатів.
Міністерство внутрішніх справ країни пішло далі і попросило приватні медичні виші взяти студентів, які повернулися, до себе як одноразовий виняток.
Але МОЗ Індії відхилив ці прохання та пропозиції. У липні минулого року міністерство випустило заяву, в якій ішлося, що немає жодних підстав для переведення студентів іноземних медичних вишів до індійських коледжів.
Багато студентів, які повернулися з України, навіть не намагаються пробитися до місцевих інститутів через велику конкуренцію та високу вартість навчання.
Вайшалі Сетія навчається у Національному медичному університеті Тернополя. Торік у березні вона поїхала з України через кордон з Угорщиною, але в листопаді повернулася.
"NMC випустила розпорядження, що індійські студенти, які вступили до іноземних вишів після листопада 2021 року, повинні закінчити ці виші, якщо хочуть, щоб їхні дипломи були визнані в Індії", - каже Сетія з міста Фарідабада, передмістя Делі.
Вона вступила до тернопільського вишу у грудні 2021 року, всього за кілька місяців до війни, яка змусила її повернутися додому.
"Нас часто запитують, чому ми повернулися до України. У нас не було вибору", - каже Вайшалі.
За даними міністерства охорони здоров'я Індії, 3964 студенти, які навчалися раніше в Україні, перевелися до університетів в інших країнах.
170 осіб продовжують навчання в українських вишах, які тимчасово переїхали в безпечніші місця.
Голова МОЗ Індії також заявив, що індійські студенти-медики, які завершили навчання за кордоном до 30 червня 2022 року, мають право скласти спеціальний іспит, що дозволяє отримати ліцензію на роботу за спеціальністю в Індії.
Але все це не має жодного значення для студентів, які зараз повернулися до України. А ті, хто цього не зробив, опинилися у підвішеному стані.
Діпак Кумар зі штату Біхар на сході Індії каже, що хотів би повернутися до України, але його сім'я проти.
"Моя сім'я чинить опір цьому, побоюючись за мою безпеку", - говорить він.
За його словами, він міг би отримати місце у приватному індійському медичному коледжі, але не зробив цього через високу вартість навчання.
"У нас навіть на Україну не було грошей, і мій тато продав частину своєї землі, що сплатити за моє навчання".
Студенти, з якими зустрілася ВВС, кажуть, що повний медичний курс в Україні коштує дешевше, ніж пів курсу у приватному виші в Індії.
Мрітьянжай Кумар, чий син Шашанк повернувся навчатися до Львова, розповів нам, що приватний заклад на батьківщині коштує приблизно 7,2 млн рупій (87 тис доларів), а виш в Україні просить майже втричі менше - близько 2,5 млн рупій.
Наш перший співрозмовник у Львові Ріші Двіведі каже, що першого місяця після повернення індійських студентів навколо них було багато ажіотажу, але зараз все стихло. Однак кожен день наповнений невпевненістю у завтрашньому дні.
"Ми сказали батькам, що якщо ситуація загостриться, і нам доведеться тікати, цього разу нам ніхто не допоможе. Ми намагатимемося знайти спосіб виїхати через найближчий кордон", - каже він.
За участю Клер Прес та Кевіна МакГрегора