"У нас не було вибору". Чому індійські студенти повертаються до України

4 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Львові також лунають сигнали повітряної тривоги через російські ракети

Кореспондент ВВС Джугал Пурохіт поговорив з кількома студентами з Індії, які навчалися в українських вишах, були евакуйовані на батьківщину після початку війни, але невдовзі почали повертатися до України попри небезпеку війни.

Чому вони не можуть продовжити освіту у себе на батьківщині і що робитимуть, якщо ситуація в Україні загостриться ще більше?

Ріші Двіведі - один із тисяч індійських студентів, евакуйованих з України рік тому. Але зараз він знову навчається у Львові.

"Повітряні тривоги, що попереджають нас про ракетні атаки або дрони, звучать у середньому по чотири рази на день", - розповідає ВВС 25-річний Ріші.

Він родом із Каннауджа, міста у північній провінції Уттар-Прадеш. Навчається на п'ятому курсі Львівського національного медичного університету на бакалавра хірургії.

Його вивезли з країни після російського вторгнення рік тому, але у жовтні минулого року він вирішив повернутися та закінчити навчання.

Підпис до фото, Ріші Двіведі не виключає, що йому знову доведеться тікати з України, якщо ситуація загостриться

Після того, як на початку війни 22-річний індійський студент-медик загинув під обстрілом, Індія евакуювала з України 23 тисячі своїх громадян, зокрема 18 тисяч студентів.

Але багато хто - здебільшого студенти-медики - відтоді повернулися, ігноруючи рекомендації індійського уряду. За їхніми словами, вони не мають вибору, якщо в майбутньому вони хочуть стати лікарями.

Двіведі - один із 1100 громадян Індії, які проживають зараз в Україні. Здебільшого студенти влаштувалися у таких містах, як Львів, Ужгород та Тернопіль на заході країни. Ці міста далеко від зони активних бойових дій на сході України, але російські ракети дістають і сюди.

Громадяни Індії - не єдині іноземці, які вирішили повернутися. Під час роботи над цим матеріалом ми зустріли у Львові студентів із Африки.

"Залишається гадати, чи вдасться нам завершити навчання. Коли над головою чуєш гелікоптери чи літаки, неможливо заснути. Щоразу думаєш, чи не атака це", - каже Шрішті Мозес, студент четвертого курсу Львівського медінституту.

Через перебої в подачі електроенергії Мозес був змушений переїхати в дорожчу квартиру в районі, де з електрикою все гаразд. Сам він із міста Дехрадун на півночі Індії.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Внаслідок російської ракетної атаки у Львівській області минулого тижня загинули п'ятеро людей

То навіщо ж за таких умов повертатися в Україну?

Експерти кажуть, що більшість індійських студентів-медиків хоче повернутися на батьківщину після закінчення вишу. Але для того, щоб практикувати вдома, їм потрібен дозвіл Національної медичної комісії (NMC) - індійського регулятора у сфері медичної освіти.

Коли війна в Україні змусила студентів перервати навчання, міністр освіти Індії заявив, що уряд зробить усе можливе, щоб вони отримали дипломи лікарів.

Асоціація медиків Індії попросила розподілити таких студентів в індійських коледжах. З такою ж пропозицією виступила і місцева влада окремих штатів.

Міністерство внутрішніх справ країни пішло далі і попросило приватні медичні виші взяти студентів, які повернулися, до себе як одноразовий виняток.

Але МОЗ Індії відхилив ці прохання та пропозиції. У липні минулого року міністерство випустило заяву, в якій ішлося, що немає жодних підстав для переведення студентів іноземних медичних вишів до індійських коледжів.

Багато студентів, які повернулися з України, навіть не намагаються пробитися до місцевих інститутів через велику конкуренцію та високу вартість навчання.

Підпис до фото, Вайшалі Сетія поїхала з України в березні і повернулася назад у листопаді

Вайшалі Сетія навчається у Національному медичному університеті Тернополя. Торік у березні вона поїхала з України через кордон з Угорщиною, але в листопаді повернулася.

"NMC випустила розпорядження, що індійські студенти, які вступили до іноземних вишів після листопада 2021 року, повинні закінчити ці виші, якщо хочуть, щоб їхні дипломи були визнані в Індії", - каже Сетія з міста Фарідабада, передмістя Делі.

Вона вступила до тернопільського вишу у грудні 2021 року, всього за кілька місяців до війни, яка змусила її повернутися додому.

"Нас часто запитують, чому ми повернулися до України. У нас не було вибору", - каже Вайшалі.

За даними міністерства охорони здоров'я Індії, 3964 студенти, які навчалися раніше в Україні, перевелися до університетів в інших країнах.

170 осіб продовжують навчання в українських вишах, які тимчасово переїхали в безпечніші місця.

Голова МОЗ Індії також заявив, що індійські студенти-медики, які завершили навчання за кордоном до 30 червня 2022 року, мають право скласти спеціальний іспит, що дозволяє отримати ліцензію на роботу за спеціальністю в Індії.

Але все це не має жодного значення для студентів, які зараз повернулися до України. А ті, хто цього не зробив, опинилися у підвішеному стані.

Підпис до фото, Діпак Кумар (праворуч) не повертається до України через побоювання сім'ї за його безпеку. А в Індії він не може заплатити за навчання

Діпак Кумар зі штату Біхар на сході Індії каже, що хотів би повернутися до України, але його сім'я проти.

"Моя сім'я чинить опір цьому, побоюючись за мою безпеку", - говорить він.

За його словами, він міг би отримати місце у приватному індійському медичному коледжі, але не зробив цього через високу вартість навчання.

"У нас навіть на Україну не було грошей, і мій тато продав частину своєї землі, що сплатити за моє навчання".

Студенти, з якими зустрілася ВВС, кажуть, що повний медичний курс в Україні коштує дешевше, ніж пів курсу у приватному виші в Індії.

Мрітьянжай Кумар, чий син Шашанк повернувся навчатися до Львова, розповів нам, що приватний заклад на батьківщині коштує приблизно 7,2 млн рупій (87 тис доларів), а виш в Україні просить майже втричі менше - близько 2,5 млн рупій.

Наш перший співрозмовник у Львові Ріші Двіведі каже, що першого місяця після повернення індійських студентів навколо них було багато ажіотажу, але зараз все стихло. Однак кожен день наповнений невпевненістю у завтрашньому дні.

"Ми сказали батькам, що якщо ситуація загостриться, і нам доведеться тікати, цього разу нам ніхто не допоможе. Ми намагатимемося знайти спосіб виїхати через найближчий кордон", - каже він.