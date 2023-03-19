У Путіна стверджують, що він їздив в Маріуполь. Чи є докази

1 година тому

Автор фото, Reuters

У Росії заявили, що президент Володимир Путін здійснив несподіваний візит до Маріуполя, українського портового міста, захопленого російськими військами минулого року після того, як вони перетворили його більшу частину на руїни.

Спершу, близько 6 ранку, про це заявили російські державні ЗМІ, згодом інформація з'явилася на сайті президента РФ.

"Володимир Путін прилетів до Маріуполя на гелікоптері. За кермом автомобіля він об'їхав кілька районів міста, оглянув берегову лінію у районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця", - стверджує його пресслужба.

"У мікрорайоні "Невський" (побудовано окупаційною владою на місці руїн восени на перетині вулиць Купріна та Миру, що у західній частині міста - Ред.) глава держави поспілкувався із місцевими жителями. На запрошення однієї із сімей зайшов до них додому", - йдеться в повідомленні.

Автор фото, Скріншот з відео

За кілька годин після повідомлень держзмі РФ показали відео за участю Путіна та віцепрем'єра Марата Хуснулліна, начебто зняте у Маріуполі.

У першій частині змонтованого відео, опублікованого "РИА Новости", Володимир Путін веде машину, а Марат Хуснуллін сидить на передньому сидінні та розповідає йому про "допомогу" мешканцям та підприємцям. За вікном машини темно, незрозуміло, де воно було записане.

У другій частині відео Путін та Хуснуллін оглядають будівлю. "РИА Новости" стверджують, що це будівля маріупольської філармонії після відбудови. Путін сідає в одне з крісел у залі для глядачів і каже: "Зручно, красиво". На цьому ролик закінчується.

Автор фото, Скріншот з відео

У мережі також з'явилися ролики, де Путін у дворі комплексу "Невський" спілкується з групою, у якій близько десяти людей. Відео записане в темну годину доби, на вулиці безлюдно окрім запрошених на зустріч. Вони на камеру дякують Путіну. Потім він заходить до однієї з квартир та на камеру оглядає кімнати.

ВВС не може підтвердити, де саме та за яких обставин записувалися ці ролики.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграмі підтверджує, що місця на відео справді є Маріуполем, але стверджує, що йдеться про спеціально підготовлені "потьомкінські села", а всі переміщення відбувалися вночі.

"Під час телешоу небо було перекрито авіацією, а в більшої частини міста вимкнено мобільний зв'язок", - стверджує він.

"Чому вночі? Тому що вдень навіть бетоні курники Путіна та "потьомкінські дєрєвні" Шойгу виглядають так, що тут репортажів про "зручно, красиво" не вийде. Тому - вночі. Коли справжню красу від російського окупаційного дизайну ховає темрява", - додає Андрющенко.

Далі - у Ростов

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Під час боїв за захоплення у Маріуполі було зруйновано тисячі будинків, поряд окупаційна влада будує нові

Після цього російські держагентства з посиланням на пресслужбу Кремля повідомили, що Володимир Путін "провів нараду у командному пункті" російської армії у Ростові-на-Дону (180 км від Маріуполя).

Там він нібито заслухав доповіді голови генштабу РФ Валерія Герасимова та "низку воєначальників".

Приблизно через годину після цього повідомлення держагентство "РИА Новости" опублікувало 30 секундний ролик, у якому Володимир Путін у супроводі Герасимова йдуть у якомусь приміщенні.

Глава Генштабу запитує, де краще "доповісти обстановку" - у кабінеті чи "у командному пункті".

Автор фото, Скріншот з відео

Після цього вони заходять до однієї з кімнат, де їх зустрічає заступник командувача угрупуванням російських військ в Україні Сергій Суровікін та кілька чоловіків у військовій формі. Путін їх вітає. На цьому відеоролик закінчується.

ВВС не може підтвердити, що це відео справді зняте у командному пункті у Ростові-на-Дону.

Річниця удару по театру в Маріуполі та Гаага

Автор фото, МІСЬКРАДА МАРІУПОЛЯ Підпис до фото, 16 березня росіяни розбомбили драмтеатр в Маріуполі, під завалами загинули сотні мирних людей

Звіти про візит Путіна до Маріуполя надійшли через рік після того, як Москва завдала авіаудару по маріупольському театру, де переховувалися сотні мирних жителів. Від бомбардувань будівля обвалилася, і, як вважають, там загинуло щонайменше 300 осіб.

Україна та правозахисні групи стверджують, що напад був рівнозначний воєнному злочину.

Це один із інцидентів, за які Путін і його режим можуть нести юридичну відповідальність, заявили в ООН.

Міжнародний кримінальний суд заявив у п'ятницю, що видав ордер на арешт Путіна за ймовірні воєнні злочини, пов'язані з незаконною депортацією українських дітей до Росії. Це означає, що тепер його можуть заарештувати, якщо він ступить на землю будь-якої з 123 держав, які визнали юрисдикцію суду.

У суботу Путін здійснив неоголошений візит до Криму, щоб відзначити дев'яту річницю анексії півострова.

Він відвідав нову російську школу мистецтв, дитячий літній табір і майбутні культурні проєкти.