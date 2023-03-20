Наступ росіян під Бахмутом сповільнився. Україна може розпочати контрнаступ - ISW

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий під Торецьком на південь від Бахмуту

Темп російських наступальних операцій на сході України в останні тижні сповільнився - це може свідчити про те, що весняний наступ російських військ наближається до завершення, пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий напередодні заявив, що Росія не змогла зібрати достатньо сил для очікуваного великого наступу на Донбасі, і зазначив, що нинішні російські наступальні дії не можна назвати великою стратегічною операцією.

"Зараз вони тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують по інерції здійснювати по декілька десятків атак, але зазнають величезних втрат", - заявив Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська не можуть завершити навіть тактичне захоплення Бахмута.

У ранковому зведенні у понеділок Генштаб ЗСУ повідомив про частковий успіх на бахмутському напрямку. За даними українських військових, за минулу добу вони відбили 69 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Російським військам також важко досягти значних успіхів в інших місцях уздовж лінії фронту, зокрема в районі Авдіївки-Донецька та Вугледара.

19 березня речник Таврійських сил оборони України полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що російські війська відчайдушно атакували Авдіївку, щоб відновити наступальні операції на Вугледар.

Тривалі російські атаки в районі Авдіївки частково мають на меті відтягнути українські резерви із західної частини Донецької області до району Авдіївки і Донецька, пишуть американські аналітики.

Вони підсумовують, що таким чином, весняний наступ російських військ, напевно, наближається до кульмінації.

Якщо 300 тисяч російських солдатів не змогли забезпечити вирішальну перевагу в наступі в Україні, то малоймовірно, що залучення додаткових сил під час майбутніх хвиль мобілізації призведе до кардинально іншого результату цього року.

Тому Україна має всі шанси повернути ініціативу та розпочати контрнаступ на критично важливих ділянках нинішньої лінії фронту, резюмують експерти.

Візит Путіна до Маріуполя

У неділю низка російських ЗМІ повідомила про візит президента Володимира Путіна до Маріуполя, під час якого він начебто зустрівся з жителями і навіть проїхався вулицями міста за кермом автомобіля.

Кремль, вочевидь, намагався зобразити перший візит Путіна в окуповану Україну за межами Криму "як невимушену прогулянку", пишуть аналітики ISW. Таким чином Путіна хочуть представити як непереможного лідера воєнного часу, який безтурботно відвідує зону бойових дій.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кадр відео російського каналу, на якому Путін разом із віцепрем'єр-міністром Маратом Хуснулліним їдуть Маріуполем

Водночас експерти ISW пов'язують приїзд російського лідера до окупованого українського міста з чутками про можливий контрнаступ України.

Візит Путіна до Маріуполя, ймовірно, також мав на меті заспокоїти давній і поширений страх серед російських воєнних блогерів щодо можливого контрнаступу ЗСУ з півдня України, йдеться у звіті.

Багато хто з них попереджав, що українські війська готуються до майбутнього контрнаступу на лінії фронту в Запорізькій області. І дехто з воєнних російських пропагандистів пов'язав із цим візит Путіна до Маріуполя.