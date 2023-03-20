У "Десні" загинули четверо військових. Слідчі повідомили, що з ними сталось

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові на тренуваннях

У навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого загинули четверо військових.

Про це повідомив центр на своїй сторінці у фейсбуці. Інцидент стався у неділю 18 березня.

У Державному бюро розслідувань у понеділок повідомили про причини трагедії.

ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинули чотири солдати.

За даними бюро розслідувань, працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Тіла чотирьох військовослужбовців направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення досліджень.

У відомстві також повідомили, що зареєстровали кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю.

ВВС зв'язалось з навчальним центром "Десна". Там відповіли, що додаткової інформації до оприлюдненої ними вони надавати найближчим часом не будуть.

"Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів", - йдеться в заяві навчального центру.