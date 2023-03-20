Зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном. Чи принесе вона прорив у війні Росії проти України

1 година тому

Автор фото, Reuters

Вплив Китаю на Росії, а також бажання китайського лідера представити себе як нового глобального миротворця, змушують припускати, що Сі Цзіньпін спробує підштовхнути російського президента до кроків у напрямку діалогу з Україною, пише Aljazeera. Але чи варто очікувати прориву?

Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Москви з "візитом дружби", "співробітництва" та "миру" через кілька тижнів після того, як Пекін оприлюднив документ із 12 пунктів щодо припинення вогню у війні Росії проти України.

Напередодні він також несподівано став посередником зближення між давніми ворогами Близького Сходу, Саудівською Аравією та Іраном, пише Aljazeera.

40-ва зустріч між китайським лідером і президентом Росії відбудеться лише через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Візит Сі, якого нещодавно знову призначили лідером Китаю на безпрецедентний третій термін, і який прагне більшої ролі Пекіна на світовій арені, викликав у деяких кіл надії на прорив у припиненні війни в Україні.

Ці надії посилюють і повідомлення про намір китайського лідера після саміту з Путіним провести віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє міжнародне видання.

Якщо розмова Сі Цзіньпіна із Зеленським відбудеться, вона стане першою з початку повномасштабного вторгнення Росії і Україну.

Глобальний миротворець?

Попри сплеск глобальної дипломатії Китаю, більшість оглядачів вважають, що державний візит Сі більш спрямований на зміцнення партнерства з Росією, про яке він оголосив минулого року.

Документ, який Китай представив щодо України, схожий радше на викладення позиції Китаю, ніж власне "мирний план", тим більше, що в ньому не окреслено жодної конкретної сфери, де Пекін готовий відігравати більш активну роль.

Як пояснює авторка статті, у документі Китай підтримує суверенітет України та закликає до швидкого розв'язання війни, але покладає провину за кризу на те, що він називає "менталітетом холодної війни", тобто розширення НАТО на схід та ігнорування Заходом проблем безпеки Росії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Китай прагне змінити світовий порядок, який він сприймає як несправедливий через те, що правила встановлюють США та їхні союзники.

Пекін також засуджує "односторонні санкції" Заходу проти Росії, попри те, що Китай переважно дотримувався цих заходів протягом останнього року.

У колонці для офіційної "Російської газети" у понеділок голова Китаю закликав до "раціонального виходу" з конфлікту в Україні. Утім, попри глибокий скептицизм на Заході щодо здатності Китаю бути чесним посередником у війні Росії проти України, Пекін, здається, у кращому становищі, ніж більшість країн, щоб зіграти роль посередника, пише Aljazeera.

Адже Китай насамперед є найважливішим союзником Росії. Пекін підтримує нормальні торгові зв'язки з Москвою, замінивши Німеччину як найбільшого імпортера російської нафти минулого року. А двостороння торгівля між двома країнами у несанкційних секторах зросла, досягнувши рекордних 190 млрд дол. минулого року.

Два сусіди, які мають довгий кордон, також продовжують спільні військові навчання, повідомляє видання.

Третя сила

Важелі впливу Китаю на Росію, а також його бажання представити себе як відповідальну третю силу у світовій політиці, можуть підштовхнути Сі Цзіньпіна, за словами деяких аналітиків, тиснути на Путіна щодо "міні-кроків" у напрямку перемир'я та діалогу з Україною.

"Китай хоче, щоб його сприймали як відповідальну велику державу", - заявив виданню науковий співробітник Єльської школи права Моріц Рудольф.

За словами аналітика, Пекін позиціонує себе як одну із країн, яка потенційно здатна і повинна взяти участь у мирному врегулюванні" в Україні. Це, на думку Рудольфа, узгоджується з амбіціями Китаю змінити світовий порядок, який він сприймає як несправедливий через те, що правила встановлюють США та їхні союзники.

Але чи прагне голова Китаю дійсно взяти активну участь у мирному процесі в Україні, стане зрозумілішим після його візиту до Москви, вважає дослідник.

Якби китайський лідер відвідав інші європейські столиці після своєї поїздки до Росії, якби він поговорив із Зеленським невдовзі після своєї зустрічі з Путіним, це показало б, що Сі справді намагається взяти на себе серйозну роль.