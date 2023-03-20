Гроші порнозірки. Чи стане Трамп першим президентом США, якого судитимуть

Ентоні Цурхер

BBC News, Вашингтон

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Дональд Трамп стверджує, що його заарештують у вівторок за звинуваченнями, пов'язаними з розслідуванням виплати 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс у 2016 році.

Якщо так, то він стане першим колишнім президентом, якого притягнуть до кримінальної відповідальності.

Пояснюємо коротко, у чому суть справи.

У чому звинувачують Трампа?

У 2016 році зірка фільмів для дорослих Стормі Деніелс звернулася до ЗМІ з пропозицією продати їм свою розповідь про, як вона стверджувала, роман із Дональдом Трампом у 2006 році.

Команда Трампа дізналася про це, і його адвокат Майкл Коен заплатив 130 000 доларів Деніелс, щоб вона мовчала.

Це не порушує закон. Однак, коли Дональд Трамп відшкодував кошти Коену, у записі про платіж було зазначено, що це - юридичні витрати. За словами звинувачення, це рівноцінно фальсифікації Трампом ділової документації, що у Нью-Йорку вважають кримінальним злочином.

Прокуратура також потенційно може стверджувати, що це порушує закон про вибори, адже його спроба приховати свої виплати Деніелс була мотивована тим, що він не хотів, щоб виборці знали про його роман із нею. Приховування злочину шляхом фальсифікації записів було б кримінальним злочином, що є більш серйозним звинуваченням.

Навіть прихильники судового переслідування визнають, що в будь-якому разі це аж ніяк не однозначна справа. Прецедентів для такого судового переслідування мало, і минулі спроби звинуватити політиків у перетині межі між фінансуванням кампанії та особистими витратами закінчувалися провалом.

"Це буде важко", - каже Кетрін Крістіан, колишній помічник прокурора Нью-Йорка з фінансових питань.

Чи справді йому висунуть звинувачення?

Рішення про пред'явлення звинувачень ухвалює окружний прокурор Нью-Йорка Елвін Брегг. Він створив великий суд присяжних для розслідування того, чи було достатньо доказів для продовження обвинувачення, і він єдиний, хто знає, чи буде - і коли буде оголошено обвинувальний акт.

Минулого тижня адвокати Трампа заявили, що колишньому президенту запропонували з'явитися перед судом присяжних, що є ознакою того, що розслідування близьке до завершення.

Адвокати колишнього президента заявили, що не отримали попередження про можливе висунення обвинувачення, а коментарі Трампа про те, що це може статися у вівторок, ґрунтувалися на повідомленнях ЗМІ.

Однак є й інші ознаки того, що суд присяжних завершує справу. Очікується, що в понеділок Майкл Коен і його колишній юридичний радник Роберт Костелло - нині різкий критик - дадуть свідчення.

Костелло буде представлений командою захисту Трампа, аби дискредитувати свідчення Коена.

Що станеться, якщо Трампа арештують?

Якщо йому висунуть звинувачення, адвокати Трампа зазначають, що арешт колишнього президента відбудеться за стандартною процедурою.

Це означає, що він поїде зі свого дому в Мар-а-Лаго у Флориді, щоб з'явитися в суді Нью-Йорка, разом із офіційним записом, відбитками пальців і фотографіями.

З огляду на історичний характер такого кроку та пов'язані з ним проблеми безпеки, те, як саме це відбуватиметься, поки що неясно. Вочевидь, це стане предметом переговорів між офісом окружного прокурора та командою Трампа.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майкл Коен був ув'язнений за участь у викупі

Після того, як справу відкриють та оберуть суддю, будуть визначені інші деталі, такі як час судового розгляду та можливі обмеження на поїздки та вимоги щодо застави для відповідача.

Якщо Трампа визнають винним в адміністративному правопорушенні, він буде змушений заплатити штраф. Однак якщо його засудять за тяжчим злочином, йому загрожуватиме максимальне покарання у вигляді чотирьох років ув'язнення. Хоча деякі експерти з права прогнозують все-таки штраф і кажуть, що перебування за ґратами малоймовірне.

Чи будуть протести?

Після того, як у соцмережах висловили припущення, що у вівторок йому висунуть звинувачення, Трамп неодноразово закликав своїх прихильників до масових протестів: "МИ НЕ МОЖЕМО ДОЗВОЛИТИ ЦЬОГО. ВОНИ ВБИВАЮТЬ НАШУ НАЦІЮ, ПОКИ МИ СИДИМО І ДИВИМОСЬ".

Його слова перегукується з гнівною риторикою, якою він користувався перед нападом на Капітолій США у 2021 році. Це викликало занепокоєння щодо можливих спалахів агресії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Трамп заперечує роман зі Стормі Деніелс

Згідно з листом до його департаменту, який просочився в пресу в неділю, окружний прокурор Нью-Йорка Елвін Брегг тісно контактує з поліцією Нью-Йорка та охороною суду.

"Ми не толеруватимемо спроб залякати наш офіс або загрожувати верховенству права в Нью-Йорку", - заявив він.

"Наші партнери з правоохоронних органів розслідуватимуть будь-які загрози офісу та вживуть належних заходів безпеки".

Однак наразі мало доказів того, які організовані масові протести призвели до заворушень 6 січня.

Чи може Трамп ще балотуватися в президенти?

Адміністративне правопорушення чи засудження за серйознішою статтею не завадить Трампу продовжити свою президентську кампанію, якщо він цього забажає. І він вже показав, що не збирається зупинятися.

Насправді законодавство США не заважає кандидату, якого визнають винним у скоєнні злочину, вести передвиборчу кампанію та бути президентом, навіть перебуваючи у в'язниці.

Однак арешт Трампа, безумовно, ускладнить його президентську кампанію.

Хоча його арешт може змусити деяких виборців-республіканців згуртуватися навколо свого бойового лідера, він суттєво відволікатиме кандидата під час передвиборчої кампанії.

Ця судова справа також може поглибити і розпалити без того різкі розбіжності всередині американської політичної системи.