Атака дронів на Севастополь. Безпілотники вдарили по російському флоту, лунали вибухи

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія анексувала український півострів у 2014 році

Чорноморський флот Росії "відбив атаку надводних безпілотників" на окупований Севастополь, у кількох будинках після вибухів вибиті шибки, люди не постраждали, стверджує призначений російською владою так званий керівник міста Михайло Развожаєв.

"Загалом до цієї години знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювала ППО по повітряній цілі ", - йдеться у повідомленні Развожаєва у телеграм-каналі.

Він також стверджує, що військові кораблі та люди не постраждали, а ось у будинках на вулиці Леніна в "Домі Москви" "повибивало шибки".

Це далеко не перша атака дронів на Севастополь, про яку заявляє влада анексованого Криму.

Українська влада та військові не давали коментарів щодо цього, ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін конфлікту.

Рано вранці в середу дирекція з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя повідомляла про перекриття рейду в бухті.

Представник самопроголошеної "ЛНР" Родіон Мірошник писав у своєму телеграм-каналі, що близько п'ятої ранку три українські морські безпілотники нібито намагалися завдати удару по прибережних бухтах у Севастополі і були знищені. За його даними, бухти Північна, Радіогірка, Графська пристань були перекриті для руху суден.

Про звуки вибухів уранці 22 березня повідомляли і місцеві жителі.

Востаннє Росія звинувачувала Україну в атаці безпілотників на Чорноморський флот у кримському порту Севастополь у жовтні 2022 року.

"Бавовна" у Джанкої

20 березня у Джанкої на півночі Криму пролунала серія вибухів.

Автор фото, Sashakots/Twitter Підпис до фото, На кадрах, поширених у соцмережах, видно, як вибух освітлює нічне небо

Вибухи, за інформацією ЗМІ, сталися у районі залізничної гілки, яка використовується для постачання російським військам техніки та боєприпасів.

Це підтвердили в українській розвідці: у ГУР заявили, що внаслідок вибухів знищено російські крилаті ракети "Калібр" під час їхнього транспортування залізницею.

У розвідці зазначили, що такі вибухи "готують український Крим до деокупації".

У ОК "Південь" повідомили, що вибухи призвели до пошкодження вузлової станції, її використання наразі неможливе.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що знищення російських крилатих ракет "Калібр" на залізниці у Джанкої — це чіткий сигнал росіянам, щоб вони виїжджали з Криму.

В ефірі телемарафону вона нагадала, що Джанкой - це вузлова станція. І ще на початку повномасштабного вторгнення казали, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння росіянами, що їм робити в Криму.

"Наразі курс вказано чітко, що їм залізницею вже дуже необхідно виїжджати", - підкреслила вона.