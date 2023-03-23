Що вбило Бетховена? Вчені розшифрували ДНК композитора

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вчені виявили, що Бетховен мав хвору печінку. Причина - ймовірне зловживання алкоголем та гепатит B

Групі вчених з Кембриджського університету вдалося розшифрувати ДНК німецького композитора Людвіга ван Бетховена, але вони не змогли точно визначити причину його передчасної смерті.

Група дослідників на чолі з Трістаном Беггом проаналізувала пасма волосся Бетховена, яке зберігалося в приватних колекціях, і на основі генної секвенції дійшла висновку про те, від яких захворювань страждав композитор.

Бетховен народився в Бонні в 1770-му і до 30 років почав втрачати слух, а у віці 48 років втратив його майже повністю. При цьому він продовжував писати музику, але грати на фортепіано вже не міг.

Композитор помер у Відні 1827 року у віці 56 років.

Автор фото, Kevin Brown/University of Cambridge

Про причини смерті композитора почали сперечатися практично одразу після його смерті, проте за два сторіччя дійти однозначного висновку так і не вдалося.

Не змогли це зробити і вчені з Кембриджу, але вони з'ясували, що Бетховен мав генетичну схильність до захворювань печінки (це посилювалося пристрастю до алкоголю), а наприкінці життя він був інфікований гепатитом В.

За словами Трістана Бегга, вивчивши записи композитора в останні 10 років його життя, вчені дійшли висновку, що Бетховен регулярно вживав алкоголь, але обсяги споживання важко оцінити.

"Хоча більшість його сучасників стверджує, що за стандартами Відня початку XIX століття його споживання було помірним, найімовірніше, йшлося про дози алкоголю, які сьогодні вважають шкідливими для печінки", - сказав він.

"Якщо споживання алкоголю було значним протягом тривалого часу, то в сукупності з генетичною схильністю це могло стати причиною цирозу".

При цьому генетичний аналіз зразків волосся композитора не пролив світло на причини його прогресуючої глухоти.

Автор фото, Susanna Sabin/University of Cambridge