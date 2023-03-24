Протести у Франції: на вулиці вийшли понад мільйон людей

1 година тому

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У Франції триває криза, спричинена рішенням уряду підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років. У четвер в акціях проти пенсійної реформи взяли участь понад мільйон людей по всій країні.

У Парижі, за даними МВС, на вулиці вийшло щонайменше сто тисяч, почалися сутички з поліцією. У Бордо підпалили двері муніципалітету.

Загалом у країні у зв'язку з заворушеннями заарештували 80 осіб, 33 з них - у Парижі.

Це вже дев'ятий день демонстрацій проти реформи, яку президент Франції Еммануель Макрон називає абсолютно необхідною. Вона була запропонована на розгляд у січні, а минулого тижня лідер країни затвердив її без голосування парламенту, через що криза загострилася.

У понеділок уряд витримав вотум недовіри в парламенті з перевагою всього сім голосів.

За даними головної французької профспілки "Загальна конфедерація праці" (CGT), у четвер на паризьких вулицях зібралося близько 800 тис. людей. Поліція при цьому оцінила кількість учасників демонстрації у кілька разів менше - у 119 тис.

В окремих районах Парижа почалися заворушення. Невеликі групи протестувальників почали кидати в поліцейських камінням і запускати феєрверки, які у відповідь застосували сльозогінний газ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Парижі деякі протестувальники стали поводитися агресивно, і поліція застосувала сльозогінний газ

Автор фото, Reuters

По всьому маршруту основної ходи, від Площі Бастилії до будівлі Паризької опери, власники магазинів, ресторанів та інших установ заздалегідь убезпечили свої заклади фанерою. Уздовж доріг було багато поліції. Загалом задіяли близько п'яти тисяч правоохоронців.

Фінальною точкою ходи у столиці стала Площа опери у центрі міста.

Схожі демонстрації відбулися і в інших містах Франції. У Нанті на заході країни поліція також застосувала сльозогінний газ, коли протестувальники почали кидати в поліцейських тверді предмети та підпалювати сміттєві урни.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Парижі та інших містах деякі демонстранти почали підпалювати сміття та дошки

У розташованому неподалік Ренні правоохоронці застосували водні гармати.

У Ніцці протестувальники пішли до будівлі аеропорту, де влаштували блокаду.

Повідомляється, що у Бордо спалахнули двері будівлі муніципалітету. Хто і як їх підпалив, поки що незрозуміло. Пожежники швидко загасили вогонь.

Профспілки називають акції протесту успішними. Вони закликають людей знову вийти на вулиці у вівторок, 28 квітня.

Закон без голосування

Французькі активісти вже близько півтора місяця виходять на демонстрації проти збільшення пенсійного віку - ключової реформи для президента Макрона, вкрай непопулярної в країні.

Автор фото, Gertty Підпис до фото, Загалом по країні у четвер на вулиці вийшли більш ніж мільйон людей, повідомила влада

Попереднім великим днем протестів був вівторок, 7 березня, коли на вулиці по всій країні вийшли близько 1,3 млн. людей.

У рамках реформи вік виходу на пенсію у Франції збільшується з 62 до 64 років, а необхідний для цього стаж роботи - з 41,5 до 43 років.

Макрон наполягає, що без цих змін пенсійна система не зможе залишатись на плаву через старіння населення.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Демонстрація у Ніцці

Минулого тижня невдоволення в країні посилилося через те, що Макрон вирішив перестрахуватися і попросив прем'єр-міністра Елізабет Борн ухвалити закон без голосування, скориставшись особливим правом, прописаним у французькій конституції.

Раніше того ж таки дня на підтримку закону проголосував Сенат, верхня палата парламенту Франції. Але замість голосування у нижній палаті - Національній асамблеї прем'єр-міністр Борн оголосила, що задіює параграф 3 статті 49 Конституції, і закон ухвалюється автоматично. "Ми не можемо грати в рулетку з майбутнім пенсійної системи, ця реформа потрібна", - заявила в парламенті Борн.

При цьому, згідно з опитуваннями громадської думки, з реформою категорично не згодні понад дві третини французів.

Крім протестів проти пенсійної реформи, у Франції тривають і страйки працівників різних галузей: держслужбовців, працівників транспорту, нафтовиків, вчителів, співробітників портів.

Страйку сміттярів у Парижі також поки що не видно кінця. Груди неприбраних чорних мішків продовжують рости, а поганий запах від них лише посилюється.