Таємниці найбільшого ядерного бункера Шотландії: студія BBC і зала для королеви

Енжі Браун

BBC Шотландія

31 хвилин(и) тому

Найбільший у Шотландії бункер часів Холодної війни похований глибоко під Единбурзьким пагорбом. Більшість людей про його існування не знали десятиліття.

Ядерний бункер Barnton Quarry побудували у 1944 році та розширили у 1951-му, але придатним для використання він став лише у 1955 році.

Вхід у бункер розташований у невеликому будинку, який ззовні нагадує фермерський. До нього веде закинута приватна дорога.

Бункер має три поверхи. Він колись був першою лінією захисту Шотландії від загрози ядерної війни.

Тут була студія мовлення BBC і навіть кімната для королеви Єлизавети, якщо вона була б у своїй шотландській резиденції, коли станеться напад.

Всередині, оточений лабіринтом коридорів і кімнат, розташований головний оперативний поверх, де у 1950-х роках збиралася інформація для визначення будь-якого літака у повітряному просторі Шотландії.

Автор фото, James Mitchell Підпис до фото, Круглий стіл у центрі операційної зали

Але колишній співробітник міністерства внутрішніх справ, який побажав залишитися неназваним, розповів BBC, що радарний центр у бункері проіснував лише півтора року.

"Вони витратили на це мільйони, але технології у винищувачах тоді стали більш досконалими, ніж радарні системи в бункері, і це був кінець", - пояснив він.

Бункер, розташований на тому ж пагорбі, що й Единбурзький зоопарк, розсекретили у 1955 році.

У 1960 році уряд зробив його офіційним центром управління на випадок ядерної атаки.

Але через п'ять років центр управління перемістили до іншого бункера в районі міста Кіркньютон, а потім і ще в кілька інших місць.

Автор фото, James Mitchell Підпис до фото, Так виглядав бункер в 1950-х роках

Підпис до фото, Так головний операційний центр виглядає сьогодні

Військові закрили це місце, а у 1983 році передали його у власність місцевій раді Лотіана як центр управління надзвичайними ситуаціями.

Однак пізніше рада заявила, що бункер був занадто великим і ніколи не використовувався.

Пізніше його викупила будівельна компанія MacGregor Properties, але вона не змогла отримати дозвіл на будівництво на цьому місці квартир для людей похилого віку.

А у 1996 році місцевий бізнесмен Джеймс Мітчелл придбав бункер за 60 тис. фунтів (70 тис. доларів). За його словами, влада швидко погодилась.

Підпис до фото, Навіть після того, як бункер розсекретили у 1955 році, про це місце мало хто знав

Однак коли новий власник зазирнув усередину, він виявив там "жахливий безлад".

"Вандали проникли через вентиляційні отвори і багато вкрали", - розповідає він.

"Тож я залишив бункер на кілька років, поки не придумав, що з ним робити".

У наступні роки було кілька пожеж, під час однієї з них у 1998 році, яка вирувала два дні, бункер майже повністю згорів.

Колишній чиновник міністерства внутрішніх справ каже, що пожежу влаштувала анархістська група під назвою Edinburgh Bomby Group.

За підрахунками Мітчелла, повернення бункера до життя коштуватиме 20 мільйонів фунтів.

Підприємець вже витратив мільйон фунтів на розчищення понад 40 тонн сміття, хоча йому допомагали в цьому і волонтери.

Пітер Гордон, директор Товариства збереження бункера Барнтона, сказав, що в цьому місці давно нікого не було.

"Коли ми вперше прийшли сюди, всюди були мертві щури, пахло пліснявою".

"Пожежа була справжнім пеклом, від неї навіть бетон тріснув, тут і досі можна побачити її наслідки", - каже Гордон.

Автор фото, James Mitchell Підпис до фото, Зйомка бункера з повітря

Мітчелл, який також володіє іншим секретним бункером Шотландії у Файфі, сказав, що хоче створити з будівлі музей.

Він отримав статус захисту для бункера і хоче запропонувати "тури в касках", щоб дати людям можливість побачити його, перш ніж він вже стане музеєм.

Радник міністерства внутрішніх справ додав: "Я пам'ятаю дні, коли твоє обличчя відбивалося у полірованій підлозі бункера, але тепер це напівзанедбана будівля".

"Це унікальне місце для відвідування".