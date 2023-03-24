Покажіть докази. Україна відреагувала на звіт ООН щодо російських військовополонених

1 година тому

Автор фото, SOPA Images

Омбудсман України Дмитро Лубінець не згоден із висновками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо порушення українською стороною прав російських військовополонених, і вимагає доказів страт.

Очільниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час пресконференції 24 березня заявила, що як Київ, так і Москва винні у порушенні прав та позасудових стратах військовополонених.

Проте українська влада, на відміну від російської, надала міжнародним спостерігачам доступ до місць утримання полонених і розпочала розслідування більшості ймовірних випадків убивства людей, що потрапили в полон.

Доповідь ММПЛУ містить дані про вбивства близько 25 російських та 15 українських військовополонених.

"Ми глибоко стурбовані розстрілом до 25 російських військовополонених і осіб, які ми зафіксували", - заявила Богнер на пресконференції у Києві.

Автор фото, Future Publishing

Вона відмітила, що ММПЛУ знає про те, що Україна розпочала розслідування п'яти випадків, що охоплює 22 жертви, але не має даних про будь-які розпочаті кримінальні провадження по цих справах.

За її словами, представники місії говорили з 229 російськими військовими і майже половина з них нібито розповідали про жорстоке поводження.

"Ми також глибоко занепокоєні стратами 15 українських військовополонених після їх захоплення російськими військами у полон. Військові ПВК "Вагнер" здійснили 11 із таких страт", - додала Богнер.

Про якесь розслідування щодо позасудових страт українських військовополонених російською стороною вона не говорила.

На початку березня українська влада поширила відеозапис, на якому, як вони заявили, зображено розстріл полоненого українського військового Олександра Мацієвського. На ролику чути, як беззбройний Мацієвський каже "Слава Україні!", після чого по ньому починають стріляти.

Реакція України

Омбудсман України Дмитро Лубінець відповів на заяви місії ООН щодо російських військовополонених.

Він зазначив, що висновки місії ООН підтверджують скоєння Росією масових воєнних злочинів в Україні, порушення прав людини та ігнорування норм міжнародного гуманітарного права.

Омбудсмен наголосив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права і відкрита до співпраці з міжнародними організаціями.

Що ж до поводження з військовополоненими, то омбудсмен поцікавився доказами провини українських військових.

"Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими. До того ж хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони", - заявив Лубінець.

Він закликав ООН та міжнародну спільноту тиснути на країну-агресора та вимагати допуску до місць, де утримують українських військовополонених.

"Це Росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування приховуються", - нагадав омбудсмен.

Катування у російському полоні

Більшість українських військовополонених розповідали, що, потрапивши в полон, піддавалися тортурам й катуванням з боку російських військових та працівників ФСБ. "Катування включали побиття, тортури електричним струмом, нанесення вогнепальних або колотих ран. Поширеним явищем була імітація страти", - розповіла Богнер.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Більшість українських військовополонених кажуть, що їх катували

Один український військовополонений помер від отриманих ран за кілька годин після тортур, йдеться у доповіді. Полонених катували для отримання інформації, залякування, приниження та помсти, зазначається у доповід

"Умови утримання багатьох українських військових були шокуючими", - заявила Богнер, уточнивши, що доступ полонених до медичної допомоги був недостатнім або його взагалі не було.

У доповіді також вказано, що п'ятеро українських військовополонених померли під час інтернування через відсутність медичної допомоги.

"Кількість задокументованих випадків тортур та жорстокого поводження під час інтернування, у пенітенціарних установах шокує - понад 84% людей зазнали такого поводження", - сказала Богнер.

Учасники місії опитали понад 400 військовополонених, по 200 людей з кожного боку.

Додатково ММПЛУ вказує на те, що Росія не надала доступу до місць ув'язнення військовополонених, на відміну від України.

Сексуальне насильство на війні

ММПЛУ також підготувала ще одну доповідь - про випадки сексуального насильства, пов'язаного з війною. Експерти ООН зафіксували в Україні 133 жертви сексуального насильства, зокрема 85 чоловіків, 45 жінок та трьох дівчаток, заявила Богнер. Такі дані ММПЛУ вдалося зібрати до кінця січня цього року.

"Жахлива ціна, яку люди платять за війну, також проявляється у випадках сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, який ми фіксуємо з 24 лютого минулого року", - сказала Богнер,

ММПЛУ стало відомо, що 109 випадків, ймовірно, були скоєні військовими, правоохоронними органами та персоналом пенітенціарних установ РФ в окупованих Росією частинах України. 24 випадки, ймовірно, скоїли працівники СБУ, поліції України, українські цивільні чи члени тероборони.