Матч Англія-Україна. "Вся Україна мріє про перемогу на Вемблі"

Емануел Росу

BBC Sport

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У червні 2022 року збірна України не змогла подолати Уельс і не потрапила до Чемпіонату світу в Катарі

Ми наближаємося до 400 днів з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року, і футбол став однією з небагатьох речей, які можуть відірвати народ від жаху та страждань.

У неділю на "Вемблі" Україна зустрінеться з Англією, щоб розпочати свій відбірковий шлях до Євро-2024. Зовсім нещодавно збірна України пропустила Чемпіонат світу в Катарі через поразку у фіналі плей-офф від Уельсу.

Сказати, що важливість цієї гри виходить за межі самого результату, — це сильно применшити, оскільки український народ та ті, хто воює за Україну, намагаються відволіктися від нерадісних думок на дві години футбольної надії.

"Футбол все ще залишається спортом номер один в Україні, і він допомагає людям справлятися з тим, через що вони проходять, - каже BBC Sport колишній нападник і тренер збірної України Андрій Шевченко. - Ліга збереглася, кілька команд досягли успіху в Європі, це дуже допомогло".

Понад 1000 квитків на перегляд відбіркового матчу на "Вемблі" нададуть українцям і британським сім'ям, які їх прийняли. Близько 4 200 українських уболівальників придбали стандартні квитки, а на стадіоні очікується аншлаг з понад 85 000 глядачів.

У публічних заявах багато гравців збірної України та виконувач обов'язків тренера національної збірної Руслан Ротань висловили вдячність за підтримку, яку вони отримали від Великої Британії.

Андрій Шевченко, володар "Золотого м'яча", який забив 48 голів у 111 матчах за свою країну, допомагає з гуманітарною допомогою зі свого будинку в Лондоні, а його близькі родичі живуть в Україні.

"Англія надзвичайно підтримувала протягом останнього року. Люди продемонстрували солідарність і доброту", - розповідає він.

"Я думаю, що атмосфера буде дуже емоційною і теплою щодо українських уболівальників і команди. Від уряду Великої Британії до громадянського суспільства нам показали велику підтримку з початку війни, - каже Андрій Шевченко. - Я йду на матч, це, безсумнівно, буде великий день для наших народів".

Він згадує перші дні війни: "У мене був шок у перший день війни, я не міг повірити, що це відбувається насправді. Після того, як російські війська пішли з Бучі, я теж був у шоці, побачив жахи війни, злочини. Стільки страшних моментів ми пережили з лютого минулого року".

Напередодні матчу Шевченко ділиться своїми очікуваннями: "Англія сильна, але наша команда готова показати, з кого вона складається. Це, безсумнівно, буде особливий день. Немає хорошого чи поганого моменту для зустрічі з Англією, оскільки вони дуже сильні, щоб не робили. Але нашим гравцям не потрібна додаткова мотивація. Вони знають, чому будуть на полі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На стадіоні Вемблі очікують кілька тисяч українських вболівальників

"Ми хочемо дарувати позитивні емоції"

Колишній соратник Шевченка по збірній України Олександр Кучер є головним тренером команди "Дніпро-1" у вищому національному дивізіоні. Місто Дніпро зараз є центром гуманітарної допомоги та допомоги постраждалим від війни, а команда зараз базується Києві.

Тренування в Кучера часто тимчасово зупиняють через повітряні тривоги, але ексзахисник "Шахтаря" вважає, що футбол має вирішальне значення, щоб допомогти народу пережити кошмари війни.

"У неділю вся країна спостерігатиме за матчем Англія проти України, - каже він. - Ми продовжуємо грати, тому що хочемо подарувати людям позитивні емоції. Якщо ми зможемо відволікти їх від того, чим вони живуть, то наша місія виконана. Тому я щасливий, що ми знову граємо в нашій лізі".

"Найстрашніше для мене було на початку війни. Мої родичі були в Харкові, а я ще був у тренувальному таборі в Туреччині. Я хотів негайно повернутися додому, але всі авіарейси скасували. Моя сім'я була там і бомби літали над їхніми головами", - згадує Кучер перші дні війни.

В'ячеслав Шевчук, який також мав капітанську пов'язку, провів 56 матчів за збірну України, вважає, що життя в Україні зараз є сповненим гіркоти.

"Сьогодні в Україні справді важко, - розповідає 43-річний ексзахисник "Шахтаря". - Увесь світ знає, що нас атакують, що ракети летять звідусіль. Футбол - це спосіб показати, що в нас все ще є життя, що ми заслуговуємо жити і мати мирне життя. Я перебуваю в сильному стресі, переживаю за свою сім'ю, за своїх дітей. Моя дружина і мої діти далеко від мене, вони живуть в Європі. Вони українські біженці, як і інші кілька мільйонів. Ми сподіваємося перемогти ворога, щоб наші люди могли повернутися додому".

За словами Шевчука, футбольне життя триває попри все: "Команди тренуються, як можуть. Гравцям потрібно ховатися в окопах, у тунелях, коли чують повітряну тривогу. Ігри тимчасово зупиняють. Стрес величезний, ми не хочемо, щоб це тривало. Сподіваємося, ми повернемося до нормального стану після перемоги над ворогом. Важко розвивати наш футбол у ці часи, але ми йдемо вперед, ми все одно хочемо протистояти найкращим. У нас багато молоді на нашому боці, і "Шахтар" цього року навіть пробився до плей-офф Ліги Європи".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У вересні матч України з Шотландією в рамках Ліги націй завершився з рахунком 0:0

"Релігія, яка об'єднує Україну"

Збірна України прибула до Лондона у вівторок і тренувалася у тренувальному центрі футбольного клубу "Брентфорд", а також провела закритий товариський матч проти "Бджіл"("Брентфорд") у четвер.

Україна спочатку приєдналася до заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року, але не зрозуміло, що станеться з її роллю після оголошення збоку Марокко, що ця африканська країна приєдналася до тристоронньої заявки.

Повідомлялося, що є занепокоєння через війну, що триває та проблеми з управлінням в Українській футбольній асоціації.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У суботу, 25 березня, українські футболісти тренувалися на стадіоні Вемблі

Попри невизначеність, Ігор Бєланов, який виграв "Золотий м'яч" у 1986 році, дуже оптимістично дивиться на результат матчу з Англією.

"Мільйони українців чекають на перемогу. Я прошу вибачення у вболівальників Англії, але ця перемога потрібна нам більше, ніж їм, - каже він. - Футбол - це релігія, яка об'єднує Україну. У Європі важко це зрозуміти, але навіть під час війни солдати, медики, волонтери - хочуть хоча б на мить відчути смак мирного життя. Гра з Англією — це одна з небагатьох можливостей хоча б на дві години відволіктися від війни на спорт. Я, звичайно, чекаю перемоги. Які ще можуть бути варіанти? Солдати в окопах чекають перемоги. І їхні діти, батьки, побратими цього хочуть. Вся країна мріє про перемогу на Вемблі".

"Футбол - це гра мільйонів - він повертає їх у мирні часи. Для нормальних людей, які колись були водіями, менеджерами, спортсменами чи айтівцями, все змінилося. У них було життя, плани, хобі. Все це раптово закінчилося і їм потрібно було навчатися в армії і йти воювати", - відзначає Ігор Бєланов.

"Наші гравці більше часу ховаються від ракет, ніж тренуються, в Україні постійно зриваються заняття. Кожен день ворог руйнує інфраструктуру, обстрілює нас ракетами, вбиває людей. Це потрапляє в мозок, в душу і не йде швидко".