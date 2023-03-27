Закритий аеропорт, заворушення і страйки. Ізраїль протестує проти Нетаньяху

25 хвилин(и) тому

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В Ізраїлі оголосили загальний страйк проти судової реформи уряду Біньяміна Нетаньягу, який негайно обернувся призупиненням усіх рейсів із головного міжнародного аеропорту країни "Бен-Гуріон".

До страйку закликав голова профспілкового об'єднання "Гістадрут" Арнон Бар-Давід. Працівники аеропорту першими відгукнулися на його заклик.

Напередодні на знак незгоди з реформою подав у відставку міністр оборони Іов Галлант, який заявив, що реформа, яка обурила ізраїльське суспільство і багатьох військових, означиться на боєздатності збройних сил.

Водночас праворадикальний політичний діяч і голова партії "Оцма єгудіт" Ітамар Бен-Ґвір заявив, що уряд не повинен "здаватися анархії".

Багато ізраїльтян вважають, що уряд, в якому домінують ультраправі та релігійні партії, прагнучи обмежити владу Верховного суду і отримати більше впливу на процедуру призначення суддів, відкриває дорогу до перетворення ізраїльської демократії на авторитарний режим.

Наразі Верховний суд має можливість блокувати рішення парламенту, якщо вважатиме їх неправомірними.

Ближче до ночі неділі обурені відставкою міністра оборони ізраїльтяни зібралися на акцію протесту біля резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Для розгону демонстрантів поліція і армія, що прийшла їм на допомогу, застосувала водомети.

У понеділок вранці до протестувальників приєднався і президент Ізраїлю Ісаак Герцог, виступивши в твіттері із закликом до уряду відкликати реформу, яка розколола суспільство.

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"Заради єдності народу Ізраїлю, заради відповідальності я закликаю вас негайно зупинити цей законодавчий процес", - написав він, додавши, що "до вас прикуті погляди всього народу Ізраїлю".

Адміністрація США також висловила глибоке занепокоєння розвитком подій в Ізраїлі, закликавши сторони до компромісу.

"Загроза безпеці Ізраїлю"

Виступаючи в суботу в ефірі національного телебачення, Галлант зазначив, що запропонована судова реформа спричинила у суспільстві гігантський розкол, а також безпрецедентне почуття гніву, болю та розчарування, які поширилися і на армію.

"Це є явною, безпосередньою і відчутною загрозою безпеці держави", - заявив тепер уже колишній міністр оборони. Він додав, що відмовляється підтримувати ініціативу в її нинішній формі та закликав до конструктивного діалогу.

Після цієї заяви Нетаньягу викликав Галланта себе і особисто повідомив, що втратив до нього довіру і Галлант більше не може очолювати оборонне відомство.

Частина членів партії "Лікуд", очолюваної Нетаньяху, підтримали Галланта, інші закликали до його відставки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протести через судову реформу в Ізраїлі тривають третій місяць

У неділю ввечері у країні продовжились протести. У Тель-Авіві демонстранти перекрили велику магістраль.

Обмеження судової влади

Суть реформ Нетаньягу полягає у тому, щоб позбавити судову владу можливості впливати на рішення законодавчих та виконавчих органів.

В Ізраїлі парламент складається з однієї палати. Контроль за діями уряду досі здійснював Верховний суд, блокувавши ухвалення законів, які вважав неправомірними.

Пропоновані поправки припускають, що будь-яке вето можна буде подолати простою парламентською більшістю у 61 голос.

Це означає, що керівна коаліція, яка має більшість крісел у Кнесеті, зможе безперешкодно приймати або скасовувати будь-які закони.

Критики закону кажуть, що це призведе до диктатури у країні. Нетаньяху, навпаки, називає антидемократичною нинішню ситуацію, коли суд може обмежувати діяльність парламенту, обраного народом.

Автор фото, Reuters

Лідер опозиції Ізраїлю Яїр Лапід назвав звільнення Галланта "новим дном" поведінки уряду.