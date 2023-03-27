Ядерна зброя Росії у Білорусі: чим це небезпечно і як реагує світ

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російська ракетна установка "Іскандер-Е", з якої може бути запущена тактична ядерна зброя

Заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї, яку він зробив у п'ятницю, гнівно зустріли в Україні та світі.

У понеділок на неї також негативно відреагувало МЗС Китаю. Проте напряму ядерний крок Путіна китайська влада не засудила.

У Пекіні закликали до "дипломатичних зусиль" для мирного вирішення української кризи.

"П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій зазначено, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики", - заявила журналістам у Пекіні Мао Нін, речниця МЗС Китаю.

Тактична ядерна зброя у Білорусі може загрожувати не тільки України, а й країнам ЄС, зокрема Польщі та Литві. Ці країни у першу чергу розкритикували рішення Росії.

Що каже Київ

В українському міністерстві закордонних справ заявили, що намір Росії розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю є черговим провокативним кроком путінського режиму, що підриває систему міжнародної безпеки.

Україна закликала до позачергового засідання Ради Безпеки ООН і заявила, що очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції.

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"Звертаємося до держав "Групи семи" та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі, у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії", - закликали у міністерстві.

Київ заявив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі зробить її "заручницею Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього".

Реакція ЄС і США

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї до Білорусі загрозу європейській безпеці.

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці", - написав Боррель у своєму твіттері у неділю.

Він підкреслив, що Білорусь все ще може зупинити це, і "це її вибір". Представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки також наголосив, що Євросоюз готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.

На заяву Путіна про ядерне озброєння в Білорусі згодом відповіли у Пентагоні.

Міністерство оборони США заявило, що не бачить жодних ознак того, що Росія готова застосувати свою ядерну зброю.

"Ми бачимо повідомлення про заяви Росії і будемо стежити далі за ситуацією", - йдеться у заяві американського оборонного відомства.

На думку деяких аналітиків, заява Путіна є черговою спробою залякати світ, щоб відвернути увагу від проблем своєї армії в Україні.

"Коли російський президент використовує слово "ядерний", світ звертає увагу, і це, здається, головна причина, чому він це сказав", - прокоментувала заяву Москви експертка CNN.

У чому небезпека

У п'ятницю Володимир Путін заявив про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, про це він домовився із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як стверджує Путін, це буде зроблено без порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї: Мінськ не отримає контролю над ядерними зарядами.

При цьому, за словами Путіна, Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї та передала до Мінська ракетні комплекси "Іскандер", які можуть нести такі заряди.

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Президент Росії додав, що на території Білорусі до 1 липня буде закінчено будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Підготовка екіпажів "Іскандерів" має розпочатися 3 квітня.

"Іскандери" з ядерними зарядами можуть бити з Білорусі як по Україні, так і по сусідніх країнах ЄС. Дальність польоту таких ракет складає близько 500 кілометрів.

За словами Путіна, "приводом стала заява заступника міністра оборони Великої Британії, що вони збираються постачати снаряди в Україну з збідненим ураном".

Раніше влада Британії підтвердила, що серед артилерійських снарядів для танків Challenger-2, які отримає Україна, будуть боєприпаси зі збідненим ураном.

Однак влада західних країн та експерти нагадують, що такі снаряди призначені для боротьби з важкою технікою і не мають жодного відношення до ядерних озброєнь і не є небезпечними для довкілля. Крім того, боєприпаси із збідненим ураном є і на озброєнні самої Росії.