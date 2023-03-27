"Програли “Кварталу-95". Деталі скандалу щодо розмови про Путіна російської еліти

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Підпис до фото, Голос продюсера Йосипа Пригожина на плівках дуже різко критикує президента

В інтернет потрапив запис розмови між, як припускають, російським музичним продюсером Йосипом Пригожиним і колишнім членом Ради Федерації та мільярдером Фархадом Ахмедовим. На аудіозаписі співрозмовники у різких висловлюваннях критикують російське керівництво за розв'язану війну проти України, що призвела до ізоляції Росії від решти світу.

Незабаром після цього реальний Йосип Пригожин, який неодноразово публічно заявляв про підтримку президента Путіна, спочатку назвав опублікований аудіозапис "фейк news", а потім - "симбіозом сказаних фраз і тих, що були згенеровані" нейромережею.

35-хвилинний аудіозапис з розмовою двох чоловіків був опублікований на YouTube ще 7 березня, але популярним став лише минулими вихідними - після того, як на нього звернув увагу український "П'ятий канал".

У ньому стверджується, що співрозмовники - це Пригожин та Ахмедов. Перехоплені телефонні розмови росіян неодноразово публікувала Служба безпеки України, але цей випадок українські спецслужби поки що не коментували. Пригожин про інцидент висловився уже кілька разів, а Ахмедов мовчить.

У Росії після початку повномасштабної війни проти України фактично криміналізували будь-яку критику "спеціальної військової операції". Публічний прояв невдоволення діями влади також може загрожувати переслідуваннями.

"Країну вони про...али"

"Пригожин" на записі ділиться зі співрозмовником чуткою про те, що "Ігор Іванович, Сергій Вікторович та Золотов" нібито об'єдналися і "звинувачують у всьому" міністра оборони Росії Сергія Шойгу, за очі називаючи його *** [недалекою людиною].

"Вони самі *** люди. Моя думка проста: вони ведуть себе, як королі, як боги, ***. Скінчені вони тварюки... Нічого хорошого про них я сказати не можу. Вони покидьки, ***", - продовжує голос, який імовірно належить 53-річному продюсеру Пригожину, найбільш відомому в цій якості по роботі зі своєю дружиною-співачкою Валерією.

Пара протягом багатьох років демонструвала у ЗМІ та соцмережах підтримку російської влади та особисто Володимира Путіна. Валерія кілька разів ставала довіреною особою Путіна під час виборчих кампаній. На те, що його політична позиція "усім відома", Пригожин вказує і після публікації запису.

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Співрозмовник "Пригожина", як відомо з їхньої розмови, перебував на той момент у Баку і теж оцінював те, що відбувається в Росії, критично: "Ситуацію вони просрали. Країну вони прос...али. Все вони прос...али. Все-все вони прос...али".

"Питання в тому, що буде після них. І як буде. Піде, ***, з одного боку кадировці, пригожинці, будуть опричники. Буде, ***, махновщина, ***. Махатимуть кинджалами, кувалдами, ***", - продовжує співрозмовник.

Статки Фархада Ахмедова, якому приписують другий голос на запису, російський Forbes оцінює у 1,7 млрд доларів.

У 2004-2009 роках він був членом Ради Федерації від Краснодарського краю та Ненецького автономного округу. Був відомий серед іншого гучним процесом розлучення в Лондоні. Після вторгнення Росії в Україну потрапив до санкційних списків Євросоюзу, Британії, Канади та Швейцарії.

У ході подальшого обміну репліками "Ахмедов" згадує про те, що проти нього запроваджено міжнародні санкції і тому він не може навіть забронювати собі готель.

"Пригожин" висловлює йому у зв'язку з цим співчуття і розмірковує про можливі варіанти обходу обмежень, згадуючи, що сам вирішив не продавати нерухомість у Великій Британії та Швейцарії.

Обговорили чоловіки і президента Путіна та його провал у війні в Україні.

"Слухай, вони (влада Росії - Ред.) креативно... вони програли, вони програли "Кварталу 95", ***. І те, що вони кажуть, що проти них воюють ті, інші, туди-сюди, вони самі їм дали привід", - каже Пригожин.

Потім він додає: "Його [Путіна] загнали в цю ***. Він сам себе в це загнав. Чесно кажучи… Ну, ***, зупинився б, одержав би Нобелівську премію і пішов би на ***. Все одно країну віддав, ***, вважай. Віддав він її на ***. І нікуди ми не дінемось. Нас ***,***.

"Майбутнього у цьому розкладі ціла нація не має. Ось і все", - підсумовує "Пригожин".

"Та йому на все ***. І народ йому ***. Він сатана, ***", - ділиться трохи пізніше своєю оцінкою "Ахмедов".

Обидва дивляться на перспективи країни похмуро. "Забрали у країни майбутнє", - узагальнює "Пригожин".

"Не розумію, як із цим лайном жити"

Мільярдер Фархад Ахмедов поки що не коментував публікацію запису. А продюсер Йосип Пригожин зробив це вже кілька разів.

Спочатку він записав відео, в якому розповів, що в інтернеті поширюється "фальшивий аудіозапис" з "нібито" його голосом та "розмовою з однією впливовою людиною". "Я хочу сказати, що сьогоднішні технології, нейромережі дозволяють підробити не лише голос, а й розмову", - каже Пригожин. Він додає, що якість підробки настільки висока, що він сам "ледь не повірив", що на записі його голос.

Після цього він дав інтерв'ю російському виданню "Фонтанка", де посилався на поняття приватного життя, сказав, що не пам'ятає такої розмови, а "нейромережі сьогодні дозволяють робити будь-які дива".

Знайомство з Ахмедовим він підтвердив. При цьому він визнав, що в опублікованій розмові "якийсь момент є реальним". Також Пригожин заявив, що "цей запис є симбіозом сказаних фраз і тих, що були згенеровані, вони ніколи не вимовлялися".

"Я чудово розумію, що відбувається в Україні. Що це однозначно спровоковано США. Я розумію, що Зеленського використовують як інструмент боротьби з Володимиром Володимировичем Путіним та Росією", - зазначив свою публічну позицію Пригожин.

"Я зараз перебуваю в шоці і не розумію, як із цим лайном жити", - сказав він на завершення інтерв'ю.

Російське видання "Важливі історії" з посиланням на джерело в російських спецслужбах стверджує, що запис справжній.

Соратник Олексія Навального Володимир Мілов засумнівався у цьому. На його думку, "такі речі" ніхто не обговорюватиме телефоном або месенджером "в цих колах". Опозиціонер написав, що особисто знайомий з Ахмедовим, і той "надто цинічний" і "нічого такого говорити не стане".

Політолог Тетяна Станова вважає, що після публікації аудіозапису у Йосипа Пригожина є "три опції": "стояти на тому, що це фейк (виходить все гірше, він уже, що називається "поплив"); посипати голову попелом і викупати провину ультрапатріотизмом" (досвід Медведєва); втекти".