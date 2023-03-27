Запах чужого поту сприяє зниженню тривожності – вчені

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров'я

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Вдихання запахів чужих тіл може бути корисним у лікуванні соціальної тривожності, заявили шведські дослідники, які розпочали тести на добровольцях.

Їхня гіпотеза полягає в тому, що запах активує мозкові шляхи, пов'язані з емоціями, створюючи заспокійливий ефект.

Однак для підтвердження цього зв'язку потрібні додаткові дослідження.

У своїх експериментах вчені використали піт з-під пахв. Перші результати вже представили на медичній конференції у Парижі цього тижня.

Чому і як ми пахнемо?

Запахи допомагають людям відчувати небезпеку - наприклад, від їжі чи під час пожежі - а також взаємодіяти з навколишнім середовищем.

Наприклад, у немовлят нюх сильно розвинений, адже вони відчувають і віддають перевагу своїй матері та її грудному молоку.

Аромати роблять страви смачнішими й можуть викликати сильні спогади.

Запахи сприймаються рецепторами у верхній частині носа. Потім сигнали від них передаються безпосередньо до лімбічної системи, області мозку, що пов'язана із пам'яттю та емоціями.

Такі механізми "сигналізації" мають глибоке еволюційне коріння: вони описані у багатьох тварин і допомагали першим людям та їхнім предкам регулювати відносини, пояснюють шведські дослідники.

На початку експерименту вчені зібрали зразки поту добровольців, що переживали певні емоції. Для цього людям показували фрагменти різних фільмів, зокрема, з фільмів жахів і комедій.

Із зібраного поту дослідники виділили хімічні речовини, які вважають сигналами емоційного стану. Хіміки зазначили, що загалом піт містить понад 300 різних сполук.

Отримані зразки випробували на 48 жінках із соціофобією віком від 15 до 35 років.

Учасниць поділили на три групи по 16 осіб, після чого протягом двох днів усі вони проходили терапію на основі усвідомленості. Одна група зазнавала впливу екстрактів поту людей, що дивилися фільми жахів, інша — тих, що потіли під час комедії. Третя виступала як група контролю.

"Ми виявили, що ті учасниці експерименту, які вдихали запах людей, що дивилися смішні чи страшні фільми, краще реагували на терапію усвідомленості (порівняно з тими, що не зазнали такого впливу), — сказала одна з авторів наукової роботи Еліза Вінья. — Ми були здивовані, дізнавшись, що емоційний стан людини, від якої ми отримали піт, не вплинув на результати лікування".

При цьому вчені припускають, що ефект може створювати просто фізична присутність іншої людини поруч. Однак для підтвердження цього зв'язку потрібні додаткові дослідження.

Що таке піт і чи завжди він має запах?

Піт, що виходить через пори на поверхню шкіри, не має запаху та майже повністю складається з води. Але потові залози під піхвами й в паху виробляють певні сполуки, що викликають запах тіла.

Бактерії на поверхні шкіри та у прилеглих волосяних фолікулах розщеплюють ці сполуки, утворюючи інші, відповідальні за запах.

"Ми знаємо, що існує тісний зв'язок між нюхом та емоційним станом. Втрата здатності відчувати запах інших людей, таких як партнери і діти, може призвести до депресії та відчуття ізоляції", - пояснює Дункан Боак із благодійної організації "П'яте чуття", метою якої є підвищення поінформованості про розлади нюху та смаку.

Вчені мають намір продовжити дослідження.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Вчені з'ясували, що неприємного запаху піт набуває після контакту з бактеріями.