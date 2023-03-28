Кім Чен Ин вперше показав тактичну ядерну зброю. Чому це може зашкодити Україні

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Rodong Sinmun Підпис до фото, Кім Чен Ин з пристроями, які північнокорейська газета Rodong Sinmun називає тактичною ядерною зброєю

Північна Корея показала невеликі ядерні боєголовки, які, за даними північнокорейських ЗМІ, можна встановити на ракети малої дальності, повідомляє кореспондентка BBC в Сеулі Джин Маккензі.

КНДР давно заявляє, що має тактичну ядерну зброю, здатну вражати цілі в Південній Кореї.

Але фотографії, опубліковані в державній газеті у вівторок, ймовірно, є першими доказами. Однак неможливо точно перевірити, чи є вони справжніми. Поки Північна Корея не випробує один із цих пристроїв, нам залишається лише здогадуватися.

Поява нових розробок КНДР може мати непряму загрозу для України.

Пхеньян провів за останні два тижні випробування, за твердженнями влади КНДР, носіїв ядерної зброї, одночасно імітуючи ядерні атаки на Сеул.

Наразі важко відстежувати запуски ракет Північною Кореєю. Ізольовані випробування більше не потрапляють на перші шпальти, як раніше, але якщо ми подивимося на це все разом, ми можемо багато чого дізнатися.

Північна Корея заявляє, що "карає" США та Південну Корею за проведення найбільших за останні роки військових навчань. Союзники відпрацьовували, як перемогти КНДР у випадку нападу Пхеньяна.

Це не той сценарій, який подобається північнокорейському лідеру Кім Чен Ину. Тільки це не типовий північнокорейський протест. У минулому КНДР відповідала на такі навчання пуском ракет малої, середньої та великої дальності та, можливо, кількома артилерійськими снарядами.

Цього разу Пхеньян запустив свою найпотужнішу міжконтинентальну балістичну ракету, яка теоретично може досягти будь-якої материкової частини США.

Військові КНДР також випустили ракети з підводного човна та з об'єкта, який, ймовірно, є підземним бункером, й змоделювали ядерний удар по аеродрому Південної Кореї.

А Кім Чен Ин представив новий підводний безпілотник, який, за його словами, може використовувати ядерну зброю під водою, щоб викликати "надмасштабне радіоактивне цунамі" та знищити військові кораблі противника.

Тепер він показав ще і ядерні боєголовки, які, як стверджує, можна розмістити у цій зброї.

Автор фото, KCNA Підпис до фото, Кім Чен Ин з донькою Кім Чжу Е відвідав випробування ракети минулого тижня

Це еклектичний і тривожний перелік. Аналітикиня Еллен Кім із Центру стратегічних і міжнародних досліджень(CSIS) описала це як "північнокорейський еквівалент показу моди" - натяк на піджак у стилі Dior на доньці Кім Чен Ина під час однієї з демонстрацій.

Аналітики, включно з Еллен Кім, стурбовані різноманітністю колекції, яку Кім Чен Ин демонструє цього сезону. Пхеньян представив нову та більш досконалу зброю, якою можна вести вогонь з моря та суші по територіях США, Південній Кореї та Японії.

"Раніше ми не знали, що вони здатні запускати крилаті ракети з підводних човнів або ракети з-під землі. Його зброю стає набагато важче відстежувати та перехоплювати", - каже Еллен Кім.

Це підвищує ядерну загрозу.

Автор фото, KCNA Підпис до фото, Підводне випробування КНДР викликало занепокоєння

Візьмемо, наприклад, крилаті ракети, випущені з підводного човна. Ці ракети найбільше хвилюють Янг Ука, експерта зі зброї з Інституту Асан у Сеулі. Як він пояснює, пуск ракети з-під води ускладнює її виявлення перед запуском. Після старту ракети летять низько, ними можна маневрувати в польоті, щоб перехитрити протиракетний захист.

Кім Чен Ин завжди боявся, що США першими нападуть на його країну і знищать її зброю, перш ніж він матиме можливість її застосувати. Повідомлення, яке він, здається, надсилає цим набором випробувань полягає в тому, що Північна Корея тепер має можливість завдати удару у відповідь або навіть завдати удару першою. Важко знищити зброю, заховану під землею або під водою.

Іншими словами, він каже "не думайте про напад на нас".

Однак треба бути уважними. Кім Чен Ин має тенденцію перебільшувати здібності своїх військових.

Завжди залишалося актуальним питання про те, чи дійсно Північна Корея має ядерні боєголовки, які можна прикріпити до цих ракет. Більшість зброї, яку представляли нещодавно, могла б нести лише маленьку, легку боєголовку. І досі ми не бачили доказів того, що Пхеньяну вдалося подібне розробити.

Автор фото, KCNA Підпис до фото, Кім Чен Ина часто звинувачують в тому, що він перевищує військові можливості КНДР

У вівторок він надав перші докази. На фотографіях, опублікованих у головній газеті держави, видно, як Кім Чен Ин оглядає начебто низку невеликих ядерних боєголовок.

Немає жодного способу перевірити, чи дійсно боєголовки за характеристиками відповідають твердженням влади. Ось чому розвідувальна спільнота так затамувала подих, чекаючи згаданого ядерного випробування.

У той момент, коли Північна Корея зможе створювати мініатюрні боєголовки в масовому масштабі, у той момент, коли її симульовані загрози стануть реальними, вона зможе вдарити Південну Корею та Японію ядерною зброєю.

Дехто стверджує, що США та міжнародна спільнота повинні зробити більше, щоб повернути Північну Корею за стіл переговорів, щоб запобігти цьому ядерному випробуванню. Переговори між двома сторонами зайшли в глухий кут понад чотири роки тому. Але Пхеньян не показав жодних ознак того, що бажає перемовин. Він схильний обирати момент, коли вважає, що може отримати найбільшу вигоду.

Оскільки Китай і Росія відмовляються покарати Північну Корею в Раді безпеки ООН, вона може продовжувати розробку своєї зброї без наслідків. Навіщо зупинятися зараз? Чим краща зброя, тим Пхеньян сильніший, і йому ще є, що довести.

Окрім мініатюрних боєголовок, йому ще належить продемонструвати, що його звичайні боєголовки можуть витримати повний міжконтинентальний політ. Зараз Північ випробовує ракети великої дальності, але запускає їх високо в космос. КНДР також хоче розробити більш досконалу міжконтинентальну балістичну ракету, яку не потрібно заправляти паливом перед запуском.

Янг Ук вважає, що Кім Чен Ин також керує безвихідною ситуацією вдома. В умовах занепаду економіки і голоду серед народу його програма ядерної зброї є "єдиною картою, яку йому залишилося розіграти", каже експерт.

Північна Корея, схоже, буде рухатися вперед, розробляти дедалі більш різноманітну та смертоноснішу зброю.

Еллен Кім переконана лише в одному: "Будуть нові випробування".

Чому це загроза для України

На думку українського експерта з питань ядерного нерозповсюдження, професора ІМВ КНУ ім. Шевченка Сергія Галаки, КНДР докладає зусиль до розробки ракет, які є менш вразливими для попереджувальних ударів, таким чином керівний режим ускладнює їхнє виявлення.

Крилаті ракети з підводних човнів, випробування яких провів Пхеньян, можуть нести тактичні ядерні заряди, й їх складно збити.

"Це шантаж, вимога домовлятися, це схоже на поведінку Росії у війні. І водночас з такими ракетами вона поступово перетворюється в повноцінну ядерну державу. Потенціал в неї поки що невеликий, але не рахуватися з ним вже не можна".

Теоретично виключити, що в КНДР є тактична ядерна зброя, на думку Галаки, не можна, але є й можливість блефу. Кількість ядерних боєзарядів в КНДР зараз можна лише спрогнозувати, оцінивши кількість збагаченого урану в країні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американські військові, які проводять навчання у Південній Кореї, є потенційною ціллю для КНДР

Для України північнокорейські розробки несуть непряму загрозу, адже КНДР з новими озброєннями буде легше завдати ударів по американських військових базах в Південній Кореї та Японії.