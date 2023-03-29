Російські спецслужби досягли в Україні більшого успіху, ніж армія – експерти

Френк Гарднер

Кореспондент BBC з питань безпеки

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Очільник російської зовнішньої розвідки просив у Володимира Путіна більше часу для підготовки до вторгнення в Україну, йдеться у новій доповіді RUSI

Російська служба безпеки та розвідка досягли в Україні більшого успіху, ніж армія, вважає провідний британський аналітичний центр.

Спецслужби Росії розпочали підготовку до широкомасштабного вторгнення ще у червні 2021 року, йдеться у звіті британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

Звіт склали з використанням захоплених документів і своїх джерел. Свій внесок також зробила українська розвідка, надавши перехоплені повідомлення та результати розслідування на місцях.

Дослідники кажуть, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) швидко взяла під контроль населення окупованих територій України.

Її фахівці змогли завантажити жорсткі диски комп'ютерів у держструктурах, щоб ідентифікувати проукраїнськи налаштованих людей, а потім заарештувати їх і допитати.

За даними RUSI, російські спецслужбісти розгорнули комплекси радіоелектронної боротьби, щоб відрізати окуповані частини України від зовнішнього світу та взяти їх під свій контроль.

За даними аналітичного центру, директор зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін казав президенту Володимиру Путіну, що їм потрібно більше часу для підготовки, і просив відкласти вторгнення. Але його прохання було відхилене.

Автор фото, Reuters

Звіт на 39 сторінок під назвою "Попередні уроки нетрадиційних операцій Росії під час російсько-української війни з лютого 2022 по лютий 2023 року" покликаний попередити західні уряди про масштаби російських таємних операцій у цільовій країні.

Головний автор звіту Джек Вотлінг вказує на нещодавній арешт високопосадовця німецької розвідки, звинуваченого в передаванні таємної інформації до Москви.

"Очевидно, - йдеться у звіті, - що російським спецслужбам вдалося завербувати велику агентурну мережу в Україні до вторгнення, і що більша частина допоміжного апарату залишилася дієздатною після вторгнення, забезпечуючи постійний потік агентурної інформації".

Федеральна служба безпеки Росії, сучасна наступниця радянського КДБ, змогла зробити це, сформувавши тимчасові оперативні групи, що зосередилися на цільових містах, таких як Мелітополь.

У міру просування російських військ офіцери ФСБ вилучали документи українського уряду в місцевих адміністраціях, завантажували комп'ютерні жорсткі диски, що дозволяло їм складати списки тих, хто працював на державу, та виявляти їхні адреси.

Потім вони організували поквартирні обшуки, що закінчилися арештами й допитами у підвалах. Катування, за словами Вотлінга, часто застосовували не стільки для отримання інформації, скільки для залякування, щоб відбити у населення бажання чинити опір окупації.

При цьому Росія послідовно відкидає численні звинувачення щодо порушення прав людини в Україні.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Українські чиновники стали мішенню Росії після того, як інформацію про них вилучили з урядових документів

Щонайменше 800 українських посадовців залучили до роботи у ФСБ, деяких добровільно, деяких примусово.

Водночас російські підрозділи радіоелектронної боротьби працювали над перекриттям доступу до українського телебачення, радіо та інтернету, ще більше ізолюючи населення окупованих територій. ФСБ, каже Вотлінг, визначила, що їм потрібно контролювати лише 8% населення, щоб підпорядкувати собі територію.

Тож загалом виглядає так, що російські спецслужби й органи безпеки досягли в Україні більшого успіху, ніж її військові, які зазнали численних невдач.

Однак і російські шпигуни мали свої недоліки. Їхня початкова оцінка ситуації в Україні, яку вони перед вторгненням надали президенту Путіну, полягала в тому, що росіян зустрінуть з розкритими обіймами, і що уряд у Києві швидко впаде. Це виявилося катастрофічною помилкою для Москви.

"Російським спецслужбам, — йдеться у звіті, — не вистачає чесності, щоб точно повідомляти про свою роботу. Схоже, там існує системна проблема перебільшення своїх успіхів та приховування слабкостей перед керівництвом".

Джек Вотлінг наводить приклад генерала російської військової розвідки, який керував невдалою спробою отруєння перебіжчика з КДБ Сергія Скрипаля у Солсбері 2018 року з використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок".