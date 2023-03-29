Чому архімандрит Києво-Печерської лаври перейшов з УПЦ до ПЦУ і що це змінює

Святослав Хоменко, Віталій Червоненко

ВВС

37 хвилин(и) тому

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Митрополит Павло - намісник лаври УПЦ МП

Член Духовного собору Києво-Печерської лаври - зібрання найважливіших духовних осіб братії - архімандрит Авраамій (Лотиш) заявив про свій перехід з УПЦ до автокефальної Православної церкви України.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній негайно призначив його намісником іншої Києво-Печерської лаври - це монастир з аналогічною назвою, який церква нещодавно зареєструвала через дорогу від "справжньої Лаври".

Окремо Епіфаній звернувся до української влади з проханням надати "українській Лаврі" приміщення на території монастирського комплексу та "висловив сподівання, що держава допоможе захистити" новопризначеного намісника від можливих провокацій з боку прихильників його колишньої церкви.

УПЦ 29 березня вже заборонила архімандрита Авраамія (Лотиша) у священнослужінні "за ухилення в розкол і грубе порушення присяги священнослужителя". Так там роблять з усіма, хто переходить у ПЦУ.

В УПЦ перехід архімандрита Авраамія пояснили скандалами, нібито пов'язаними з його перебуванням на посаді ризничого - відповідального за зберігання облачень та інших предметів культу.

В ПЦУ заперечують будь-які порушення і вказують, що нещодавно предстотель УПЦ Онурфій навіть нагородив Авраамія.

Перехід на тлі протистояння

Перехід архімандрита Авраамія відбувся на тлі напруженої ситуації навколо Києво-Печерської лаври. Представники держави наполягають на тому, що УПЦ, яка користується монастирським комплексом з кінця 1980-х років та уклала договір безстрокової оренди Лаври у 2013 році, займалася самовільними перебудуваннями та будівництвами на цій території.

Це вони називають підставою для розірвання договору оренди з 29 березня. Церква відкидає звинувачення: її представники стверджують, що не залишать територію Лаври інакше, ніж за судовим рішенням.

Паралельно уже протягом кількох місяців президент Володимир Зеленський своїми указами накладає санкції на високопоставлених ієрархів УПЦ, а її церкви, монастирі та єпархії регулярно піддаються обшукам правоохоронців.

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Архімандрит Авраам

Одним з підсанкційних діячів УПЦ є чи не найодіозніший ієрарх, намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь).

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявляв, що якби територію Лаври залишили митрополит Павло та ще один впливовий ієрарх, "завгосп" церкви митрополит Антоній (Паканич), "ситуація б принципово змінилася" - чимало спостерігачів вбачали у цьому гарантію того, що братія монастиря у кількості понад 200 осіб не повинна була б покидати його стіни.

Сам митрополит Павло у зверненні, записаному 29 березня зранку, назвав Ткаченка "одержимим буйством, злобою і диявольським збішенням" та заявив, що проблеми зі здоров'ям у його найближчої родини можуть бути пов'язаними з гріхами самого міністра.

Чому перейшов

У цій ситуації архімандрит Авраамій заявив, що "сумну ситуацію", в якій опинилися монахи Лаври, "крок за кроком формували наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і синоду.

"Замість діалогу - закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну, - туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення - розпалювання ворожнечі та протистояння", - сказав Авраамій у відеозверненні, записаному у найбільшому храмі Верхньої Лаври, Успенському соборі. У грудні минулого року міністерство культури розірвало договір погодинної оренди цього храму з УПЦ, відтоді у ньому час від часу відбуваються богослужіння ПЦУ.

Протягом останнього часу у ЗМІ було багато спекуляцій з приводу того, яку позицію стосовно майбутнього Лаври обере братія монастиря.

Джерела в ПЦУ стверджували, що до їхньої церкви готова перейти "значна частина" братії, натомість митрополит Павло регулярно записував звернення, у яких, стоячи попереду натовпу вишикуваних монахів Лаври, заявляв, що жоден з них не перейде до автокефальної церкви.

"На (нещодавньому) зібранні монахів Лаври всі, у тому числі і Авраамій, доказували, що ні в яку ПЦУ не перейдуть", - заявив ВВС один з представників керівних структур УПЦ.

Що це значить

Перехід до ПЦУ Авраамія, який з 2021 року має сан архімандрита - це вищий монаший сан у християнстві, - опитані ВВС експерти називають великим успіхом ПЦУ.

"Такі люди, як видається, рано чи пізно мали залишити УПЦ через своє несприйняття зв'язків (деяких представників УПЦ і, зокрема, митрополита Павла) з Росією", - вважає співрозмовник у релігійних колах, особисто знайомий з багатьма монахами Лаври.

Джерело ВВС називає Авраамія "не надто помітним, але розумним" монахом.

Релігієзнавець Андрій Смирнов у коментарі ВВС пояснює перехід Авраамія до ПЦУ тим, що лаврські ченці втомилися від скандалів, пов'язаних з намісником Лаври митрополитом Павлом.

Він прогнозує, що у майбутньому дедалі більше ченців послідують цьому прикладові і переходитимуть до ПЦУ - тим більше, що саме до цього їх нещодавно у спеціально записаному зверненні закликав предстоятель автокефальної церкви митрополит Епіфаній.

І справді, у своєму зверненні архімандрит Авраамій заявив, що відчуває обов'язок залишитися в місці, де він складав обітницю перед Богом - тобто в Лаврі, - але вже у складі ПЦУ.

Окремо він закликав інших монахів Лаври залишитися у монастирі та перейти до ПЦУ, яку Українська православна церква взагалі не визнає.

"(Зараз) архімандрит Авраамій... буде формувати нову братію", - каже ВВС релігієзнавець Андрій Смирнов.

У цій ситуації, прогнозують опитані ВВС експерти, - коли до монастиря під егідою ПЦУ переходить монах "справжньої" Лаври і його прикладу можуть послідувати інші її монахи, - ПЦУ отримує можливість наповнити змістом свою Лавру, яка поки що існує тільки на папері.

"Заповідник (який перебуває у підпорядкуванні Міністерства культури - Ред.) має передати Нижню лавру в оренду ПЦУ для того, щоб ченці могли там залишитись і звершувати регулярні богослужіння", - вважає Андрій Смирнов.

В Українській православній церкві продовжують наполягати на тому, що будь-які підстави для того, аби її структури залишили територію Лаври, відсутні.

Перехід до ПЦУ Авраамія тут пов'язують з його нібито зловживаннями на посаді ризничого Лаври.

"Після скандалів з крадіжкою з ризниці церковного начиння, новина (про перехід Авраамія) нікого особливо не здивувала. Можу побажати ПЦУ лише не довіряти йому посади, пов'язані з церковними коштами", - заявив ВВС співрозмовник у керівних структурах УПЦ.

Він додав, що станом на зараз невідомо, де саме перебуває Авраамій, однак навряд він у Лаврі.

"Ще в позаминулу неділю він урочисто співслужив (предстоятелю УПЦ) Блаженнішому Онуфрію і братії (Лаври)... Протягом останніх днів п'яти в Лаврі його не було", - говорить він.

"Іуди будуть завжди і всюди", - коротко прокоментував звістку про перехід Авраамія до ПЦУ інший співрозмовник ВВС в Українській православній церкві, додавши, що, на його думку, стимулом для переходу архімандрита могла бути обіцянка надати йому єпископський сан.

У розмові з ВВС високопоставлений співрозмовник в ПЦУ заперечив будь-які претензії до Авраамія. "Ще нещодавно Онуфрій його нагородив другим хрестом. Тож не можуть вони казати, що Авраамій негідник", - сказав співрозмовник.