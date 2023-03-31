Трампа можуть заарештувати вже незабаром. Тепер все серйозно

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дональд Трамп заперечує заяви Стормі Деніелс

Дональд Трамп став першим в історії експрезидентом США, проти якого суд офіційно відкриє кримінальну справу. За це у четвер проголосувало Велике журі присяжних Мангеттену.

Першими про це повідомили американські газети, і лише через три години новину підтвердив офіс окружного прокурора Мангеттену Елвіна Бреґґа, який у січні скликав Велике журі для вирішення питання про притягнення Трампа до суду.

"Сьогодні ввечері ми зв'язалися з адвокатом пана Трампа, щоб узгодити його здачу офісу окружного прокурора Мангеттену для того, щоб надалі постати перед [...] судом", - оголосив офіс прокурора.

Детальний зміст звинувачення поки що не розкривається.

Це одне з кількох розслідувань проти Трампа, воно стосується виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффордс).

Згідно з матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним десятьма роками раніше.

Сама по собі ця виплата незаконною не була, але Трамп та його адвокат оформили її як плату першого другому за юридичні послуги, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку. Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці, але Трампу, який тоді обіймав посаду президента, офіційних звинувачень не пред'являли.

Втім, у чому саме прокурор Бреґґ збирається звинуватити Трампа зараз, поки що невідомо.

Про стосунки з Трампом Стормі Деніелс розповіла в інтерв'ю у 2011 році.

Трамп категорично заперечує, що у нього був секс зі Стормі Деніелс.

Тепер, після рішення присяжних, очікується, що окружний прокурор Мангеттену Елвін Бреґґ офіційно звинуватить Трампа.

Трампу, який живе у Флориді, ймовірно, буде наказано з'явитися до суду в Нью-Йорку, де його офіційно заарештують. У нього візьмуть відбитки пальців і сфотографують, як усіх підозрюваних у кримінальних справах, і потім відбудеться перше слухання у справі.

Американський телеканал CBS повідомляє з посиланням на юристів Трампа, що він, швидше за все, здасться прокурорам наступного тижня. Адвокат Трампа Сьюзен Нечелес уточнила в листуванні з кількома виданнями, що експрезидент, швидше за все, постане перед судом у вівторок, 4 квітня.

У заяві щодо рішення Великого журі Дональд Трамп звинуватив представника Демократичної партії прокурора Бреґґа, який скликав це журі, у тому, що він "робить брудну роботу за Джо Байдена".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Окружний прокурор Елвін Бреґґ (у центрі) - обраний на чотири роки представник Демократичної партії, республіканець Трамп звинувачує його у втручанні у президентську передвиборчу кампанію

"Демократи, одержимі ідеєю "дістати Трампа", брехали, шахраювали і крали, але тепер вони зробили немислиме - звинуватили абсолютно невинну людину, безпардонно втручаючись у передвиборчу кампанію", - заявив Трамп, який збирається 2024 року знову балотуватися в президенти.

Одночасно Трамп назвав окружного прокурора Бреґґа ставлеником Джорджа Сороса.

Окружний прокурор (district attorney) у США - це одночасно і посада в системі правосуддя, і виборний політичний пост, Елвін Бреґґ представляє Демократичну партію.

Політичний супротивник Трампа, член Палати представників від Демократичної партії Адам Шифф підтримав рішення Великого журі.

"Офіційне звинувачення на адресу колишнього президента - це безпрецедентно. Але так само безпрецедентна протизаконна поведінка Трампа. Нація, яка керується законом, зобов'язана суворо запитувати з багатих і впливових, навіть якщо вони обіймають високі посади. Особливо якщо обіймають", - написав у твіттері Шифф, який ініціював парламентські розслідування проти Трампа.

Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті слідом за однопартійцем Трампом розкритикував прокурора-демократа Бреґґа і пообіцяв розпочати щодо нього парламентське розслідування.

"І ось знову - обурливе зловживання владою з боку радикально налаштованого окружного прокурора, який відпускає на волю небезпечних злочинців, але мстить політичному противнику, президенту Трампу, - написав Маккарті у твіттері. - Я віддаю розпорядження, щоб відповідні комітети негайно почали розслідування, чи не використовуються часом гроші федерального бюджету на втручання у перебіг виборів шляхом переслідувань з політичних мотивів".

Справа Стормі Деніелс, як і інші звинувачення на адресу Трампа, на думку багатьох коментаторів, справді можуть вплинути на його плани знову балотуватися у президенти.

Згідно з результатами опитування, проведеного минулого тижня на замовлення агентства Reuters, навіть серед членів Республіканської партії близько 44% вважають, що Трамп має відмовитися від участі у виборах, якщо йому висунуть офіційні звинувачення.

Трамп - проблема для губернатора Флориди

Губернатор штату Флорида, республіканець Рон Десантіс, який, як очікується, буде головним суперником Трампа у боротьбі за титул кандидата від Республіканської партії на виборах президента, засудив рішення нью-йоркських присяжних та заявив, що штат Флорида "не сприятиме видачі" Трампа.

"Перетворення юридичної системи на знаряддя просування політичної повістки перевертає принцип верховенства права з ніг на голову. Це не по-американськи", - написав Десантіс у твіттері, слідом за Трампом та іншими однопартійцями, звинувативши прокурора у переслідуванні експрезидента з політичних мотивів.

Як зазначає кореспондент ВВС Кайла Епстайн, Десантіс, як губернатор штату, де мешкає Трамп, опинився в делікатному становищі.

Якщо він піде на співпрацю з нью-йоркським прокурором (а тому доведеться примусово доставляти Трампа до суду), це може відштовхнути частину республіканців і тих, хто співчуває, чиї голоси знадобляться йому на виборах президента. Якщо ж він заважатиме прокуратурі, то це може принести губернатору певні проблеми.

Щоправда, як вважає газета New York Times, губернатор Десантіс майже не має законних способів перешкодити прокурору Бреґґу.

Звинувачення Трампу - удар по самовідчуттю Америки

Гері О'Донох'ю, кореспондент ВВС у Вашингтоні

У тому, що колишнього главу держави звинуватили у злочині, і, можливо, навіть запроторять до в'язниці, нічого нового немає. Таке траплялося у світі неодноразово.

Але Америка вважає себе особливою країною, а Вашингтон - "містом на пагорбі", маяком моралі та демократії, що світить усьому світу.

Тому вступ до цього клубу - це проблема не лише для Дональда Трампа. Це новий удар по вірі Америки в себе.

6 січня 2021 року ми вже бачили, як натовп штурмує саме серце американської демократії, Капітолій, і безперешкодно бешкетує там протягом кількох годин.

Ця країна розколота. Наполегливість Китаю і російська агресія проти України нагадують про те, що статусу США у світі загрожують геополітичні виклики на багатьох фронтах.