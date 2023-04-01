Сексуальне насильство на Закарпатті. Історія, яка сколихнула країну

Катерина Паллаг

Для ВВС Україна, Закарпаття

1 година тому

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У серпні 2021 року над неповнолітньою дівчиною з одного з Закарпатських сіл вчинили акт насилля троє товаришів дитинства. Поки двоє підлітків скоювали злочин, третій фільмував усе на телефон. Відео швидко поширилося селом, але про подію близькі дівчини дізналися лише за 20 днів, аж поки до них додому з новиною не прийшли співробітники райвідділу поліції.

Обережно, деякі подробиці цієї історії можуть шокувати.

Слідчі дії та судова тяганина тривали понад півтора року. За цей час "зґвалтування" перекваліфікували на "сексуальне насилля", підозрюваним обрали запобіжні заходи, а постраждала продовжила навчатися у школі.

Згідно з вироком суду, який винесли 16 березня 2023 року, усіх трьох підлітків визнали винними за фактом сексуального насильства та постановили "звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на два роки".

За тиждень після винесення вироку подія набула значного резонансу. Після розголосу, омбудсмени, міністри та інші посадовці взяли справу на "особистий контроль" та призначили численні перевірки. Оскаржити рішення суду вирішила й прокуратура. 28 березня в Офісі Генерального прокурора повідомили, що подали апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок.

ВВС Україна поспілкувалася із постраждалою дівчиною та її батьком, однак, за словами адвокатів потерпілої, публікація інтерв'ю може зашкодити інтересам потерпілої під час перегляду вироку в суді апеляційної інстанції, тому ми його не публікуємо.

"Вам тут ніхто нічого не скаже"

Нині у невеличкому селі поблизу гірського перевалу тихо та малолюдно. Місцеві пораються на власних присадибних ділянках, готуючи оселі до Великодня. Головною темою розмов між односельцями є події півторарічної давнини та вирок, який суд виніс мешканцям села.

Своїми міркуваннями із заїжджими місцеві ділитися відмовляються. "Вам тут ніхто нічого не скаже", - обурюється жінка на касі сільського супермаркету.

"Що є, то є, але подробиць не знаю, - пошепки каже ще одна місцева. - Я розповім, а далі хто знає, що буде". Один з жителів села, який забажав залишитися анонімним, припускає, що люди бояться можливої помсти за сказане.

Єдине, із чим погоджуються майже усі тутешні, - такої уваги до їхнього села з населенням всього 2 000, не було ще ніколи.

14 вересня 2021 року до будинку, де проживає родина дівчини, прийшли поліцейські. Мама дівчини на заробітках закордоном, а батько працює за вахтовим методом, двері відчинила бабуся.

"Мене спитали, чи знаю я, що сталося з моєю онучкою? Я дуже перелякалася, бо дитина була у школі, всяке могло трапитися", — пригадала бабуся.

Тоді ж до поліції запросили і батька постраждалої. Виявилося, що його дитина стала жертвою сексуального насильства ще три тижні тому. А підозрюваними є троє підлітків-односельчан, які товаришували з дівчиною.

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За даними слідства, 24 серпня 2021 року, наприкінці літніх канікул, дівчина, на запрошення підлітків, прийшла у двір одного з них. Насилля хлопці вчинили у підвалі приватного будинку: вдарили неповнолітню в живіт та зафіксували голову дівчини між ногами. Поки двоє вчиняли акт насилля, третій підліток фільмував усе на телефон.

Поліцейські дізналися про подію, коли відео, оприлюднене одним з підлітків, почало поширюватися селом. Згодом відеофайл долучили до матеріалів справи як один з доказів.

У рішенні суду йдеться, що за словами дівчини, вона "перебувала з хлопцями у дружніх відносинах і до підвального приміщення прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити. Про подію нікому не розповідала, відчуваючи страх та сором".

У тому ж рішенні вказано, що усі троє насильників "свою вину у вчиненому визнали та щиро розкаялися".

*Отримати коментар хлопців чи їхніх батьків ВВС News Україна не вдалося. На телефонні дзвінки та повідомлення ніхто з членів родини не відповідав, а за адресою проживання, попри відчинені вікна та ворота, теж ніхто не вийшов. Коментарі іншим ЗМІ щодо цієї події родини хлопців також не надавали.

Таємниця, про яку знали (майже) всі

Всі четверо підлітків 1 вересня розпочали навчання у місцевій школі. Усе змінилося, коли по обіді 14 вересня до школи прийшли правоохоронці. За словами адміністрації навчального закладу, про скоєне учнями під час шкільних канікул вони дізналися лише того дня. Директорка школи запевняє, що не знала про існування того відео, а "доступу до телефонних переписок учнів не має".

Директорка пригадує: "Хлопців та дівчину кудись забрали, згодом дівчина відновила навчання, а 24 вересня я написала листа в ГУНП в Закарпатській області з запитом про місце знаходження підозрюваних, щоб зрозуміти, що робити з дітьми та їхнім навчанням далі".

За її словами, хлопці перебували у закладі для відбування покарань, а навчання продовжили при одній з тамтешніх установ.

Таємниці слідства і вирок

Слідство розпочали за статтею 152, тобто зґвалтування, покарання за цією статтею передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а після завершення терміну обрали інший - цілодобовий домашній арешт.

Запобіжний захід обирав суддя Воловецького райсуду Северин Павлюк.

У коментарі ВВС News Україна він зазначив, що "був вражений цією справою, але на засіданні мусив бути неупередженим та справедливим". За словами Павлюка, відеозапис також долучили до матеріалів справи.

Наступного місяця після скоєння злочину провели судово-медичну експертизу. У пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури розповіли: "Факт зґвалтування не підтверджено. Остаточно підтвердила це інформація, отримана від потерпілої вже під час розгляду справи по суті в суді. Натомість факт сексуального насильства, не пов'язаного з проникненням у тіло особи, таки мав місце".

Згідно з кримінальним кодексом, зґвалтування від сексуального насилля відрізняє, зокрема, факт проникнення будь-якої частини тіла або предмета у тіло потерпілої особи без її згоди.

Справу почали розглядати за 153 статтею - сексуальне насильство. Ця стаття, на відміну від обраної раніше, передбачає від п'яти до семи років позбавлення волі.

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Зрештою, 16 березня 2023 року троє неповнолітніх отримали по 5 років позбавлення волі, але усіх трьох засуджених підлітків "звільнили від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на два роки" - про це йдеться у рішенні суду.

Окрім іспитового терміну, суд зобов'язав кожного з обвинувачених виплатити потерпілій дівчині по 60 000 гривень. За даними слідства, дівчина "не вважала за необхідне застосовувати щодо неповнолітніх обвинувачених міру покарання, пов'язану з реальним позбавленням волі".

"Атмосфера у суді напружена"

За декілька днів після проголошення вироку, 24 березня 2023 року в обласній прокуратурі відповіли, що оскаржувати рішення суду у частині призначеного покарання не планують. Однак, 27 березня у офісі генпрокурора заявили, що все ж готуються оскаржувати вирок, а вже наступного дня випустили заяву про подання апеляційної скарги з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду.

Справу розглядала суддя того ж Воловецького районного суду Оксана Софілканич. Зараз вона перебуває на лікарняному. Нині усі справи, які суддя мала розглядати цього тижня, - на паузі.

Северин Павлюк з того Воловецького суду виконує функції судді-спікера установи. Коментуючи ситуацію він зазначив, що суддя Софілканич працює вже понад 20 років.

"Атмосфера у суді напружена, для району це, мабуть, вперше таке, а для суду - найгучніша справа. Суддя (Софілканич) одужає і тоді вже вийде, але це справа Вищої ради правосуддя", - розповів Павлюк.

Тим часом у Вищій раді правосуддя повідомили, що не наділені правом ініціювати питання про відкриття дисциплінарної справи за власною ініціативою, однак готові розглянути скарги, які можуть надійти.

Хейт на електронну скриньку школи та характеристики учням

У коментарі ВВС News Україна директорка сільської школи, де навчалися діти, розповіла, що упродовж останніх днів їй надходять погрози з усієї України: "Я заблокувала свій профіль у соцмережах, у месенджер надходять побажання смерті та погрози про підпал хати. Це пишуть навіть на електрону пошту школи".

Причиною хвилі хейту директорка вбачає характеристики, надані засудженим школярам. Каже, що в мережі характеристики описують як "позитивні". У судовому рішенні також описується, що один з підлітків "позитивно характеризується за місцем проживання та навчання".

"Ми не надавали позитивних характеристик, - каже директорка. - Класний керівник написав те, на що вони заслуговують, на середнього учня".

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Задля підтвердження своїх слів, директорка викликала до кабінету шкільного психолога та класну керівницю хлопців. У руках остання тримала листки з характеристиками. За словами жінок, примірники з аналогічним змістом були надані правоохоронцям.

Водночас класна керівниця засуджених підлітків наголосила, що характеристика - це її суб'єктивна оцінка, яка, на її думку, не могла бути підставою для пом'якшення покарання. Вчителька додала, що "іноді, тиха на роботі людина виявляється домашнім тираном і навпаки: не завжди людина з негативною характеристикою здатна вчинити такий злочин".

Наслідки та реакція

Після переобрання міри запобіжного заходу засуджені підлітки повернулися до рідної школи, щоправда, за словами адміністрації школи, навчалися вони екстернатом: самостійно опрацьовували завдання й надсилали їх вчителям. 28 березня стало відомо, що їх перевели в інший навчальний заклад області.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запевнив, що ситуація перебуває у нього "на контролі". За його словами, секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини ретельно проаналізує дії судді і прокуратури та направить відповідні листи до Вищої ради правосуддя, генпрокурора та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Історія однієї дівчини, яка нагадала про пережите сотням

Психологи кажуть, що історія дівчини з закарпатського села розбурхала спогади людей, які раніше також зазнали насилля. Люди із подібним досвідом відчули погіршення емоційного стану та знову пригадали пережите.

"Людям, які пережили насилля, подібні історії допомагають зрозуміти, що вони такі не одні. Водночас є інша проблема - розголошення чутливої інформації, коли у мережі та ЗМІ розповсюджують персональні дані учасників події", - розповіла у розмові з ВВC News Україна координаторка програми з психологічної підтримки ГО "Проліска" Ольга Климовська.

Психологиня порівнює травму з раною, для загоєння якої необхідні сприятливі умови. Водночас для потенційних кривдників такі історії є сигналом, що суспільство засуджує такі дії, що покарання є невідворотним.

"Якщо ви разом смієтеся з жартів на сексуальну тематику, це аж ніяк не означає, що ви згодні на секс зі своїм співрозмовником", - пояснює Климовська.

Вона каже, що суспільству необхідно змінити ставлення до будь-якого насилля, аби крок за кроком вибудувати нові соціальні норми. Задля прикладу Ольга Климовська пригадала реакцію суспільства на один з флешмобів, коли люди, які пережили насилля розповідали свої історії, додаючи тематичний хештег: "У коментарях лунало багато звинувачень, мовляв, сама винна, не так одягнулася і подібне. Якось у Брюсселі організували виставку одягу, в який були одягнені жінки в момент вчинення над ними насилля. Більшість експонатів - це звичайне вбрання, яке щодня дістають із шафи більшість жінок".