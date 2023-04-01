СБУ взялась за намісника Києво-Печерської лаври Павла. У чому його підозрюють

1 година тому

Автор фото, UNAIN

Служба безпеки України в суботу вранці вручила повідомлення про підозру наміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту Павлу (Лебедю), у його домі проводять обшуки, а його самого викликають на допит. Це відбувається на тлі спроб влади виселити Українську православну церкву з лаври.

Про вручення підозри повідомив сам Павло у відеозверненні, це також підтвердило ВВС Україна джерело в СБУ.

За словами співрозмовника, Павла підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених статтями 161 та 436-2 Кримінального кодексу.

Йдеться про виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників, а також про дискримінацію громадян залежно від їх регіональної належності, релігійних переконань тощо.

Сам Павло заявив, що підозру йому вручили о 7.30 ранку.

"Субота, вихідний день, не дали можливості помолитися. Ну Бог їм у поміч, зараз в моєму домі будуть обшуки", - повідомив він.

"Сказали, що я співпрацюю з Росією, і ще там одне міжрелігійне розпалювання, ще кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде. Тому прошу вас зберігати мир, моліться, церкву гонять. Ні про що і ні за що", - заявив Павло.

Відповідно до офіційної заяви УПЦ, о 12 митрополита чекають в СБУ на допит, після чого "буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу".

Раніше митрополит Павло оприлюднив відеозвернення до президента Володимира Зеленського, де фактично погрожує йому та його родині "божою карою".

"Кажу вам, пане президенте, і всій вашій зграї, що сльози наші не впадуть на землю. Вони впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що, увійшовши у владу на наших спинах і нашому бажанні, можете з нами так вчиняти. Господь не пробачить ні вам, ні вашій родині цей вчинок. Тому що в ці хвилини 220 людей братії викинуті вами на вулицю", - йшлося в його заяві.

У грудні минулого року РНБО запровадило санкції проти митрополита Павла через зв'язки з Росією.

Пристрасті довкола лаври

Автор фото, Reuters

В останні місяці українська влада робить системні спроби позбавили УПЦ впливу, а то й доступу до Києво-Печерської лаври в цілому. Так, доступу до головних соборів верхньої лаври УПЦ позбавили ще в січні.

Ситуація різко загострилася протягом останнього тижня. Після того, як з УПЦ розірвали договір оренди нижньої лаври, де власне розміщувалося місцеве духовенство. Представники УПЦ до 30 березня мали залишити територію монастиря.

Церква робити це відмовилася і оскаржила розірвання договору оренди в суді, а віряни кілька днів поспіль не пускали на територію монастиря комісію міністерства культури та інформаційної політики з прийняття-передання державного майна лаври.