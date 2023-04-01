Підозра для Павла. Навіщо влада хоче ізолювати намісника Лаври і показує його золоту рибу

Віталій Червоненко

ВВС Україна

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

"Дякуємо СБУ, дякуємо СБУ!" - з такої картинки в соцмережах почався ранок суботи. Десятки активістів, які прийшли під Києво-Печерську лавру, вітали вивезення її намісника митрополита Павла на суд. Його звинуватили у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні й запереченні збройної агресії Росії проти України. Сам Павло всі обвинувачення заперечує.

Вже по обіді стало відомо, що прокуратура вимагає для митрополита Павла запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Щоправда, посеред засідання Павло поскаржився на погане самопочуття і розгляд справи перенесли на 9.00 3 квітня.

Повідомлення про підозру для ієрарха та поширення вірусних фотографій його шикарного маєтку під Києвом, де, ймовірно, відбуватиме домашній арешт намісник лаври, стали ефектною відповіддю влади на події у лаврі останнього тижня.

Служба безпеки України стрімко включилась у процес виселення УПЦ Московського патріархату з лаври.

Ще у п'ятницю здавалось, що ситуація з лаврою зайшла у глухий кут. Митрополит Павло з вірянами, семінаристами і монахами успішно відбивали усі спроби мінкульту почати відбирати у них приміщення, опечатувати їх і, можливо, незабаром передавати Православній церкві України.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ієрарх УПЦ МП Павло є намісником Києво-Печерської лаври вже майже 30 років

30 березня з лаври практично ніхто не виїхав, хоча майно переважно вивезли. Павло дав команду вірянам захищати усі приміщення лаври, а комісію у жоден храм не пускати. Аж до рішення суду, який почне розглядати їхній позов до влади тільки 26 квітня.

Без судового вердикту в УПЦ не визнають ні розірвання договору оренди приміщень лаври, ні повноважень комісії приймання-передачі майна.

Фактично четвер і п'ятниця була саме за УПЦ й Павлом, адже проти сотень бабусь з дітьми влада нічого вдіяти, як виглядало, не могла.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, У заміському маєтку митрополита Павла в суботу вранці провели обшуки

Міністр культури Олександр Ткаченко, який на показ був одним з основних публічних спікерів боротьби з УПЦ в лаврі, визнавав, що силу застосовувати ніхто не буде, а виселяти церковників будуть тільки за рішенням суду. Видавалось, що у понеділок комісія мінкульту знову прийде в лавру і її знову не пустять. Ситуація без застосування сили виглядала патовою.

Проте своє слово у протистоянні з лаврою в суботу зрештою сказала Служба безпеки, яка, фактично, й ініціювала ще з осені минулого року велику кампанію влади проти УПЦ і, як каже голова СБУ Василь Малюк, російським впливом у цій церкві.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Золота риба стала однією з найдивніших знахідок СБУ в маєтку митрополита Павла

Ще 30 березня, коли ми намагались дізнатись від представників влади, яка ж у них стратегія на наступний тиждень, і як вони будуть розблоковувати ситуацію, нам натякали, що готується асиметричне рішення. Ніяк не пов'язане із силовим розгоном вірян.

Спецслужби вирішили вдарити по головному двигуну протидії державі у лаврському спорі. Саме Павло публічно закликає вірян до протистояння, і саме він їх благословляв на фізичний захист храмів від комісії мінкульту.

Тепер Павлу загрожує домашній арешт в його заміському маєтку.

Автор фото, Reuters

Навіть більше - СБУ не посоромилась ще й вдарити по Павлу морально, виклавши численні фото шикарних інтер'єрів його дуже нескромного, як для монаха, помешкання.

Але головний наслідок стрімкого кроку СБУ - ізолювати Павла від лаври. І від монахів.

Автор фото, СБУ

Якщо план з ізоляції одного з найзатятіших захисників УПЦ в лаврі спрацює, позиції цієї церкви можуть сильно похитнутись.

Як казали раніше співрозмовники серед єпископів УПЦ - предстоятель Онуфрій у протистояння влазити не буде, і тільки Павло може до останнього боротись проти держави за лавру.

Похитнеться, але чи посиплеться? Співрозмовники ВВС у церковних колах сумніваються, що без Павла УПЦ в лаврі аж так швидко здасться. Та й координувати своїх він худо-бідно зможе навіть телефоном.

У понеділок комісія мінкульту знову прийде приймати і опечатувати храми. Якщо на той момент Павла візьмуть під домашній арешт (або він просто буде в суді), тоді й почне ставати зрозуміло, чи посиплеться оборона лаври без свого намісника.

А ще ізоляція Павла поза лаврою може змінити ситуацію з переходом монахів з УПЦ до Православної церкви України.

Поки що такий крок зробив тільки архімандрит Авраамій, якого одразу ж призначив виконувачем обов'язків намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ (яка поки що існує тільки на папері) митрополит Епіфаній. На цьому переходи припинились, у тому числі через шалений тиск Павла.