Підозрювана у смерті Владлена Татарського: що відомо про Дар'ю Трепову

1 година тому

Автор фото, MVD.RU Підпис до фото, Вранці у понеділок орієнтування на 26-річну Дар'ю Трепову з'явилося у базі розшуку МВС РФ

Дар'ю Трепову, підозрювану в причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув "воєнкор" Владлен Татарський, затримали. На відео, опублікованому МВС Росії, вона зізнається, що принесла на зустріч із Татарським статуетку, в якій, імовірно, була закладена вибухівка.

"За підозрою в причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі співробітниками СКР спільно з оперативними службами затримано Дар'ю Трепову. З нею проводяться необхідні слідчі дії. Встановлюються мотиви скоєного злочину", - повідомили у Слідчому комітеті Росії (СКР).

У МВС РФ уточнили, що Трепову затримали на орендованій квартирі, а також поширили відео, на якому вона каже, що принесла до кафе статуетку, яка вибухнула. На питання, хто передав їй цю статуетку, вона відповідає, що розповість пізніше.

Національний антитерористичний комітет Росії (НАК) кваліфікував вибух у кафе як терористичний акт. За версією комітету, він був спланований "спецслужбами України із залученням агентури з числа осіб, які співпрацюють із так званим Фондом боротьби з корупцією Навального, активною прихильницею якого є затримана Трепова".

Терактом те, що сталося, назвав і речник російського президента Дмитро Пєсков. Організувати його, на думку Пєскова, могли у Києві. "Київський режим підтримує терористичні дії і, можливо, стоїть за вбивством Владлена Татарського, як і багатьох інших людей з 2014 року - саме тому проводиться спецоперація", - заявив він.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк ще напередодні відкинув будь-яку причетність Києва до вибуху в Петербурзі, назвавши його "внутрішнім тероризмом".

Соратник Олексія Навального Іван Жданов, своєю чергою, назвав заяви російської влади про теракт і про те, що до нього нібито причетні структури Навального, очікуваними.

"Звичайно, ми цим не займаємося, - написав Жданов у своєму телеграм-каналі. - Тероризм на нас давно намагаються навісити. І в найближчому майбутньому буде суд над Навальним. Очевидно, що вони планують дати йому максимальний термін, і для цього тероризм дуже зручний ".

Вибух на "творчому вечорі"

Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) загинув у неділю ввечері внаслідок вибуху в петербурзькому кафе Street Food Bar №1, де проходив його "творчий вечір".

За свідченнями очевидців, вибух стався невдовзі після того, як одна з відвідувачок, яка назвалася Анастасією, передала Татарському подарунок - статуетку.

Автор фото, ICRF Press Service/ EPA Підпис до фото, Кафе Street Food Bar №1 належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. За його словами, він передав його дискусійному клубу "Кіберфронт Z"

Як повідомляли ЗМІ, статуетку, в якій могла бути закладена вибухівка, вручила "воєнкору" саме Дар'я Трепова. Однак офіційно ця інформація не підтверджувалася.

Вранці у понеділок орієнтування на 26-річну жінку, чиє ім'я називали у зв'язку із можливою причетністю до загибелі Татарського, з'явилося в базі розшуку МВС.

До цього петербурзьке видання "Фонтанка" опублікувало кілька фотографій із дівчиною, які, як стверджують, були зроблені одразу після того, як вона вручила Татарському подарунок. Дві подруги Трепової, із якими поговорило "Агентство", підтвердили, що на фото саме вона.

На відео, яке після затримання Трепової показало МВС, дівчина виглядає інакше: її волосся коротше, а також не видно брів.

Що відомо про Трепову

На фотографіях, що з'явилися раніше у ЗМІ та телеграм-каналах, Трепову впізнав і знайомий із дівчиною співрозмовник ВВС. За його словами, Трепова закінчила 408-й ліцей у Пушкіні (місто входить до складу Санкт-Петербурга).

"Весела була, жодних політичних поглядів тоді [у школі] начебто не дотримувалася", - розповів співрозмовник ВВС.

Автор фото, jj.ooee/VK

Дівчина з ім'ям та прізвищем Дар'я Трепова навчалася у Санкт-Петербурзькому державному університеті (СПбДУ), але пішла з нього за власним бажанням у 2019 році, повідомили у виші.

Подруги Трепової, з якими поговорило "Агентство", розповіли, що Трепова довго працювала в магазині вінтажного одягу в Петербурзі, але близько місяця тому звільнилася і переїхала до Москви.

За словами співрозмовниць "Агентства", дівчина дотримувалася антивоєнних поглядів, але ніколи не висловлювала радикальних ідей. "Тільки якщо жартома і тільки про фемінізм", - сказала одна зі співрозмовниць.

Телеграм-канал Baza зазначав, що дівчина була відома у колі петербурзьких феміністок та політактивістів як "Даша Тиковка" - такий нікнейм був у неї у твіттері.

Відомо, що минулого року Дар'ю Трепову затримували на антивоєнній акції. ВВС знайшла в базі судів Санкт-Петербурга рішення Красносільського районного суду і міськсуду Петербурга, що залишив його в силі, про притягнення до відповідальності Дар'ї Трепової за участь у масовій акції 24 лютого 2022 року - в перший день вторгнення російських військ в Україну.

Дівчину, як і багатьох інших учасників, заарештували на десять діб за статтею про участь у "масовому перебуванні та пересуванні", що спричинило порушення громадського порядку та санітарних антиковідних правил. В ухвалі зазначено, що до цього "за однорідні правопорушення" її до відповідальності не притягували.

Доказів провини Трепової у рішенні не наводять - лише вказано, що вона проігнорувала вимогу поліції розійтися та "добровільно продовжила брати участь у заході". Тоді як "особи, які не беруть участь у заході… завчасно залишили місце його проведення". Оскаржити арешт Трепової її захиснику не вдалося.

Автор фото, jj.ooee/VK Підпис до фото, За словами подруг, Дар'я довго працювала у вінтажному магазині у Петербурзі

За участь у тій самій акції на дев'ять діб заарештували і Дмитра Рилова - його ЗМІ називають чоловіком Трепової. Він зараз перебуває в еміграції, повідомили виданню Sota у Лібертаріанській партії Росії (ЛПР), членом якої він є. При цьому в партії наголосили, що дружина Рилова відношення до ЛПР не має.

"Я вважаю, що мою дружину підставили. Я цілком впевнений, що вона б ніколи не змогла зробити щось подібне за своєю волею. Так, ми разом із Дар'єю справді не підтримуємо війну в Україні, але вважаємо, що подібні дії неприпустимі. Я перебуваю у стовідсотковій впевненості, що вона б ніколи не погодилася на таке, якби знала", - заявив сам Рилов проєкту SVTV News.

Про те, що Трепова могла не знати про те, що в статуетці, яку вона подарувала, міститься вибухова речовина, повідомляє РБК з посиланням на джерело в поліції. За його словами, співробітники карного розшуку не виключають, що дівчину використали для скоєння теракту. За інформацією співрозмовника РБК, Трепова раніше листувалася з Татарським та відвідувала інші заходи за його участю.