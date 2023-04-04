Невідома плівка Beatles. Як школяр зробив унікальний запис, що пролежав на полиці 60 років

33 хвилин(и) тому

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Коли йдеться про гурт Beatles, здається, що кожна нота їхньої музики давно описана та вивчена. Але журналісти ВВС знайшли годинний запис живого виступу четвірки з Ліверпуля, про який раніше практично ніхто не знав. Її історична цінність особливо велика, оскільки це найбільш ранній повністю записаний концерт "бітлів" у Великій Британії.

Програма Front Row радіостанції ВВС Radio 4 отримала плівку від людини, яка зробила її рівно 60 років тому, 4 квітня 1963 року.

Джон Блумфілд, якому тоді було 15 років, записав виступ Beatles на свій магнітофон - і протягом десятиліть майже нікому про цей запис не розповідав.

Джону пощастило побувати на концерті Beatles у своїй школі - приватному інтернаті Стоу в графстві Бакінгемшир.

Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр виступили в цьому навчальному закладі на прохання Девіда Мурса - одного зі школярів, який написав листа менеджеру Beatles Брайану Епстайну. Останній не зміг відмовити Мурсу - мабуть, тому, що він був представником родини впливових ліверпульських бізнесменів.

З поваги до Мурса Епстайн попросив за концерт всього 100 фунтів (тоді звичайною таксою групи були 300 фунтів). Мурс зібрав необхідні кошти, продаючи квитки школярам, і в результаті Beatles виступили у шкільному концертному залі.

Блумфілд вирізнявся любов'ю до техніки - і під час концерту вирішив випробувати свій новий бобінний магнітофон.

Про існування запису він розповів ведучій програми ВВС Front Row Самірі Ахмед, коли вона вирушила до школи Стоу, щоб записати програму, присвячену 60-річчю концерту.

На межі світової слави

Плівка, яку записав Блумфілд, унікальна відразу з кількох причин.

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По-перше, це був чи не єдиний відомий виступ Beatles перед практично повністю чоловічою аудиторією - тоді в школі Стоу навчалися лише хлопчики. А по-друге (і це набагато важливіше), на записі добре чути музику, яку не заглушують захоплені крики аудиторії, настільки характерні для наступних концертних записів ліверпульської четвірки. Хоча і на тому шкільному концерті були крики та бурхливі оплески.

Якщо говорити про музичний зміст запису, то це був типовий виступ Beatles, загартованих багатогодинними марафонами в клубах. Всього два тижні тому, 22 березня 1963 року, вийшов дебютний альбом гурту Please Please Me - і під час виступу вони виконували перші спільні пісні Джона Леннона та Пола Маккартні разом із каверами рок-н-рольної класики.

Концерт розпочався з I Saw Her Standing There - першого треку першого альбому, який перетік у популярний хіт Чака Беррі Too Much Monkey Business - один із улюблених номерів Beatles того часу.

Під час запису програми ВВС ця плівка пролунала вперше після того, як її було зроблено. І єдиними, хто її почув, були ведуча Саміра Ахмед та головний історик Beatles Марк Льюїсон - людина, яка написала найбільш докладну біографію ліверпульської четвірки.

Частково запис концерту пролунав у радіоефірі ВВС у понеділок, 3 квітня.

"Ця плівка, що з'явилася зовсім несподівано, дає нам фантастичну можливість почути їх у момент, коли вони перебувають буквально на межі всесвітньої слави. Коли вона до них приходить, всі їхні живі записи заглушують крики, - пояснює Льюїсон. - Тому тепер ми можемо послухати виступ. Beatles у Великій Британії в ситуації, коли їх справді можна почути. На плівці чути музику, а ще в той час вони могли вільно спілкуватися з глядачами".

"Я думаю, що це неймовірно важливий запис, - продовжує історик. - Я навіть не знав, що він існує, поки ви мені про це не розповіли. І в той момент мені, зізнаюся, довелося просто піднімати щелепу з підлоги".

Концерт з іншої планети

Beatles запізнилися на цей шкільний концерт, оскільки їхали на нього після запису в одній з лондонських студій ВВС.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Школа Стоу - один із престижних британських навчальних закладів

Примітно, що під час концерту школярі просили "бітлів" зіграти ті чи інші пісні, вигукуючи назви із альбому, випущеного лише два тижні тому. У процесі спілкування з аудиторією Джон Леннон жартома зображує різні акценти, музиканти обговорюють величезну популярність Рінго Старра і кажуть, що Джордж Гаррісон охрип і тому не може співати.

Блумфілд згадує, що той концерт вплинув на нього. "Я б сказав, що я моментально подорослішав, - каже він. - Напевно, ви подумаєте, що я перебільшую, але тоді я зрозумів, що це щось із зовсім іншої планети".

Хоча в школі Стоу тоді навчалися лише хлопчики, за виступом гурту з задніх рядів спостерігали й кілька дівчаток. "Щойно вони почали грати, ми почули крики - і зрозуміли, що почалася бітломанія, - пояснює Блумфілд. - Ми навіть приблизно не мали уявлення про те, що це таке".

Обід у шкільному буфеті

Після концерту музикантів відвели перекусити до шкільного буфету, а потім показали їм кімнату Блумфілда у гуртожитку. Умови життя у школі були скромними.

2020 року, коли у школі відкрили меморіальну табличку, присвячену концерту Beatles, Пол Маккартні згадував, що їх здивувало те, наскільки просто живуть учні приватної школи-інтернату. "Ми ж були хлопцями з робітничого класу і в таких закладах, як школа Стоу, ніколи не бували. Тож нас добряче спантеличило те, що вони живуть без надмірностей", - казав Пол.

Всі ці роки Блумфілд ніколи публічно не розповідав про те, що має запис концерту Beatles. Через 60 років він знову відвідав шкільний концертний зал - і зізнався, що раніше він соромився говорити про цю плівку.

Але той концерт змінив його життя, тож знову почути виступ Beatles було для Блумфілда емоційним переживанням.