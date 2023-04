Невідома плівка Beatles. Як школяр зробив унікальний запис, що пролежав на полиці 60 років

На межі світової слави

Якщо говорити про музичний зміст запису, то це був типовий виступ Beatles, загартованих багатогодинними марафонами в клубах. Всього два тижні тому, 22 березня 1963 року, вийшов дебютний альбом гурту Please Please Me - і під час виступу вони виконували перші спільні пісні Джона Леннона та Пола Маккартні разом із каверами рок-н-рольної класики.

Концерт розпочався з I Saw Her Standing There - першого треку першого альбому, який перетік у популярний хіт Чака Беррі Too Much Monkey Business - один із улюблених номерів Beatles того часу.