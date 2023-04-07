Фільм "Барбі". Марго Роббі та Раян Гослінг захоплюють соцмережі

Стівен Макінтош

Репортер з питань дозвілля

1 година тому

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Марго Роббі заявила, що для неї велика честь зіграти роль культової ляльки

Після кар'єри космонавта, шеф-кухарки, фельдшерки, скейтбордистки, вчительки, бджолярки та русалки Барбі пробує свої сили в ролі кінозірки.

На підході фільм про найвідомішу в світі ляльку, який вже став одним з найбільш обговорюваних релізів літа.

Анонсована у 2017-му стрічка пережила кілька змін акторського складу й різноманітні затримки, але в липні глядачі нарешті зможуть побачити її на екранах.

А цього тижня вийшов тизер-трейлер, що викликав шквал блискучих мемів.

Ось кілька фактів про цей фільм.

Хто виконав головні ролі?

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, У фільмі буде кілька Кенів і Барбі

Можливо, легше сказати хто у "Барбі" не грає.

Марго Роббі та Раян Гослінг виконали головні ролі Барбі й Кена, але є одна маленька проблема: у світі ляльок існує не одна Барбі, їх сотні.

Тож у фільмі також знялися попзірка Дуа Ліпа, що зіграла Барбі-русалку, Нікола Кохлан, яка перевтілилась у Барбі-дипломатку та Анна Круз Кейн (Барбі-суддя Верховного суду).

Зірка серіалу "Небезпечні" Ісса Рей виконала роль Барбі-президентки, а Емма Маккі зі "Статевого виховання" - Барбі-лауреатки Нобелівської премії з фізики.

З Кеном така ж історія. Він теж не один.

Зірка "Доктора Хто" Шуті Гатва втілив Кена, що грає на гітарі, а Скотт Еванс - Кена у ковбойському капелюсі.

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Актор "Доктора Хто" Шуті Гатва стане Кеном, що грає на гітарі, а голос Гелен Міррен озвучить текст від автора

Серед інших зірок - британський актор Кінгслі Бен-Адір (ще один Кен), американська акторка і стендап-комік Кейт Маккіннон (ще одна Барбі) та зірка "Люди Ікс: Апокаліпсис" Олександра Шипп (теж Барбі, цього разу авторська).

Емеральд Феннел з серіалу "Корона" зіграє Мідж, найкращу подругу Барбі, а Майкл Сера з "Джуно" з'явиться у ролі друга Кена Аллана.

Людських персонажів втілять акторка "Огидної Бетті" Америка Феррера, Вілл Феррелл, відомий за участю у серіалі "Ельф", зірка британського ситкому "Стас все здасть" Джеймі Дімітриу та Коннор Свінделлс зі "Статового виховання".

Текст від автора озвучить Гелен Міррен.

Хто режисер фільму?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Режисерка фільму Грета Гервіг (ліворуч) зі своїм чоловіком та співавтором сценарію Ноєм Баумбахом

Втілила цей "вишуканий кондитерський виріб" на екрані номінантка на "Оскар" Грета Гервіг.

39-річна режисерка найбільш відома за стрічкою "Леді-Птаха", де зіграли Сірша Ронан, Лорі Меткалф і Тімоті Шаламе, і яка принесла їй номінацію на "Оскар".

Вона також зняла рімейк "Маленьких жінок" 2019 року, де у головних ролях знялися Сірша Ронан, Емма Вотсон, Флоренс П'ю, Елайза Сканлен, Тімоті Шаламе, Лора Дерн і Меріл Стріп. Фільм приніс їй другу номінацію на "Оскар", цього разу за адаптований сценарій.

Але Гервіг і сама актриса і знялася у фільмах "Френсіс Ха", "Жінки 20-го століття" і "Білий шум".

Режисером останнього став її чоловік і партнер по кінорежисері Ной Баумбах, з яким вона написала сценарій до "Барбі".

Чи можна побачити кілька фото з фільму?

Та легко. Але якщо у вас родофобія (страх рожевого кольору), то краще не скролити сторінку.

Автор фото, Warner Bros

Автор фото, Warner Bros

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Зірка "Драйв" і "Ла-Ла Ленд" Раян Гослінг зіграв "головного" Кена

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, А Марго Роббі - "головну" Барбі

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Зірка кінокоміксу Marvel "Шан-Чі та легенда Десяти кілець" Сіму Лю - один з Кенів

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, На нашому улюбленому кадрі з трейлера - стопи Барбі залишаються незмінними навіть після того, як вона зняла туфлі на високих підборах

Чому трейлер стрічки став вірусним?

Величезна кількість зірок, залучених у фільмі, та плакати з персонажами, які випустили для кожного з них, викликали кілька веселих мемів у соцмережах.

Користувачі твіттеру додали інших малоймовірних персонажів, які могли б з'явитися у кінематографічному всесвіті Барбі.

Мабуть, один з найінтелектуальніших плакатів для кіноманів — Кілліан Мерфі в "Опенгеймері" — посилання на те, що Барбі виходить в один день з довгоочікуваним фільмом Крістофера Нолана про розробку ядерної бомби.

Чому так довго знімали фільм?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спочатку Барбі мала зіграти Емі Шумер (на фото в Нью-Йорку минулого тижня на зйомках "Життя і Бет")

Є кілька причин: одна з них - зміни в акторському складі та творчій групі (цілком нормальне явище для кіноіндустрії), інша - ковід.

Первісно на роль головної ляльки обрали стендап-коміка Емі Шумер, але вона відмовилась від проєкту в 2017 році через складнощі з розкладом.

"Я засмучена, але з нетерпінням чекатиму "Барбі" на великому екрані", — сказала тоді Шумер.

Барбі могла стати Енн Гетевей, але врешті-решт цю роль отримала Марго Роббі, яку оголосили зіркою і продюсеркою фільму на початку 2019 року.

Режисер стрічки також змінювався: спочатку очолити проєкт мала Алетеа Джонс, потім повідомили, що це зробить режисерка "Диво-жінки" Петті Дженкінс, і нарешті в липні 2021-го за роботу взялася Грета Гервіг.

Локдауни 2020 та 2021 років також уповільнили виробничий процес.

Що сказала Марго Роббі?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роббі та Гослінга бачили на зйомках фільму в Лос-Анджелесі в червні 2022 року

У заяві, опублікованій після того, як її затвердили на роль Барбі, Марго Роббі сказала: "Для мене велика честь зіграти цю роль, і я вірю, що вона матиме надзвичайно позитивний вплив на дітей".

Вона додала, що фільм сприятиме "довірі, допитливості та спілкуванню", і що вона "не могла уявити собі кращих партнерів", ніж Warner Brothers та Mattel, які створили Барбі.

За її словами, фільм покаже Барбі у позитивному, різноманітному та надихаючому світлі.

Список нагород і номінацій Марго Роббі містить безліч премій, які акторка отримувала протягом всієї своєї кар'єри, починаючи з 2007 року. В її активі - ролі в таких відомих картинах, як "Я, Тоня", "Бомба", "Загін самогубців" та "Вовк з Волл-стріт".

Коли прем'єра?

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Тизер до фільму, випущений у грудні, був у стилі пародії на фільм "2001: Космічна одіссея"

Прем'єра фільму запланована на 21 липня як спільний проєкт Warner Bros і виробника ляльок Барбі компанії Mattel.

Тизер до фільму, випущений у грудні, почався з пародії на класичну науково-фантастичну епопею "2001: Космічна одіссея".

Оскільки першу Барбі Mattel представив у 1959 році, лялька вже "пережила" чимало анімаційних адаптацій, зокрема, Барбі в "Лускунчику", Барбі в ролі Рапунцель та Барбі у "Лебединому озері".