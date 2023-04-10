"Мені пропонували місце на кладовищі вагнерівців"
- Вілл Вернон
- BBC News, Москва
Російський активіст, який розкрив подробиці поховань загиблих в Україні найманців ПВК "Вагнера", виїхав з Росії.
Віталій Вотановський, який почав документувати загибель російських солдатів в Україні, відстежуючи ситуацію на кладовищах у рідному регіоні, втік з країни 4 квітня після погроз вбивством.
BBC поговорила з ним, коли він перебував у столиці Вірменії Єревані.
Торік своє 50-річчя Віталій провів у СІЗО. Активіста з Краснодарського краю на півдні Росії заарештували та ув'язнили 24 лютого 2022 року, у день російського вторгнення в Україну.
Колишній офіцер армії РФ того дня вийшов на акцію в одязі з написом "Путіну ні!" та "Ні війні!"
Фотографії Віталія долучені до офіційних судових документів, які Віталій показав BBC. "За ту куртку я отримав 20 діб!" - каже він.
У Краснодарі Віталій відомий не вуличними протестами, а документуванням могил.
Він був першою людиною, яка виявила нині відоме кладовище в маленькому селищі Бакинська в Краснодарському краї - так зване кладовище "вагнерівців".
Саме тут сумнозвісна жорстока група найманців ховає багатьох своїх загиблих з України - чоловіків, які або не мають родичів, або чиї тіла не були затребувані.
З маленького сільського цвинтаря воно перетворилося на величезне кладовище з кількома новими зонами для розміщення дедалі більшої кількості мертвих. Зараз його патрулюють охоронці.
Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відвідав кладовище в станиці Бакинська і заявив, що планує перетворити його на меморіал "для майбутніх поколінь".
Керівник угруповання найманців визнав, що кладовище розширилося, й додав, що "таке життя".
Віталій почав їздити Краснодарським краєм у травні 2022 року, відвідуючи кожне кладовище, щоб фіксувати кількість загиблих.
"Мені потрібно було довести людям, що відбувається катастрофа, - розповідає Віталій, - що тут, поруч із ними, гинуть люди".
"Мені потрібно було показати людям, що війна торкнеться всіх і вся".
Він старанно записував імена та деталі з усіх знайдених могил.
На час, коли він покинув Росію на початку місяця, його база даних містила понад 1 300 імен, серед яких були лише загиблі з Краснодарського краю.
Могили загиблих на війні - на відміну від звичайних, цивільних - Віталій ідентифікував, розпитуючи місцевих жителів, а також вивчаючи вінки та фотографії на могилах.
У грудні 2022 року активіст їздив у Бакинську, щоб сфотографувати могили кадрових солдатів.
Але працівники кладовища розповіли Віталію та його колезі, що ховають загиблих у бою найманців з групи "Вагнера".
"Коли ми були там, там було вже 48 могил "вагнерівців". Потім, коли ми приїхали наступного разу, через кілька днів, там було 95 могил. Потім 164. Потім близько 270", - каже він.
Віталій повертався, щоб задокументувати кількість та імена загиблих. Питаю Віталія, чи знав він, хто ці чоловіки. "Було очевидно, що вони в'язні та найманці", - каже він.
"Їх завербували з в'язниць. Журналісти по прізвищах і з'ясовували, за що вони сиділи".
Але Віталій документував не лише загиблих "вагнерівців" на Бакинському кладовищі.
Він продовжував стежити за всіма загиблими військовими на всіх кладовищах Краснодарського краю. І те, що він знайшов, його шокувало.
"Річ у тім, що з грудня 2022 року втрати Росії на полі бою зросли в рази", - каже Віталій, посилаючись на статистику, яку він зібрав у Краснодарі.
"Смерті різко зросли. А останнім часом на кладовищах могили були й мобілізованих, й "вагнерівців". [Професійних військових] було мало", - додає він.
Кілька західних спецслужб заявили, що в російській армії бракує людей.
Минулого року президент Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії - сотні тисяч чоловіків призвані до збройних сил і відправлені на передову в Україні.
Останню офіційну кількість загиблих російські військові надали у вересні 2022 року, коли міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що в Україні загинули 5 937 військових.
Оцінки загальних втрат різняться, але більшість американських та європейських офіційних осіб стверджують, що кількість загиблих росіян перевищує 60 000.
Погрози Віталію почали надходити багато місяців тому.
"Щойно я зробив свій перший пост про могили, почалися погрози. Цілі шквали. Спочатку я їх усі зберігав, але їх було так багато, що я зупинився. "Ми вб'ємо тебе, ми тебе придушимо".
"У січні мені хтось подзвонив і запропонував "місце на кладовищі", - пояснює Віталій. - Таких дзвінків було три - два отримав я, один - мій водій Віктор".
BBC бачила копії погроз вбивством і запис телефонної розмови.
У ньому чоловік маскує свою погрозу під маркетинговий дзвінок від компанії, яка продає місця на кладовищах та труни. "Прийшов час вам подумати про кінець свого життя", - каже він.
Остання крапля, каже активіст, була минулого тижня.
"Я проходив повз поліцейську дільницю в Краснодарі, і офіцер поліції [впізнав мене]. Він сказав: "Готуйся, воно йде". Він мав на увазі реакцію держави [на]…інтерв'ю, які я давав. У них уже було достатньо, щоб порушити проти мене серйозну кримінальну справу".
Віталій втік до Вірменії, а тепер планує просити політичного притулку в Німеччині.
Я запитую у Віталія, чому влада не хоче, щоб такі, як він, публікували інформацію про "вагнерівців" та про російські втрати на війні.
"Для нашої держави це жахлива статистика, - стверджує Віталій, - а російські люди просто не знають справжніх цифр. Я хотів показати людям реальні масштаби катастрофи".
"Якби люди дізналися справжню кількість втрат на полі бою, вони б збожеволіли".