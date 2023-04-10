"Мені пропонували місце на кладовищі вагнерівців"

Вілл Вернон

BBC News, Москва

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Vitaly Votanovsky Підпис до фото, Віталія Вотановського заарештували на початку війни за футболку "Путіну ні" й "Ні війні!"

Російський активіст, який розкрив подробиці поховань загиблих в Україні найманців ПВК "Вагнера", виїхав з Росії.

Віталій Вотановський, який почав документувати загибель російських солдатів в Україні, відстежуючи ситуацію на кладовищах у рідному регіоні, втік з країни 4 квітня після погроз вбивством.

BBC поговорила з ним, коли він перебував у столиці Вірменії Єревані.

Торік своє 50-річчя Віталій провів у СІЗО. Активіста з Краснодарського краю на півдні Росії заарештували та ув'язнили 24 лютого 2022 року, у день російського вторгнення в Україну.

Колишній офіцер армії РФ того дня вийшов на акцію в одязі з написом "Путіну ні!" та "Ні війні!"

Фотографії Віталія долучені до офіційних судових документів, які Віталій показав BBC. "За ту куртку я отримав 20 діб!" - каже він.

Автор фото, Vitaly Votanovsky Підпис до фото, Після звільнення він старанно підраховував могили російських бійців

У Краснодарі Віталій відомий не вуличними протестами, а документуванням могил.

Він був першою людиною, яка виявила нині відоме кладовище в маленькому селищі Бакинська в Краснодарському краї - так зване кладовище "вагнерівців".

Саме тут сумнозвісна жорстока група найманців ховає багатьох своїх загиблих з України - чоловіків, які або не мають родичів, або чиї тіла не були затребувані.

З маленького сільського цвинтаря воно перетворилося на величезне кладовище з кількома новими зонами для розміщення дедалі більшої кількості мертвих. Зараз його патрулюють охоронці.

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відвідав кладовище в станиці Бакинська і заявив, що планує перетворити його на меморіал "для майбутніх поколінь".

Керівник угруповання найманців визнав, що кладовище розширилося, й додав, що "таке життя".

Віталій почав їздити Краснодарським краєм у травні 2022 року, відвідуючи кожне кладовище, щоб фіксувати кількість загиблих.

"Мені потрібно було довести людям, що відбувається катастрофа, - розповідає Віталій, - що тут, поруч із ними, гинуть люди".

"Мені потрібно було показати людям, що війна торкнеться всіх і вся".

Автор фото, Yevgeny Prigozhin Підпис до фото, Очільник "вагнерівців" відвідав кладовище

Він старанно записував імена та деталі з усіх знайдених могил.

На час, коли він покинув Росію на початку місяця, його база даних містила понад 1 300 імен, серед яких були лише загиблі з Краснодарського краю.

Могили загиблих на війні - на відміну від звичайних, цивільних - Віталій ідентифікував, розпитуючи місцевих жителів, а також вивчаючи вінки та фотографії на могилах.

У грудні 2022 року активіст їздив у Бакинську, щоб сфотографувати могили кадрових солдатів.

Але працівники кладовища розповіли Віталію та його колезі, що ховають загиблих у бою найманців з групи "Вагнера".

"Коли ми були там, там було вже 48 могил "вагнерівців". Потім, коли ми приїхали наступного разу, через кілька днів, там було 95 могил. Потім 164. Потім близько 270", - каже він.

Віталій повертався, щоб задокументувати кількість та імена загиблих. Питаю Віталія, чи знав він, хто ці чоловіки. "Було очевидно, що вони в'язні та найманці", - каже він.

"Їх завербували з в'язниць. Журналісти по прізвищах і з'ясовували, за що вони сиділи".

Автор фото, Vitaly Votanovsky

Але Віталій документував не лише загиблих "вагнерівців" на Бакинському кладовищі.

Він продовжував стежити за всіма загиблими військовими на всіх кладовищах Краснодарського краю. І те, що він знайшов, його шокувало.

"Річ у тім, що з грудня 2022 року втрати Росії на полі бою зросли в рази", - каже Віталій, посилаючись на статистику, яку він зібрав у Краснодарі.

"Смерті різко зросли. А останнім часом на кладовищах могили були й мобілізованих, й "вагнерівців". [Професійних військових] було мало", - додає він.

Кілька західних спецслужб заявили, що в російській армії бракує людей.

Минулого року президент Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії - сотні тисяч чоловіків призвані до збройних сил і відправлені на передову в Україні.

Останню офіційну кількість загиблих російські військові надали у вересні 2022 року, коли міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що в Україні загинули 5 937 військових.

Оцінки загальних втрат різняться, але більшість американських та європейських офіційних осіб стверджують, що кількість загиблих росіян перевищує 60 000.

Автор фото, Vitaly Votanovsky

Погрози Віталію почали надходити багато місяців тому.

"Щойно я зробив свій перший пост про могили, почалися погрози. Цілі шквали. Спочатку я їх усі зберігав, але їх було так багато, що я зупинився. "Ми вб'ємо тебе, ми тебе придушимо".

"У січні мені хтось подзвонив і запропонував "місце на кладовищі", - пояснює Віталій. - Таких дзвінків було три - два отримав я, один - мій водій Віктор".

BBC бачила копії погроз вбивством і запис телефонної розмови.

У ньому чоловік маскує свою погрозу під маркетинговий дзвінок від компанії, яка продає місця на кладовищах та труни. "Прийшов час вам подумати про кінець свого життя", - каже він.

Остання крапля, каже активіст, була минулого тижня.

"Я проходив повз поліцейську дільницю в Краснодарі, і офіцер поліції [впізнав мене]. Він сказав: "Готуйся, воно йде". Він мав на увазі реакцію держави [на]…інтерв'ю, які я давав. У них уже було достатньо, щоб порушити проти мене серйозну кримінальну справу".

Віталій втік до Вірменії, а тепер планує просити політичного притулку в Німеччині.

Я запитую у Віталія, чому влада не хоче, щоб такі, як він, публікували інформацію про "вагнерівців" та про російські втрати на війні.

"Для нашої держави це жахлива статистика, - стверджує Віталій, - а російські люди просто не знають справжніх цифр. Я хотів показати людям реальні масштаби катастрофи".