Злив секретних документів США по Україні: про що він нам розповів

Пол Адамс

Дипломатичний оглядач BBC

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Десятки документів з датами, численними військовими абревіатурами, деякі під грифом "цілком таємно", дають докладну картину війни в Україні.

Вони розповідають про втрати обох сторін, про їхні слабкі сторони і, що важливо, про співвідношення сил у можливому весняному наступі України, про який так багато й давно говорять.

Наскільки реальними є ці видруковані сторінки, розгорнуті й сфотографовані, можливо, на чиємусь столі? І про що вони повідомляють нам чи Кремлю, чого ми ще не знали?

Це найбільший витік секретної інформації про війну, яку мають США, за всі 14 місяців, що минули з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Деяким з цих документів - цілих півтора місяця, але наслідки витоку все одно колосальні.

Анонімні чиновники Пентагону зізналися пресі, що документи - справжні.

Щонайменше в одному з них інформація, ймовірно, була грубо змінена в пізнішій версії, але з огляду на те, що йдеться про 100 документів, це видається відносно незначною деталлю.

BBC ознайомилась з понад 20 документами. Вони містять докладні звіти про навчання й спорядження нових бригад, які Україна готує до наступу.

Там написано, коли бригади будуть готові, і перераховано всі танки, бронемашини та гармати, передані Україні західними союзниками. Але відзначається, що "терміни постачання техніки вплинуть на процес підготовки та готовність" бригад.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Документи містять детальні звіти про навчання й спорядження нових бригад, які Україна готує до наступу

На одній карті вказані терміни відтавання ґрунту, тобто міститься оцінка стану ґрунту на сході України з настанням весни.

Є аналіз дедалі менших можливостей ППО України, якій після важкої зими з масованими ракетними ударами потрібно, як і раніше, розподіляти сили та прикривати і інфраструктуру, і цивільне населення, і війська на фронті.

Оприлюднені документи багато говорять не лише про стан української армії, але й про деяких інших союзників Вашингтона. Від Ізраїля до Південної Кореї - документи розкривають внутрішні дискусії цих країн щодо України та інших чутливих питань.

Деякі з документів мають гриф "цілком таємно", до інших мають доступ лише найближчі союзники розвідки США.

Що є нового?

Автор фото, Reuters

Багато з цих документів ми вже знали. Але тут все це зібране в одному місці й у значно більшому обсязі.

Візьмімо цифри втрат. Не стало сюрпризом, що США оцінюють втрати російської армії в Україні від 189 500 до 223 тисячі пораненими та вбитими.

Втрати України - від 124 500 до 131 тисячі - також відповідають приблизним цифрам, які повідомляли журналістам в останні тижні.

В обох випадках Пентагон заявляє про "низьку довіру" до цифр через прогалини в інформації, оперативну безпеку та, ймовірно, навмисні спроби обох сторін ввести в оману.

Що характерно, це єдине місце, де документи підробили так, щоб українські втрати виглядали більшими за російські. На одному зі слайдів російські втрати вбитими оцінюють у 16-17 тисяч, а українські - від 61 до 71,5 тис.

Однак ще 17 березня ВВС за відкритими джерелами знала імена 17 375 загиблих росіян (а 3 березня - 16 071).

Все це підводить нас до запитання: хто злив документи і для чого?

"Будь ласка, ось вам злиті документи"

Історію появи цих документів в інтернеті вже розповів Арік Толер з групи Bellingcat.

4 березня на платформі Discord, популярній серед любителів гри Minecraft, один користувач під час суперечки про війну в Україні написав: "Будь ласка, ось вам злиті документи". І опублікував 10 документів.

Це незвичайний, але не унікальний спосіб публікації.

У 2019 році перед парламентськими виборами в Британії документи про торговельні відносини Британії та США з'явилися на сайтах Reddit і 4Chan.

Reddit заявив, що країною походження документів була Росія.

Або інший випадок - минулого року гравці онлайн-гри War Thunder неодноразово публікували конфіденційні військові документи, очевидно, у спробі виграти суперечки між собою.

Але цей останній витік може бути небезпечнішим.

Україна ревно оберігає свою "оперативну безпеку" і не може радіти з того, що в такий критичний момент з'явився такий делікатний матеріал.

Весняний наступ може виявитись для української влади вирішальним моментом, можливістю змінити хід війни та створити умови для подальших мирних переговорів.

Представники Києва кажуть, що цей витік може бути російською операцією. Деякі військові блогери, навпаки, припускають, що це частина інформаційної операції Заходу, мета якої - обдурити російське командування.

Важливо відзначити, що в цих документах немає нічого про напрямок майбутнього українського контрнаступу.