"Я подивився на свою ногу і побачив, що в мене немає пальців". Сотні українців гинуть від мін

Джеймс Вотергаус

кореспондент BBC в Україні

57 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Замінована територія України більша за площею ніж Англія, Уельс та Північна Ірландія разом узяті

За оцінками, 174 тисячі квадратних кілометрів України забруднені наземними мінами.

Це територія більша за площею ніж Англія, Уельс та Північна Ірландія разом узяті.

У понівеченій війною Харківській області на околицях темних безплідних полів, на яких раніше пролягала лінія фронту, час від часу з'являються попереджувальні знаки.

Тут також можна побачити, як групи розмінувальників прочісують металошукачами невеликі ділянки землі, огороджені стрічкою. Вони обшукають буквально кожний сантиметр.

У Харківській області виявлено більше мін, ніж будь-де в Україні.

Ця частина північно-східної України поблизу російського кордону протягом останнього року спочатку була окупована, а потім звільнена.

Підпис до фото, Росіяни закладають міни, щоб захистити свої позиції і уповільнити контрнаступи України

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення та захопила частину території в Харківській області, а також намагалася захопити саме місто Харків.

До травня вони програли битву за друге за величиною місто України. А до вересня усю окуповану ними територію Харківської області звільнив український контрнаступ.

Росіяни заклали міни, щоб захистити свої позиції і уповільнити контрнаступ українців. Після стрімкого відходу вони лишили по собі смертельний слід.

У невеликому містечку Балаклія, на ділянці землі біля житлового будинку, команда Олександра Романця знайшла вже шість протипіхотних мін. Раніше вони виявили близько 200 інших поблизу.

"Моя родина дзвонить мені щоранку і каже, щоб я стежив, куди ступаю, - розповідає він. - Минулого року один із наших хлопців втратив ногу". Наступного дня після нашої розмови ще один член його команди отримав поранення від міни.

З вересня лише в Харківській області, за даними чиновників, загинули щонайменше 27 людей і ще 118 отримали поранення.

Підпис до фото, Протипіхотні міни "пелюстки" можуть виглядати як дитяча іграшка, вони заборонені міжнародним правом

У цьому районі виявлено понад 55 тисяч одиниць вибухівки.

Місцева влада називає саперів, як Олександр, "героями", але засмучує те, що їхніх зусиль недостатньо порівняно з масштабом проблеми.

Бажаним уловом Олександра і його команди є так звані міни "пелюстки", найпоширеніші у цьому районі. Вони мають лише близько 10 см завширшки, нагадують формою гвинта і розлітаються від вибуху ракети.

Вони заборонені міжнародним правом через те, що здатні невибірково поранити та вбити мирне населення.

Це не завадило використати їх у цій війні.

Коли Сергій допомагав другові завантажувати машину, він не звернув особливої уваги на абрикосове дерево неподалік.

Але ступивши поблизу нього, він відчув, що падає навзнак від вибуху.

"Я подумав, що можливо лопнула шина", - згадує він зі свого лікарняного ліжка у сусідньому місті Ізюм.

"Потім я подивився на свою ногу і побачив, що у мене немає пальців, підошва розтрощена, тече кров".

Підпис до фото, Сергій каже, що втратив усе в одну мить

Сергій розповідає, що його будинок також був зруйнований внаслідок бойових дій.

"Раніше я був здоровий, ходив обома ногами, працював, водив машину".

"В одну мить у мене не стало ні дому, ні ноги".

Сергій перебуває під наглядом досвідченого хірурга-травматолога Юрія Кузнецова. Великий, підтягнутий чоловік із втомленим, але цілеспрямованим виразом обличчя.

Минулого року він продовжував працювати весь час російської окупації, залишившись єдиним лікарем ізюмської лікарні. Він каже, що щотижня до нього поступають пацієнти, які постраждали від наземних мін.

"На жаль, у більшості випадків зустріч із невідомою вибухівкою закінчується трагічно", - пояснює він.

"Втрата кінцівки чи отримання інших травм - ще не найгірше. Наприклад, минулого тижня у нас було двоє пацієнтів, які натрапили на міну. Один тут, другий помер".

Цілі флігелі лікарні, де працює Юрій, зруйновані. У коридорі немає вікон, а навколо корпусів лікарні стоять знаки замінування.

"До війни я, як і всі, дуже дбав про матеріальне в житті", - каже Юрій.

"Тепер ми розуміємо, наскільки все це швидкоплинно. Головне - мир і здоров'я".

Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року на російських мінах підірвалися 724 людини, 226 з них загинули.

Підпис до фото, Україна каже, що з початку вторгнення минулого року на російських мінах підірвалися 724 людини

Ізюм та його околиці - одне з найбільш замінованих місць.

Human Rights Watch звинуватила обидві сторони у використанні тут незаконних протипіхотних мін. Київ у відповідь заявив, що, захищаючись, керувався міжнародним правом.

За даними Світового банку, розмінування України коштуватиме 37,4 мільярда доларів.

Київ просить про допомогу якомога більше країн, щоб, за словами влади, "розмінування не розтяглося на десятиліття".

З огляду на те, що на території України і досі виявляють міни часів Другої світової війни, такий темп може здатися надто оптимістичним.