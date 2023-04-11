Чому Південна Корея не поспішає озброювати Україну

Джин Маккензі

Кореспондентка ВВС у Сеулі

37 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, США тиснуть на Сеул щодо військової допомоги Україні

Витік документів Пентагону, схоже, розкриває делікатну розмову між високопосадовцями Південної Кореї про надання зброї Україні.

Документ, з яким ознайомилася BBC, свідчить про те, що США шпигували за своїм багаторічним союзником Південною Кореєю.

Секретні документи американської розвідки з'явилися у соцмережах минулого тижня. Спочатку були опубліковані матеріали щодо планів України з контрнаступу. Пізніше з'явилися документи про Китай та Близький Схід.

Цей витік потенційно може порушити відносини Південної Кореї як із США, так і з Росією.

Південна Корея заявляє, що розслідує витік, але наполягає на тому, що в офісі її президента неможливо перехопити приватні розмови.

Вашингтон теж намагається відстежити джерело витоку, який, на думку Пентагону, становить серйозний ризик для національної безпеки.

Документ, з яким ознайомилась ВВС, схоже, показує, що Південна Корея вагалася, чи продавати боєприпаси, які могла б використати Україна.

Вашингтон підштовхував Сеул до озброєння Києва, але той поки що пручається, посилаючись на свою політику не постачати зброю країнам, що перебувають у стані війни.

Минулого року Південна Корея погодилась продавати артилерійські снаряди США, щоб ті поповнили свої запаси, виснажені війною в Україні.

У рамках угоди Сеул наполягав, щоб США залишили снаряди собі, а не перенаправляли їх Києву. Злиті документи показують, що південнокорейський уряд був стурбований угодою і підозрював, що США все-таки можуть передати артилерію Україні.

В них докладно описується чутлива бесіда на високому рівні, що відбулася 1 березня 2023 року між двома радниками з національної безпеки президента Південної Кореї Юн Сук Йоля.

Повідомляють, що секретар із закордонних справ президента І Мун Хуей сказав тодішньому раднику з національної безпеки Кім Сон Хану, що уряд "стурбований тим, що США не будуть кінцевим споживачем" боєприпасів.

Вони також були занепокоєні тим, що президент Байден може безпосередньо зателефонувати президенту Юну з цього питання, і якщо Південна Корея змінить свою політику щодо постачання зброї Україні, це може виглядати так, ніби на неї чинили тиск США.

Згідно з документом, радник Південної Кореї з національної безпеки Кім запропонував натомість продавати снаряди Польщі з огляду на те, що "кінцевою метою Сполучених Штатів була швидка доставка боєприпасів в Україну".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Витік стався за кілька тижнів до візиту президента Юна до Вашингтона

США не приховують, що хочуть, щоб Сеул озброїв Україну. Вони вважають, що Південна Корея з її здатністю швидко виготовляти сучасну зброю може вплинути на результат війни.

Але Сеул не хоче цього робити, побоюючись зіпсувати відносини з Росією. Цей витік говорить про те, що Сеул не лише розумів, що південнокорейські снаряди можуть опинитися в Україні, а й був готовий до того, що це може загострити його відносини з Росією.

"Південна Корея завжди делікатно балансувала між США з одного боку, та Росією і Китаєм - з іншого, - каже Дженні Таун з аналітичного центру 38 North. - Цей витік показує, що вони намагаються збалансувати свою підтримку Україні, з тим, як це буде сприйнято".

Крім того, інцидент з витоком трапився дуже невчасно. За два тижні президент Юн відвідає Білий дім із державним візитом, щоб відсвяткувати 70-річчя союзу між двома країнами — союзу, який, як намагаються показати США, є непохитним.

Витік також викликав занепокоєння щодо безпеки в Сеулі, а опозиційна партія вже поцікавилася, як США змогли перехопити розмову на такому високому рівні.

"Це очевидне порушення нашого суверенітету з боку Сполучених Штатів та надмасштабне порушення безпеки з боку Південної Кореї", - заявили представники опозиції в понеділок.

Кім Чен Де, радник колишнього ліберального уряду, назвав це "розвідувальною катастрофою" для південнокорейців. "Це лише верхівка айсберга", — сказав він.

Уряд Південної Кореї намагається применшити значення витоку. Там заявили, що погоджуються з оцінкою США про спотворення деяких документів. При цьому джерело в уряді попередило, що офіційний Сеул протистоятиме будь-яким спробам "перебільшити цей інцидент та розхитати альянс перед самітом".