Чому Південна Корея не поспішає озброювати Україну
- Джин Маккензі
- Кореспондентка ВВС у Сеулі
Витік документів Пентагону, схоже, розкриває делікатну розмову між високопосадовцями Південної Кореї про надання зброї Україні.
Документ, з яким ознайомилася BBC, свідчить про те, що США шпигували за своїм багаторічним союзником Південною Кореєю.
Секретні документи американської розвідки з'явилися у соцмережах минулого тижня. Спочатку були опубліковані матеріали щодо планів України з контрнаступу. Пізніше з'явилися документи про Китай та Близький Схід.
Цей витік потенційно може порушити відносини Південної Кореї як із США, так і з Росією.
Південна Корея заявляє, що розслідує витік, але наполягає на тому, що в офісі її президента неможливо перехопити приватні розмови.
Вашингтон теж намагається відстежити джерело витоку, який, на думку Пентагону, становить серйозний ризик для національної безпеки.
Документ, з яким ознайомилась ВВС, схоже, показує, що Південна Корея вагалася, чи продавати боєприпаси, які могла б використати Україна.
Вашингтон підштовхував Сеул до озброєння Києва, але той поки що пручається, посилаючись на свою політику не постачати зброю країнам, що перебувають у стані війни.
Минулого року Південна Корея погодилась продавати артилерійські снаряди США, щоб ті поповнили свої запаси, виснажені війною в Україні.
У рамках угоди Сеул наполягав, щоб США залишили снаряди собі, а не перенаправляли їх Києву. Злиті документи показують, що південнокорейський уряд був стурбований угодою і підозрював, що США все-таки можуть передати артилерію Україні.
В них докладно описується чутлива бесіда на високому рівні, що відбулася 1 березня 2023 року між двома радниками з національної безпеки президента Південної Кореї Юн Сук Йоля.
Повідомляють, що секретар із закордонних справ президента І Мун Хуей сказав тодішньому раднику з національної безпеки Кім Сон Хану, що уряд "стурбований тим, що США не будуть кінцевим споживачем" боєприпасів.
Вони також були занепокоєні тим, що президент Байден може безпосередньо зателефонувати президенту Юну з цього питання, і якщо Південна Корея змінить свою політику щодо постачання зброї Україні, це може виглядати так, ніби на неї чинили тиск США.
Згідно з документом, радник Південної Кореї з національної безпеки Кім запропонував натомість продавати снаряди Польщі з огляду на те, що "кінцевою метою Сполучених Штатів була швидка доставка боєприпасів в Україну".
США не приховують, що хочуть, щоб Сеул озброїв Україну. Вони вважають, що Південна Корея з її здатністю швидко виготовляти сучасну зброю може вплинути на результат війни.
Але Сеул не хоче цього робити, побоюючись зіпсувати відносини з Росією. Цей витік говорить про те, що Сеул не лише розумів, що південнокорейські снаряди можуть опинитися в Україні, а й був готовий до того, що це може загострити його відносини з Росією.
"Південна Корея завжди делікатно балансувала між США з одного боку, та Росією і Китаєм - з іншого, - каже Дженні Таун з аналітичного центру 38 North. - Цей витік показує, що вони намагаються збалансувати свою підтримку Україні, з тим, як це буде сприйнято".
Крім того, інцидент з витоком трапився дуже невчасно. За два тижні президент Юн відвідає Білий дім із державним візитом, щоб відсвяткувати 70-річчя союзу між двома країнами — союзу, який, як намагаються показати США, є непохитним.
Витік також викликав занепокоєння щодо безпеки в Сеулі, а опозиційна партія вже поцікавилася, як США змогли перехопити розмову на такому високому рівні.
"Це очевидне порушення нашого суверенітету з боку Сполучених Штатів та надмасштабне порушення безпеки з боку Південної Кореї", - заявили представники опозиції в понеділок.
Кім Чен Де, радник колишнього ліберального уряду, назвав це "розвідувальною катастрофою" для південнокорейців. "Це лише верхівка айсберга", — сказав він.
Уряд Південної Кореї намагається применшити значення витоку. Там заявили, що погоджуються з оцінкою США про спотворення деяких документів. При цьому джерело в уряді попередило, що офіційний Сеул протистоятиме будь-яким спробам "перебільшити цей інцидент та розхитати альянс перед самітом".
Очікувалось, що США скористаються майбутнім самітом для подальшого тиску на Юна у питанні зброї для України. Однак тепер це питання стає ще делікатнішим.