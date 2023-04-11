Електронні повістки. Як це працюватиме у Росії

33 хвилин(и) тому

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Російська Держдума ухвалила законопроєкт про електронні повістки та створення Єдиного реєстру військовозобов'язаних. Тепер повістки у російські військкомати приходитимуть не лише у паперовому, а й в електронному вигляді.

Нові правила торкнуться не тільки строковиків, а й усіх військовозобов'язаних.

Згідно з поправками Держдуми РФ, електронна повістка вважатиметься отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі "Держпослуги" (єдина платформа державних і муніципальних послуг РФ. - Ред.), заявив керівник комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.

Він додав, що паперова та електронна повістки матимуть однакову юридичну силу.

Для ухильників передбачено декілька, як їх назвали російські депутати, "забезпечувальних заходів". Призовникам, які отримали повістку військового комісаріату, з дня, коли згідно з законом така повістка вважається врученою, забороняється виїзд з Російської Федерації.

Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку письмово чи в електронному вигляді, вона вважатиметься врученою через сім днів після розміщення в Реєстрі повісток. Створення такого реєстру теж передбачене проєктом.

Після цього протягом доби російському призовнику направлять у особистий кабінет на "Держпослугах" попередження про те, що у разі неявки до військкомату протягом 20 днів щодо нього почнуть діяти "забезпечувальні заходи". Серед них: заборона на отримання кредиту, реєстрацію індивідуального підприємця та самозайнятості, на реєстрацію транспортного засобу та керування ним.

За словами Картаполова, зміни торкнуться всіх військовозобов'язаних, а не лише строковиків. При цьому депутат запевняє, що на весняний призов ці норми не поширюватимуться. А чиновники РФ стверджують, що нова мобілізація наразі в країні нібито не планується.

Втім наприкінці березня начальник організаційно-мобілізаційного управління російського Генштабу контрадмірал Володимир Цимлянський заявляв, що їм поставили завдання "під час підготовки до весняної призовної кампанії, яка розпочинається з 1 квітня, здійснювати сповіщення громадян в електронному вигляді".

Він уточнював тоді, що "у разі відсутності технічної можливості сповіщення проводитимуть шляхом вручення повісток", хоча, за його словами, в Росії вже створили єдину електронну базу даних, до якої мають доступ районні військкомати.

Які ще зміни передбачені у законі

Ухвалені Держдумою поправки передбачають також інші зміни системи оповіщення про призов, які російські парламентарії збиралися запровадити ще рік тому.

У січні 2018 року депутати вирішили легалізувати ще один спосіб вручення повістки - через рекомендовані поштові відправлення з повідомленням про вручення за місцем проживання чи перебування призовника, місцем його роботи. Повістку пропонували вважати врученою під розписку в день доставки рекомендованого листа призовнику або його уповноваженому представнику.

Депутати вважали, що ці заходи "дозволять скоротити кількість громадян, які дозволяють собі ігнорувати встановлені законом вимоги у сфері виконання військового обов'язку".

Крім того, у проєкті прописали, що призовник, який отримав повістку після вказаної в ній дати явки, зобов'язаний з'явитися у військкомат у двотижневий термін.

Навіть якщо призовник не отримав повістку з військкомату під час призову на військову службу, то протягом двох тижнів з початку наступного призову він зобов'язаний сам з'явитися у військкомат "для звірки даних".

Якщо він цього не зробить без поважних причин, то вважатиметься таким, що ухиляється від виконання військового обов'язку.

Також у поправках зазначено: якщо громадянин, який підлягає призову на службу, виїжджає в період проведення призову з місця проживання або місця перебування більш ніж на три місяці, він зобов'язаний повідомити про це, особисто з'явившись у військкомат.

Реакція Кремля

У Кремлі запевняють, що законопроєкт "про електронні повістки" пов'язаний не з мобілізацією, а з військовим обліком.

Проєкт про "цифрові повістки" покликаний насамперед упорядкувати призов військовозобов'язаних, його ухвалення не має викликати паніку серед населення, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Прессекретаря також запитали, чи надсилатимуть електронні повістки у разі другої хвилі мобілізації?