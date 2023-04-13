США вважають, що генсек ООН Гутерреш надто поступливий до Москви

Пол Адамс

Дипломатичний оглядач BBC

1 година тому

Автор фото, Reuters

Влада США вважає, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надто поступливий з Росією.

Про це свідчить низка секретних документів Пентагону, що потрапили в соцмережі за нез'ясованих обставин.

В одному з файлів згадується, що Вашингтон уважно стежить за Антоніу Гутеррешем.

Кілька документів описують приватне спілкування Гутерреша та його заступника, з відвертими зауваженнями Гутерреша про війну в Україні та дії деяких африканських лідерів.

Один з файлів присвячений зерновій угоді, яку уклали за посередництва ООН та Туреччини в липні минулого через побоювання глобальної продовольчої кризи. Згідно з документами, "Гутерреш настільки прагнув зберегти угоду, що був готовий піти назустріч інтересам Росії".

"Гутерреш підкреслював свої зусилля щодо покращення експортних можливостей Росії, — йдеться у документі, — навіть якщо це стосувалося російських юридичних чи фізичних осіб, що перебувають під санкціями".

Його дії в лютому, згідно з оцінкою, "підірвали ширші зусилля щодо притягнення Москви до відповідальності за її дії в Україні".

Реакція ООН не змусила себе чекати.

Неназваний чиновник в ООН сказав журналістам, що їх обурює припущення, що головний дипломат світу виявляє м'якість до Москви. Він заявив, що ООН намагається пом'якшити вплив російського вторгнення в Україну на найбідніші верстви населення світу.

"Це означає зробити все можливе, щоб знизити ціни на продовольство, — додав він, — і забезпечити доступність добрив для тих країн, які потребують їх найбільше".

Росія часто скаржилася, що на її власний експорт зерна та добрив негативно впливають міжнародні санкції, і принаймні двічі погрожувала призупинити співпрацю, якщо її занепокоєння не владнають.

Російські зерно та добрива не підпадають під міжнародні санкції, але Росія стверджує, що зазнала труднощів із доставкою і страхуванням.

Представники ООН вочевидь незадоволені американською інтерпретацією зусиль Гутерреша. Вони кажуть, що Гутерреш дуже чітко заявив про свою опозицію щодо війни в Україні.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Антоніу Гутерріш (у центрі) відвідав спустошену війною Україну у квітні минулого року

Інший документ від середини лютого описує відверту розмову Гутерреша та його заступниці Аміни Мохаммед.

У ньому Гутерреш висловлює "занепокоєння" щодо заклику президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Європи виробляти більше зброї та боєприпасів для України.

З кінця минулого тижня в соцмережах з'явилися секретні звіти, підготовлені, судячи за формою, для Об'єднаного комітету начальників штабів США. Більшість з них (є щонайменше один виняток) не містять очевидних ознак підробки, а джерела в Пентагоні неофіційно визнають, що документи найімовірніше справжні.

Офіційно зміст документів Пентагон не коментує. За фактом їхнього витоку ведуться розслідування міністерств оборони та юстиції.

Представник національної безпеки США Джон Кірбі сказав BBC, що уряд США намагається розібратися у "зливі".

"Це була серія небезпечних витоків інформації. Ми не знаємо, хто відповідальний, ми не знаємо, чому. І ми оцінюємо наслідки для національної безпеки, і зараз ведеться кримінальне розслідування", — сказав він під час візиту президента США до столиці Північної Ірландії - міста Белфаст.

"Ми хочемо докопатися до суті, ми хочемо з'ясувати, хто це зробив і чому".

Вашингтон "активно звертався" до союзників у питанні витоків, щоб вони знали, "наскільки серйозно ми сприймаємо це", додав він.