Як легендарний британський вертоліт воює в Україні: "Морський король" знову в бою

Джеймс Ландейл

ВВС

56 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Український пілот Василь каже, що вертоліт Sea King "неймовірно гарний" в управлінні

ВВС з'ясувала, що військовий гелікоптер Sea King, який Україні подарував уряд Великої Британії, використовували у Фолклендському конфлікті понад 40 років тому. Українські військові кажуть, що попри свій вік вертоліт допоможе у війні з Росією.

Дипломатичний кореспондент ВВС Джеймс Ландейл політав вертольотом і поговорив з його пілотами.

Низько в небі над південною Україною вертоліт лавірує, дотримуючись рельєфу. З кабіни та відкритих бічних дверей екіпаж спостерігає за горизонтом, видивляючись потенційні погрози.

Ми перебуваємо на борту одного із двох вертольотів Sea King, які Британія передала Україні. ВВС - перший засіб масової інформації, який отримав доступ до цих літальних апаратів після їхньої відправки. Настрій у кабіні серйозний і цілеспрямований: загроза російських ракет тут цілком реальна.

Попри це, екіпаж із чотирьох людей із задоволенням демонструє нам вертоліт. Льотчики розповідають, наскільки він важливий для них на полі бою, де машину використовують для порятунку поранених, перекидання військ та проведення розвідки.

Але чому Британія віддає Україні такі старі гелікоптери, адже деякі з них літають уже понад чотири десятиліття?

Українська влада просила надати їм сучасні винищувачі, озброєні ракетами далекого радіусу дії, аби допомогти у довгоочікуваному весняному наступі проти російських військ.

Але Британія не дала Україні жодного зі своїх винищувачів Typhoon - вона не має достатньої кількості вільних винищувачів, до того ж навчання українських пілотів займе надто багато часу. Існують і побоювання ширшого характеру - що передача військових літаків може призвести до ескалації конфлікту.

Натомість Британія вирішила передати українцям два вертольоти, які не несуть жодної зброї і літають не надто швидко. Королівський військово-морський флот списав гелікоптери Sea King кілька років тому. Один з них дуже поважного віку - він брав участь у Фолклендському конфлікті у 1982 році, де зіграв історичну роль.

Відповідь на питання про вибір гелікоптерів можна частково знайти і тут, в Україні. Екіпаж явно задоволений своїм новим повітряним судном. Другий пілот, Василь, каже, що Sea King - це саме те, що потрібно ВМС України - практичний, надійний гелікоптер, який робить все, що від нього вимагається.

Підпис до фото, Гелікоптер Sea King, на якому подорожувала ВВС, більшу частину свого життя виконував пошуково-рятувальні операції.

"Мені подобається цей вертоліт, тому що на ньому неймовірно добре літати, - каже Василь. - Це один із найкращих вертольотів для бойових операцій, чи то транспортування обладнання, чи пошуково-рятувальні роботи. На ньому легко літати навіть у складних умовах".

Гелікоптери Sea King використовують для транспортування поранених, які потребують термінової медичної допомоги, перекидання спецпідрозділів на позиції, а також для перевезення обладнання.

Василь каже, що одне з ключових завдань - пошук пілотів збитих літаків, а для цього іноді доводиться літати й у тилу ворога. "Пілоти катапультуються, - каже він. - Їх треба рятувати. Для цього нам треба дістатися до території, яку не обов'язково контролює Україна".

Він також наголошує, що гелікоптери Sea King за віком не відрізняються від деяких інших гелікоптерів, які використовують Збройні сили України. Пілоти добре знайомі з гелікоптерами такого віку, що полегшує їхню підготовку.

"Він просторий, має хорошу вантажність та економічний", - додає Василь.

Ще одну відповідь на питання про вік вертольота можна знайти на базі у південній Англії, де готують третій Sea King, який доставлять до України найближчими тижнями.

З міркувань безпеки ми не можемо назвати базу, але ми поговорили з двома українськими інженерами, які перебувають там уже сім місяців, навчаючись ремонту та обслуговування вертольота.

Один з інженерів Ігор розповів мені, що Sea King насправді багато в чому нові, від початкової версії вертольота залишилося дуже мало. "Вони старі, - каже він, - але вони пройшли модернізацію, і вони нам дуже потрібні. Я вірю, що це лише початок нашої спільної роботи".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Гелікоптери Sea King перебували на озброєнні Британії протягом 40 років

Ці Sea Kings провели більшу частину свого життя, виконуючи операції з порятунку та пошуку як цивільних, так і військовослужбовців. Їх часто можна було побачити над британським узбережжям.

На одному з них, який зараз перебуває в Україні, літав Ральф Вікс-Снейд на Фолклендських островах у 1982 році - він командував ескадрильєю, до складу якої входив цей вертоліт.

Відставний військовий льотчик вважає, що гелікоптер зіграв історичну роль: 14 червня 1982 року він пролетів крізь шторм, щоб доставити командувача британських сухопутних військ генерала Джеремі Мура до Порт-Стенлі для прийняття капітуляції Аргентини. За його словами, через погану погоду жоден інший апарат вилетіти не міг.

"Це була досить цікава операція, - пояснює Вікс-Снейд. - Припинення вогню до цього моменту не було підписано, тому літаки летіли до Стенлі, зважаючи не лише на погоду, а й на деяких усе ще досить недружньо налаштованих аргентинців".

Пілот також розповів, що на гелікоптері, який зараз перебуває в Україні, також літав на Фолклендах британський принц Ендрю, який тоді служив військово-морським льотчиком.

"Іноді він літав на цьому гелікоптері, - каже Вікс-Снейд. - Це було його перше відрядження на Фолкленди. Тож він робив те ж, що й інші. Часом це було досить буденно, а іноді - досить захопливо".

"Тільки початок"

Звичайно, ці Sea King - старі, їх мало, і взагалі це не сучасні винищувачі, які так потрібні Києву для зміни ситуації на полі бою. Але військово-морський флот України стверджує, що дуже радий їх отримати - і хоче ще.

Підпис до фото, Українські військові задоволені модернізованими гелікоптерами

У Великій Британії на зберіганні перебувають й інші Sea King, і якщо уряд вирішить передати їх Україні, екіпаж та інженери, з якими ми розмовляли, сказали, що будуть тільки раді.

Василь каже, що отримати Sea King - це як пересісти зі старих "Жигулів" на іномарку.

"Вони дуже практичні. Ми хотіли б отримати більше таких вертольотів", - каже він.