Джек Тейшейра. Що відомо про підозрюваного у зливі даних Пентагону

Хлоя Кім

BBC News

1 година тому

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Джек Тейшейра на фото в соціальних мережах

Підозрюваним у зливі секретних документів назвали 21-річного службовця 102-го розвідувального підрозділу військово-повітряних сил Національної гвардії США в Массачусетсі Джека Тейшейру.

Він надавав секретну інформацію невеликій групі однодумців, які начебто поділяли його "любов до зброї, військового спорядження і Бога" на популярній у геймерів платформі Discord.

Тепер йому загрожує звинувачення у шпигунстві.

Друзі сказали, що він був старшим, ніж більшість підлітків-членів групи, які сприймали його як лідера.

Один з них стверджує, що Тейшейра по своїй роботі дійсно мав доступ до документів розвідки.

З родини військових

Джек Тейшейра у 2020 році закінчив середню школу у своєму рідному місті Норт-Дайтон, штат Массачусетс.

Він почав службу у Національній військово-повітряній гвардії Массачусетсу, яка є резервом ВПС США, і приєднався до 102-го розвідувального крила.

У липні минулого року Тейшейру підвищили до льотчика 1-го класу. Він служив на базі повітряної авіації Отіс національної гвардії у західній частині Кейп-Коду.

Згідно з його службовими даними, його офіційна посада — підмайстер Cyber Transport Systems (ймовірно, йдеться про кібербезпеку транспортної галузі - Ред.).

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Повідомляють, що в родині Тейшейри є військові.

За даними Washington Post, його вітчим вийшов на пенсію після 34 років служби. Його остання посада була старший сержант 102-го розвідувального крила - підрозділу, де служив сам Тейшейра.

Згідно з LinkedIn та публічними даними, на які посилаються американські ЗМІ, мати Тейшейри раніше працювала в некомерційних організаціях, що займаються ветеранами, а також у Департаменті ветеранів штату Массачусетс.

Щороку до Дня ветеранів вона ділилася сімейними фотографіями.

Повідомляють, що на інших фото в соцмережах Тейшейра зображений із двома собаками своєї родини та під час прогулянки на всюдиходах.

"Він був міфом. Легендою"

Як пише NYT, він курував невелику онлайн-групу, що складалася з 20-30 осіб, під назвою Thug Shaker Central, члени якої - переважно молоді люди та підлітки, що об'єдналися на ґрунті спільного захоплення зброєю, расистськими онлайн-мемами та відеоіграми.

Доступ туди можна було отримати лише за запрошеннями.

Група навіть разом дивилася фільми і молилася, пише The Washington Post.

Учасник групи описав Тейшейру як молодого, харизматичного ентузіаста зброї.

Інші учасники повідомили американським ЗМІ, що Тейшейра - старший за більшість членів групи і, схоже, прагнув справити на них враження.

Один з них сказав New York Times: "Він був міфом. Легендою. Усі поважали цього хлопця".

За даними The Post, Тейшейра розповів групі, що працював в організації, де телефони були заборонені.

Відомо, що він виходив в інтернет під різними іменами: TheExcaliburEffect, jackdjdtex та TexKilledYou. І ділився конфіденційною інформацією у чаті.

Але, як повідомляють, він виклав фото секретних файлів після того, як розчарувався, що інші учасники не звернули уваги на попередню інформацію від нього.

Якось, як пише The Post, він надіслав групі гнівне повідомлення, скаржачись, що усіх більше цікавлять відео на YouTube.

"Він був засмучений і не раз казав: якщо ви, хлопці, не збираєтесь взаємодіяти з ними [файлами], я перестану їх надсилати", - розповів неназваний учасник групи.

Один підліток у групі озвучив теорію, чому Тейшейра поділився документами.