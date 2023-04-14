Витік з Пентагону. Що розповіли секретні документи про війну Росії проти України

1 година тому

Автор фото, PA Media

Наймасштабніший за десятиліття витік американських секретних документів обійшовся без масштабних сенсацій, але десятків злитих 21-річним геймером файлів вистачило на тижні обговорення у світовій пресі.

Ось що ми дізналися на сьогодні.

Хто злив

Секретними файлами поділився зі своїми друзями в ігровому онлайн-чаті молодий співробітник військової бази ще наприкінці лютого. Влада затримала 21-річного співробітника 102-го розвідувального підрозділу військово-повітряних сил Національної гвардії США в Массачусетсі Джека Тейшейру.

Тейшейра був організатором невеликої, 20-30 осіб, онлайн-групи на популярній у геймерів платформі Discord. Учасниками групи були переважно молоді люди та підлітки, які об'єдналися на ґрунті загальної любові до зброї, расистських онлайн-мемів та відеоігор.

Що злили

Доповіді розвідки, які використовує влада. Фактично - поради та інформація, яку влада може враховувати або ігнорувати при визначенні своєї політики.

На відміну від попередніх витоків, документи - найсвіжіші, деякі датовані березнем поточного року.

Про що ми дізналися зі зливу

Документи вивчають майже всі найбільші світові ЗМІ, включно з ВВС. Першими про витік та його подробиці повідомили американські газети Washington Post та New York Times.

Ось що відомо на цей момент:

Про підготовку наступу України

Найсерйозніша частина витоку - докладні звіти про підготовку та оснащення контрнаступу України, на який чекають з тижня на тиждень.

У документах містяться карти, а також дані про те, коли будуть готові підрозділи, та перераховуються всі танки, бронемашини та артилерія, що надають Україні західні союзники.

Про втрати Росії

США оцінюють військові втрати Росії у 190-223 тисячі осіб, включно з 35-43 тисячами вбитих.

Американська розвідка стверджує, що їй стали відомі підрахунки ФСБ: 110 тисяч поранених та вбитих росіян.

Окрема записка присвячена втратам російського спецназу. У ній йдеться про те, що його використовували як піхоту, тому втрати величезні.

На основі аналізу супутникових знімків російської військової бази стверджується, що 22-а окрема бригада спецназу на півдні Росії та дві інші бригади спецназу зазнали втрат на рівні 90-95%.

Про втрати України

Дані американців про українські бойові втрати: 124-131 тисяча вбитих і поранених.

Як і у випадку з оцінкою російських втрат, Пентагон зазначає "низький рівень довіри" до цих цифр через брак інформації та надлишок дезінформації.

Про можливості американської розвідки у Росії

З матеріалів випливає, що американці так чи інакше одержують інформацію майже з кожної російської спецслужби.

США в режимі реального часу попереджали українців про час і навіть конкретні цілі російських ударів, включно з позиціями українських військ у двох місцях у конкретний день у лютому та плани руйнування десятків енергетичних об'єктів та мостів.

В одному з документів обговорюють, як російський генштаб планує протидіяти танкам, які країни НАТО постачають Україні.

Про брак сил для наступу України

В одному з документів йдеться, що Україні не вистачить сил на великий і успішний наступ, і він може призвести лише до "помірних територіальних здобутків" і великих втрат.

Документ датований початком лютого. Відтоді Україна отримала нові партії озброєнь та навчила додаткові підрозділи.

Про брак боєприпасів у ППО України

В одній із записок йдеться, що за нинішнього темпу витрачання ракети до "Буків" в українців мають практично закінчитися до 31 березня, а ракети до С-300 - до 2 травня. Там само йдеться, що ППО на 89% покладаються на радянські "Буки" та С-300.

Про "дикі сценарії"

Американська військова розвідка описує "дикі сценарії" розвитку ситуації, зокрема смерть Путіна чи Зеленського, військовий переворот у Росії, удар українців по Кремлю тощо.

Вона не оцінює імовірність цих подій та їхніх наслідків, а лише пропонує командуванню та політикам варіанти дій у відповідь.

Про спецназ країн НАТО в Україні

У датованому 23 березня документі перераховані сили спеціального призначення кількох країн НАТО, які перебувають в Україні. У британців найчисленніша група: 50 осіб. За ними йдуть Латвія (17), Франція (15), США (14) та Нідерланди (1).

Усі вони заявили, що ці військові у бойових діях участі не беруть і переважно перебувають у посольствах.

Про генсека ООН

Витік містить критику на адресу генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та фрагменти з його листування з підлеглими. Автори злитої аналітичної записки вважають, що головний дипломат світу виявляє м'якість у відносинах із Москвою.

Про нафтові переговори Росії з Малі

У документі про переговори влади Малі з Росією про закупівлю нафти, датованому 17 лютого, йдеться, що малійці на переговорах з російським міністерством енергетики та фірмою, пов'язаною з ПВК "Вагнер", не погодилися на запропоновану Росією ціну на нафту та продовжили торгуватися.

Про зближення Близького Сходу з Росією

Американські розвідники пишуть, що союзники США на Близькому Сході, зокрема Єгипет та Об'єднані Арабські емірати, таємно налагоджують відносини з Росією.

Вони посилаються на записи розмов російських офіційних осіб, які нібито обговорювали, як Емірати погодилися співпрацювати проти розвідок США та Британії.

ОАЕ негайно відкинули ці звинувачення.

Про плани Єгипту продавати зброю Росії

Єгипет планував таємно виготовити та поставити Росії 40 тисяч ракет для реактивних систем залпового вогню "Град", йдеться в одному з документів.

Єгипет назвав це твердження абсурдним, а влада США повідомила, що не має даних про те, що подібні поставки вже мали місце.

Про плани ПВК "Вагнер" купити зброю в Туреччині

Туреччина - член НАТО, тому повідомлення про спроби ПВК "Вагнер" купити у неї зброю викликало особливий інтерес. Згідно з витоком, вагнерівці зустрічалися з турками на початку лютого і хотіли купити боєприпаси та обладнання для воєн в Україні та Малі.

Про військову допомогу Сербії Україні

Сербія, яка не приєдналася до санкцій проти Росії, потрапила в таблицю, в якій 38 країн Європи розподілені щодо військової допомоги Україні. Тільки Австрія та Мальта у таблиці позначені як відмовники. Про Сербію сказано, що вона зобов'язалася відправити чи вже відправила зброю чи боєприпаси Україні.

Влада Сербії назвала інформацію брехнею і заявила, що не продала і не продаватиме зброю ані українській, ані російській стороні.

Про стеження США за союзниками

З витоку випливає, що американська розвідка перехоплювала корейські електронні повідомлення, де обговорювали можливість постачання боєприпасів Україні.

Крім того, США, мабуть, стежать за вищим військовим та політичним керівництвом України, щоб отримати чітке уявлення про військову стратегію України.

Запитання, на які немає відповіді

До витоку багато питань, але поступово ситуація прояснюється. На перше - хто злив - відповідь уже є. На друге - чи справжні документи - частково теж.

Щодо решти преса, політики та експерти продовжують здогадуватися.

Головні невідомі - чи зупинить витік очікуваний український наступ і чи не є спланованою дезінформацією у рамках його підготовки.

Росія назвала витік "цікавим", Україна стверджує, що він вигідний лише Росії, а наступ та звільнення окупованих територій все одно неминучі.