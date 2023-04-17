Хто такий Кара-Мурза і чому режим Путіна засудив його на 25 років колонії

Наталя Зотова

ВВС

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Володимир Кара-Мурза під час засідання суду у жовтні 2022 року

Московський міський суд засудив російського опозиціонера та журналіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму за трьома статтями Кримінального кодексу.

Політик і журналіст з квітня 2022 року перебував у російському СІЗО за звинуваченнями у "військових фейках", держзраді та зв'язках з "небажаними" організаціями.

Він заперечує усі обвинувачення.

Кара-Мурза був останнім впливовим опозиціонером на свободі після посадки Олексія Навального за своїми закордонними зв'язками.

25-річний вирок був найвищим терміном, якого вимагала прокуратура РФ для Кара-Мурзи. Це також найбільший термін, який отримав будь-який російський опозиціонер.

Минулого тижня Кара-Мурза заявив у суді: "Я підписуюся під кожним словом, яке я сказав... Я не тільки не каюся ні в чому з цього, я пишаюся цим".

"Я знаю, що настане день, коли темрява, що поглинула нашу країну, розвіється, - додав він у коментарях, які оприлюднили в інтернеті. - Наше суспільство розплющить очі й здригнеться, коли усвідомить, які злочини були скоєні від його імені".

Володимиру Кара-Мурзі також призначили штраф у розмірі 400 тисяч рублів (4900 доларів) та семирічну заборону на роботу в журналістиці.

Чим він відомий

Володимир Кара-Мурза навчався у московській школі, а у 16 років батьки відправили його до Англії. У Кембриджі він здобув освіту історика. Але в Росію повернувся і почав працювати там як журналіст - пішов шляхом батька, журналіста Володимира Кара-Мурзи.

Борис Нємцов, у якого 19-річний кореспондент "Нових Известий" Кара-Мурза взяв інтерв'ю, мав на майбутнього опозиціонера глибоке враження. Так паралельно з журналістською кар'єрою він розпочав політичну: 2000 року у Думі РФ третього скликання 19-річний Володимир Кара-Мурза став радником Нємцова.

Самого Нємцова, нагадаємо, вбили просто напроти Кремля після анексії Росією Криму. Борис Нємцов був послідовним критиком російської війни проти України.

Автор фото, Alex Wong/Getty Images Підпис до фото, Володимир Кара-Мурза був спочатку політичним соратником Бориса Нємцова, потім - близьким другом

За кілька років саме Нємцов із Кара-Мурзою почали просувати "список Магнітського" у США.

Аудитор Сергій Магнітський помер у московському СІЗО у листопаді 2009 року. Він розкрив схему масштабної крадіжки бюджетних грошей силовиками. Але замість того, щоб розслідувати розкрадання, у Росії заарештували самого Магнітського. Він помер у в'язниці - як наголошують адвокати, бо йому не надали медичної допомоги.

Опозиціонери наполягали, що має сенс накладати санкції не на всю країну, а на конкретних людей - тих, хто "в Росії пригнічують базові цінності правової держави, а самі вважають за краще користуватися благами та привілеями цих найдемократичніших держав, які вони надають на Заході", - пояснював Кара-Мурза "Радіо Свобода".На той час він уже кілька років жив у США та працював на телеканалі RTVI. Хороша англійська та зв'язки опозиціонера дуже знадобилися, щоб пролобіювати список серед американських політиків. І коли 2012 року Конгрес США таки ухвалив закон Магнітського, це стало нововведенням. Тепер будь-якого російського чиновника могли позбавити можливості їздити до Америки, заморозити рахунки та позбавити можливості користуватися нерухомістю за кордоном.

Після вбивства Бориса Нємцова саме Кара-Мурза домагався перейменувань вулиць, площ поряд із російськими посольствами на вулиці Нємцова. І це теж дратувало владу, переконаний друг Володимира Кара-Мурзи та колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков.

Для Кара-Мурзи важливо поділяти ризики людей, які продовжують виступати проти режиму в Росії, підтверджує його дружина: "Для нього було важливо бути поруч із ними, а не закликати їх продовжувати боротьбу, перебуваючи на безпечній відстані. Він вважав, що для нього це морально неприйнятно. Ось така людина".

Помста влади

Далі з Кара-Мурзою почали траплятися неприємні речі. Його двічі госпіталізували із симптомами отруєння - у 2015 та 2017 роках. Обидва рази він був на межі смерті.

Вже тоді думали, що влада якось до цього причетна. А після того, як був отруєний Навальний, стало зрозуміло що російська влада має до цього стосунок.

Те, що зараз відбувається з Кара-Мурзою, його товариші називають помстою за "список Магнітського". Що влада саме за це на нього так сильно розлютилась, що ув'язнює за трьома статтями: фейки про армію (обвинувачення, яке зараз дуже популярне в Росії), співпраця з небажаними організаціями та державна зрада.

Примітно, що у держзраді його звинуватили за публічні виступи в США та Європі: він говорив про "державний терор" з політичних мотивів, про фальсифікації на виборах, порушення прав людини в Росії, називав її країною-агресором у війні з Україною. Цим, на думку слідства, він "створив загрози для зовнішньої безпеки та територіальної цілісності" Росії.

Тепер є побоювання, що держзраду зможуть "шити" усім людям, які щось подібне сказали проти російської влади.

Автор фото, Shutterstock Підпис до фото, Покарання Володимир відбуватиме у колонії суворого режиму

Ще однією ознакою того, що це можлива помста влади, є те, що Кара-Мурзу судить людина зі "списку Магнітського". Сергій Подопригоров відправляв до СІЗО Магнітського, а потім продовжував арешт, коли той хворів.

Керівник СІЗО, в якому перебуває Володимир Кара-Мурза, - також зі списку Магнітського. При ньому у 2009 році помер ув'язнений, і він нічого тоді не зробив, жодної допомоги не надав.

Зараз Кара-Мурза сам опинився у ситуації Магнітського, у нього в СІЗО розвинулася хвороба - далися взнаки два отруєння. Він без медичної допомоги, фактично, в руках людей, в яких один ув'язнений уже помер.

Отруєння викликало проблеми з периферичною нервовою системою: Кара-Мурза довго не відчував ліву руку та ногу, ходив із палицею.

"Лікарі сказали мені: якщо таке станеться ще раз, то цей раз буде останнім", - говорив тоді політик ВВС.

Головний невролог Федеральної служби виконання покарань Росії по Москві поставила Кара-Мурзі діагноз - полінейропатія, тобто ураження нервових волокон. Цей діагноз підтвердили і в цивільній лікарні, де Володимир пройшов обстеження на вимогу адвоката.

Полінейропатія входить до списку захворювань, з якими за російським законом, людину не можна тримати у в'язниці.