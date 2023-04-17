Хто такий Кара-Мурза і чому режим Путіна засудив його на 25 років колонії
- Наталя Зотова
- ВВС
Московський міський суд засудив російського опозиціонера та журналіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму за трьома статтями Кримінального кодексу.
Політик і журналіст з квітня 2022 року перебував у російському СІЗО за звинуваченнями у "військових фейках", держзраді та зв'язках з "небажаними" організаціями.
Він заперечує усі обвинувачення.
Кара-Мурза був останнім впливовим опозиціонером на свободі після посадки Олексія Навального за своїми закордонними зв'язками.
25-річний вирок був найвищим терміном, якого вимагала прокуратура РФ для Кара-Мурзи. Це також найбільший термін, який отримав будь-який російський опозиціонер.
Минулого тижня Кара-Мурза заявив у суді: "Я підписуюся під кожним словом, яке я сказав... Я не тільки не каюся ні в чому з цього, я пишаюся цим".
"Я знаю, що настане день, коли темрява, що поглинула нашу країну, розвіється, - додав він у коментарях, які оприлюднили в інтернеті. - Наше суспільство розплющить очі й здригнеться, коли усвідомить, які злочини були скоєні від його імені".
Володимиру Кара-Мурзі також призначили штраф у розмірі 400 тисяч рублів (4900 доларів) та семирічну заборону на роботу в журналістиці.
Чим він відомий
Володимир Кара-Мурза навчався у московській школі, а у 16 років батьки відправили його до Англії. У Кембриджі він здобув освіту історика. Але в Росію повернувся і почав працювати там як журналіст - пішов шляхом батька, журналіста Володимира Кара-Мурзи.
Борис Нємцов, у якого 19-річний кореспондент "Нових Известий" Кара-Мурза взяв інтерв'ю, мав на майбутнього опозиціонера глибоке враження. Так паралельно з журналістською кар'єрою він розпочав політичну: 2000 року у Думі РФ третього скликання 19-річний Володимир Кара-Мурза став радником Нємцова.
Самого Нємцова, нагадаємо, вбили просто напроти Кремля після анексії Росією Криму. Борис Нємцов був послідовним критиком російської війни проти України.
За кілька років саме Нємцов із Кара-Мурзою почали просувати "список Магнітського" у США.
Аудитор Сергій Магнітський помер у московському СІЗО у листопаді 2009 року. Він розкрив схему масштабної крадіжки бюджетних грошей силовиками. Але замість того, щоб розслідувати розкрадання, у Росії заарештували самого Магнітського. Він помер у в'язниці - як наголошують адвокати, бо йому не надали медичної допомоги.
Опозиціонери наполягали, що має сенс накладати санкції не на всю країну, а на конкретних людей - тих, хто "в Росії пригнічують базові цінності правової держави, а самі вважають за краще користуватися благами та привілеями цих найдемократичніших держав, які вони надають на Заході", - пояснював Кара-Мурза "Радіо Свобода".На той час він уже кілька років жив у США та працював на телеканалі RTVI. Хороша англійська та зв'язки опозиціонера дуже знадобилися, щоб пролобіювати список серед американських політиків. І коли 2012 року Конгрес США таки ухвалив закон Магнітського, це стало нововведенням. Тепер будь-якого російського чиновника могли позбавити можливості їздити до Америки, заморозити рахунки та позбавити можливості користуватися нерухомістю за кордоном.
Після вбивства Бориса Нємцова саме Кара-Мурза домагався перейменувань вулиць, площ поряд із російськими посольствами на вулиці Нємцова. І це теж дратувало владу, переконаний друг Володимира Кара-Мурзи та колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков.
Для Кара-Мурзи важливо поділяти ризики людей, які продовжують виступати проти режиму в Росії, підтверджує його дружина: "Для нього було важливо бути поруч із ними, а не закликати їх продовжувати боротьбу, перебуваючи на безпечній відстані. Він вважав, що для нього це морально неприйнятно. Ось така людина".
Помста влади
Далі з Кара-Мурзою почали траплятися неприємні речі. Його двічі госпіталізували із симптомами отруєння - у 2015 та 2017 роках. Обидва рази він був на межі смерті.
Вже тоді думали, що влада якось до цього причетна. А після того, як був отруєний Навальний, стало зрозуміло що російська влада має до цього стосунок.
Те, що зараз відбувається з Кара-Мурзою, його товариші називають помстою за "список Магнітського". Що влада саме за це на нього так сильно розлютилась, що ув'язнює за трьома статтями: фейки про армію (обвинувачення, яке зараз дуже популярне в Росії), співпраця з небажаними організаціями та державна зрада.
Примітно, що у держзраді його звинуватили за публічні виступи в США та Європі: він говорив про "державний терор" з політичних мотивів, про фальсифікації на виборах, порушення прав людини в Росії, називав її країною-агресором у війні з Україною. Цим, на думку слідства, він "створив загрози для зовнішньої безпеки та територіальної цілісності" Росії.
Тепер є побоювання, що держзраду зможуть "шити" усім людям, які щось подібне сказали проти російської влади.
Ще однією ознакою того, що це можлива помста влади, є те, що Кара-Мурзу судить людина зі "списку Магнітського". Сергій Подопригоров відправляв до СІЗО Магнітського, а потім продовжував арешт, коли той хворів.
Керівник СІЗО, в якому перебуває Володимир Кара-Мурза, - також зі списку Магнітського. При ньому у 2009 році помер ув'язнений, і він нічого тоді не зробив, жодної допомоги не надав.
Зараз Кара-Мурза сам опинився у ситуації Магнітського, у нього в СІЗО розвинулася хвороба - далися взнаки два отруєння. Він без медичної допомоги, фактично, в руках людей, в яких один ув'язнений уже помер.
Отруєння викликало проблеми з периферичною нервовою системою: Кара-Мурза довго не відчував ліву руку та ногу, ходив із палицею.
"Лікарі сказали мені: якщо таке станеться ще раз, то цей раз буде останнім", - говорив тоді політик ВВС.
Головний невролог Федеральної служби виконання покарань Росії по Москві поставила Кара-Мурзі діагноз - полінейропатія, тобто ураження нервових волокон. Цей діагноз підтвердили і в цивільній лікарні, де Володимир пройшов обстеження на вимогу адвоката.
Полінейропатія входить до списку захворювань, з якими за російським законом, людину не можна тримати у в'язниці.
Однак і СІЗО, і суд не надають цьому значення, а медичні документи не віддають на руки, розповів адвокат Кара-Мурзи.