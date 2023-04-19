Як і навіщо Росія готує диверсії на півночі Європи - розслідування

Гордон Корера

Кореспондент ВВС з питань безпеки

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Росія, за даними розвідників та експертів, має програму диверсій на критично важливій інфраструктурі у Північному морі.

Про це йдеться у спільному розслідуванні суспільних мовників Данії (DR), Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (Yle). На місцевому телебаченні відеоверсія розслідування вийде ввечері 19 квітня.

За даними розслідувачів, Росія має флот суден, замаскованих під рибальські траулери й дослідницькі судна в Північному морі.

Вони мають обладнання для підводного спостереження та наносять на карту об'єкти енергетичної інфраструктури для можливих диверсій.

Автор фото, Morten Krüger, DR Підпис до фото, У звіті розслідувачів йдеться про російське судно "Адмирал Владимирский"

Офіцер данської контррозвідки стверджує, що диверсійні плани готуються на випадок повномасштабного конфлікту із Заходом, а керівник норвезької розвідки заявив, що програма вважається дуже важливою для Росії та контролюється безпосередньо з Москви.

Журналісти проаналізували перехоплені російські повідомлення, які вказують на те, що у скандинавських водах ходять так звані кораблі-примари, які вимкнули систему автоматичної ідентифікації та не повідомляють про місце розташування.

У доповіді основна увага приділяється російському кораблю під назвою "Адмирал Владимирский". Офіційно судно займається дослідницькою діяльністю, але, за даними журналістів, воно причетне і до розвідки.

У документальному фільмі анонімний колишній експерт Королівського військово-морського флоту Британії відстежує переміщення судна поблизу семи вітрових електростанцій біля берегів Великої Британії та Нідерландів під час однієї місії.

За даними розслідувачів, судно сповільнюється, коли наближається до районів, де є вітряні електростанції, і просто плаває навколо. Зазначають, що протягом місяця воно переміщалося із вимкненими системами ідентифікації.

Журналісти намагалися підплисти до корабля, коли знайшли його місце перебування. Вони побачили на палубі чоловіка у формі та бронежилеті зі зброєю.

Автор фото, Morten Krüger, DR Підпис до фото, Коли репортер наблизився до судна, він побачив там озброєного чоловіка

Повідомляють, що той самий корабель помітили біля узбережжя Шотландії минулого року. 10 листопада він зайшов у Морей-Ферт, приблизно за 30 морських миль на схід від Лоссимаута, де базується флот військово-морських патрульних літаків Королівських ВПС, а потім повільно попрямував на захід.

У лютому цього року розвідка Нідерландів випустила офіційне попередження про імовірну підготовку морських диверсій. Очільник військової розвідки країни генерал Ян Свіленс заявив, що поруч із вітряною електростанцією в Північному морі виявили російський корабель, який наносить на карту морські об'єкти інфраструктури.

"В останні місяці ми бачили, як російські суб'єкти намагалися з'ясувати, як працює енергетична система у Північному морі. Ми бачимо це вперше",— сказав тоді Свілленс.

Одним із варіантів саботажу може бути пошкодження комунікацій або відключення енергосистем країни, щоб спричинити хаос.

Автори звіту також вказують на ймовірність того, що такі судна пов'язані з інцидентом на південь від Шпіцбергену минулого року, коли пошкодили підводний кабель для передачі даних.

Кабель обслуговував найбільшу у світі комерційну наземну станцію супутникового зв'язку. Норвезька поліція заявила, що за цим стоїть "людська діяльність", але офіційно нікого не звинувачувала.

13 квітня цього року Норвегія вислала 15 російських посадовців, звинувативши їх у шпигунстві.

У жовтні минулого року Шетландські острови, найпівнічніша частина Шотландії і Великої Британії, виявилися відрізаними від решти Сполученого Королівства — через пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю.

Інцидент серйозно ускладнив зв'язок із материком, але тоді відповідальність за інцидент поклали на рибальські човни.

Був один очевидний й важливий акт диверсії, коли у вересні минулого року пошкодили частину газопроводу "Північний потік", призначеного для транспортування газу з Росії до Європи.