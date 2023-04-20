Серіал Netflix "Клеопатра" викликав скандал через колір шкіри героїні

1 година тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, У серіалі "Африканські цариці: Цариця Клеопатра" зіграла британська актриса-мулатка Адель Джеймс

Документально-художній серіал Netflix про Клеопатру з темношкірою акторкою в головній ролі викликав обурення в Єгипті та звинувачення на адресу авторів стрічки у спробі переписати історію країни.

Учасники кінопроєкту відстоюють своє рішення про вибір акторки на головну роль, стверджуючи, що історичного консенсусу щодо походження Клеопатри немає.

Після того, як минулого тижня в Єгипті вийшов трейлер серіалу "Цариця Клеопатра", який претендує на історичну достовірність, багато хто в країні розкритикував стрічку, а адвокат Махмуд Аль-Семарі навіть надіслав офіційну заяву до прокуратури з вимогою заблокувати в Єгипті доступ до Netfіx.

Аль-Семарі звинуватив компанію в порушенні законів про ЗМІ та просуванні ідей афроцентризму, "включно зі слоганами та написами, націленими на спотворення та знищення єгипетської ідентичності".

Свій голос проти серіалу додав також відомий археолог, колишній очільник міністерства старожитностей Єгипту Захі Хавасс. В інтерв'ю газеті "Аль-Масрі аль-Йом" він назвав припущення про те, що Клеопатра могла бути темношкірою, цілковитою неправдою.

"Клеопатра була гречанкою за походженням, тобто її шкіра була світлою, а не темною", - сказав Хавасс, додавши, що єдиними темношкірими правителями Єгипту були кушитські царі 25-ї династії 747-656 років до нашої ери.

"Netflix намагається посіяти плутанину і сум'яття, поширюючи неправдиві відомості про те, що біля витоків єгипетської цивілізації стояли темношкірі люди", - заявив археолог, закликавши громадськість країни висловити протест міжнародній стрімінговій платформі.

Чотирисерійний напівдокументальний фільм про Клеопатру вийде у травні. Знамениту царицю, що керувала Єгиптом з 51 по 30 рр. до нашої ери, грає британська акторка Адель Джеймс.

У трейлері, що вийшов 12 квітня, згадується, що Клеопатра належала до грецької династії Птолемеїв. Але потім інший історик каже: "Я пам'ятаю, як моя бабуся мені сказала: мені байдуже, що тобі розповідають у школі. Клеопатра була темношкірою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За словами продюсерки серіалу Джади Пінкетт Сміт, можливість розповісти про темношкіру царицю випадає не так часто.

Раніше продюсерка фільму Джада Пінкетт Сміт, розповідаючи про проєкт, заявляла, що хотіла розповісти історію Клеопатри, бо "не так часто ми бачимо або чуємо історії про темношкірих цариць".

Після виходу трейлера й бурхливої реакції на нього акторка Адель Джеймс написала у твіттері: "Якщо вам не подобається підбір акторів, не дивіться серіал", супроводивши допис скриншотом екрана з образливими коментарями на її адресу.

Остання цариця династії Птолемеїв

Автор фото, Richard Mortel / Wikimedia Підпис до фото, Прижиттєве погруддя Клеопатри, яке знайшли в Італії, можна побачити в музеї в Берліні

Клеопатра народилась в єгипетському місті Александрія 69 року до н.е. Вона стала останньою царицею грекомовної династії, заснованої полководцем Александра Македонського Птолемеєм I.

Вона змінила на троні свого батька Птолемея XII в 51 р. до н.е. і правила до своєї смерті в 30 р. до н.е. В останні роки її правління Єгипет потрапив під владу Риму, а сама Клеопатра наклала на себе руки, щоб не потрапити в полон.

Ким була матір Клеопатри, достеменно невідомо: згідно з однією теорією, вона була незаконнонародженою дочкою Птолемея від однієї з його невільниць, яка своєю чергою теоретично могла бути як єгиптянкою, так і темношкірою уродженкою іншої частини Африки.

У лютому на сайті Tudum, пов'язаному з Netflix, повідомляли, що автори фільму обрали на роль цариці мулатку Адель Джеймс, щоб показати дискусію, що ведеться століттями про те, до якої раси належала Клеопатра.

Автор фото, United Archives Підпис до фото, Драматична історія Клеопатри та її складних стосунків з Юлієм Цезарем і Марком Антонієм - один з найвідоміших сюжетів світової культури, який неодноразово знаходив відображення у кінематографі

У 2020 році обурення громадськості викликали повідомлення про інший фільм про Клеопатру - за участі ізраїльської акторки Галь Гадот, відомої за роллю "Чудо-жінки" в однойменних фільмах DC Comics. Тоді в соцмережах спалахнули дебати про те, чи підходить Гадот на роль єгипетської цариці, враховуючи, що колір її шкіри, на думку деяких, надто світлий.

Гадот згодом прокоментувала ситуацію: "Ми намагалися знайти македонську акторку, яка б підійшла на роль. Але її не було, а я з величезним ентузіазмом ставлюся до Клеопатри".