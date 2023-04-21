"За грошима туди їхати не можна. Доля покарає". Хто і навіщо їде з Росії працювати в окуповані міста України

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маріуполь. Березень 2023 року

З весни 2022 року російська влада кличе лікарів, вчителів, поліцейських, будівельників та охоронців у окуповані міста та села України. Кадрів не вистачає катастрофічно. Більшість їдуть заради грошей і тікають від злиднів. Інші - щоб "бути свідком історичних подій". Хтось мститься за вбитих на війні рідних. Але зараз багато робіт зупинилися: на окупованих територіях чекають на український контрнаступ. Хто і навіщо їде туди працювати, з'ясовувала кореспондентка ВВС Олеся Герасименко. Оригінальний текст можна прочитати тут.

Коли російська влада заявила, що на окупованих українських територіях вони планують побудувати понад 600 тис. метрів житла, компанії, що отримали перші контракти, почали сотнями наймати будівельників для Маріуполя, Мелітополя та Херсона.

Донедавна там платили добре. Для місцевих грошей було вдвічі менше. "Місцеве населення до нас ставилося 50х50. І дякували, і проклинали. Були випадки, що й автівки з номерами РФ підпалювали. І що деякі бригади будівельників автоматники охороняли. Але там і без того небезпечно - мій знайомий був там на Новий рік, в їхнє розташування прилетіла ракета. Вижив, бо спав в іншій частині будівлі. Йому за три дні заплатили 90 тисяч рублів (1100 доларів), і їх додому відправили".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Школа Маріуполя

Трудових договорів у багатьох немає - хтось погоджується на вахту взагалі усно, комусь на вотсап приходить цивільний договір. Компанії з Москви й Санкт-Петербурга наймають багато субпідрядників, які будівельників "часто кидають". Гроші отримує той, хто не боїться дзвонити до Росії у приймальні чи писати пости в інтернеті.

"Якщо пост розкрутився, то вони одразу телефонують, пропонують гроші та просять допис видалити", - пояснює один з будівельників. Зарплату, якщо її вдається отримати, у Маріуполі та Мелітополі "зберігають у трусах" - банків немає, а безпритульних голодних людей, що блукають містом, - багато.

Будівельники: "Нездорова ситуація"

Професійний будівельник Денис Суворін з Петербурга, який дев'ять років служив в армії, поїхав до Маріуполя не через гроші. Хотів подивитися на "історичні події". Після приїзду виявив "нездорову ситуацію": все не організовано, місцеві роботяги, яких набрали, "приходили з пляшкою у кишені". З Петербурга приїхало тільки керівництво - директор, заступники, виконроб: "З робітників я один".

Не було навіть елементарного інструменту, шурупокрутів, наприклад, - вручну викруткою все крутили, згадує будівельник.

Суворін провів у Маріуполі місяць. Закінчивши, повернувся до Петербурга, але зарплата все не приходила. Чоловік місяць обривав усі телефони.

З російської інспекції праці надійшло повідомлення, що оплата неможлива, тому що рахунки компанії заблоковані: з 17 жовтня 2023 року банк розцінив їхні пов'язані з Маріуполем операції "підозрілими" і почав перевіряти на "сприяння тероризму". Телефоном у фірмі теж казали, що грошей немає.

У лютому 2023 року будівельник надіслав голосове повідомлення директору фірми - з матюками та загальним змістом "не заплатиш - приїду і покараю". Той пообіцяв звернутися до поліції, але у підсумку 17 лютого Суворіна покликали до офісу і заплатили обіцяних 150 тисяч рублів. "Там ще з грошима проблема. Там же лише готівка циркулює. До Маріуполя, щоб гроші привезти, автівки замовляють із Таганрога чи Ростова й у сумках везуть".

Пізніше Суворін зізнається, що вже дзвонив знайомим до Маріуполя, розмірковуючи, чи не поїхати туди знову. "Але тепер якщо знову їхати - то гроші тільки вперед проситиму". Але йому відповідають, що роботи зараз немає, "все стоїть".

Будівельники пов'язують це "чи то з контрнаступом України, чи то з наступом Росії": "Маріуполь, вони, звісно, назад не відберуть, але вочевидь будуть бойові дії. А це ризики великі. Потрібні сили, гроші, тому, можливо, буде не до будівництва".

Охоронці: "Їдуть від злиднів"

Ті ж чутки - про завислі платежі та скасовані держконтракти - ходять серед працівників приватних охоронних підприємств. З літа їх активно наймали охороняти школи, дитячі садочки, банки та держустанови на окупованих територіях. Зарплати стартували від 170 тисяч рублів (2 тисячі доларів) на місяць. І охоронці, які досі становлять одну з найчисленніших професійних груп у Росії, охоче їхали до Херсона, Запорізької області, Маріуполя, так званих "ЛНР" та "ДНР" - заробити.

"Їдуть від злиднів. Тут [у Росії] майже без шансів на хорошу зарплату і посаду потрапити. Від безнадії їдуть. Принаймні всі, кого я знаю", - пояснює ВВС один з працівників приватного охоронного підприємства.

Охоронець Олексій Трегубов виїхав так із Самари у вересні 2022 року - на чотири місяці до окупованого росіянами селища Веселе під Мелітополем. Разом з ним поїхали ще п'ятеро його колег. У Самарі вони отримували 35 тисяч рублів на місяць, а на окупованій території обіцяли 170 тисяч рублів (2 тисячі доларів) за держконтрактом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У рамках мобілізації призивають зокрема людей віком 40+

Трегубов, який і в армії служив, і три роки за контрактом, у 2016 році звільнився і більше про військо не думав. Під Мелітополь він поїхав у вересні, а за тиждень йому надійшла повістка з військкомату - мобілізація на війну. "Сестра сказала - а Олексія немає, він в Україні. Вони такі - як, вже?! А то мене точно забрали б - я ж танкіст".

Повернувся охоронець за чотири місяці під Новий рік, коли мобілізація пішла на спад. Йому на зміну поїхали інші охоронці.

Навесні Трегубов звільнився. Звичайна зарплата після 170 тисяч на місяць йому здається "не тим пальтом", а на окуповані території його більше не відправляють. Він каже, що найбільше зараз отримують мобілізовані - але "там, звісно, дитсадок не посадять охороняти".

У 2023 році в російських охоронних підприємств, що уклали з державою контракти на роботу на окупованих територіях, почалися проблеми. Один зі співрозмовників ВВС не встиг так заробити: "Я досі в Москві. У ампіратора (так він саркастично називає Путіна. - Ред.) грошей на війну не вистачає, тому фінансування охорони шкіл і дитячих садків закінчилося. Я так і не доїхав, не встиг.

З його слів, з 1 січня приватні охоронні фірми не отримують гроші з держбюджету.

Поліцейські: "Їдуть ті, в кого вдома - дупа"

Якщо російські охоронці охоче погоджувалися на запрошення начальства поїхати на окуповані території, то з поліцейськими справи від самого початку були значно гіршими. З літа 2022 року відділи кадрів МВС Росії розсилали оголошення про набір працівників на окуповані території. Але досі погоджуються небагато людей і дуже обережно - особливо після того, як Україна відбила половину Херсонської області разом з її столицею, куди найактивніше набирали.

"Приймають туди і тих, кого звільнили з МВС через дрібні косяки".

Один зі співрозмовників ВВС наводить приклад старшого сержанта з Краснодара, якого запідозрили у вживанні наркотиків на роботі. "У плані служби - все було нормально, без доган, скандалів, дисциплінарних стягнень. Ось тільки скарга на заборонені речовини". Працівники служби безпеки прийшли до поліцейського на його зміну і запропонували здати аналізи. Сержант відмовився, його звільнили за згодою сторін. Раніше шансів повернутися до МВС у нього майже не було, але тепер його приймуть і відправлять працювати на окупованих територіях.

Інший приклад - поліцейський з російського Бєлгорода, який п'ять років не міг повернутися на роботу в області через "серйозну провину", а до тоді ще окупованого Херсона його одразу взяли на позицію заступника керівника.

Відповідають на оголошення звільнені за пияцтво на роботі, за позбавлення прав водія, за хабарі, які не дійшли до кримінальної справи, та інші помилки, підтверджує джерело ВВС в московській поліції. Щоправда, тих, кого звільнили через підтримку Навального, не відправляють навіть на окуповані території. "Їх не повертають у поліцію. Їх навіть на війну не беруть".

Автор фото, міноборони Росії

Охоче їдуть до "ЛНР" і "ДНР" поліцейські, що мали проблеми на службі у своєму регіоні. Україна стала для них новим Кавказом, кажуть співрозмовники ВВС з російського МВС. Раніше, щоб неприємності вщухли, поліцейські їхали у тривале відрядження до Дагестану або Чечні. Тепер і тією ж метою поліцейські вирушають до "ЛНР" і "ДНР".

"Чоловіки кажуть, що їдуть ті, в кого вдома - дупа. Брали хабарі або каламутили щось, але довести це поки що не можуть. Ось такі тікають туди охоче", - пояснює один з колишніх оперативників.

Але таких поліцейських небагато. І працівник поліції з анексованого ще у 2014 році Криму, який відповідає за набір у МВС на окупованих територіях, називає ситуацію у розмові з ВВС "м'яко кажучи, незадовільною". "Поставлені плани не виконані навіть на 10%. Ніхто не знає, як мотивувати людей для працевлаштування до цих підрозділів".

Ми порівнюємо зарплати охоронців, яких кличуть з Росії працювати в "ДНР", - виявляється, що вони отримують більше за місцевих поліцейських.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мелітополь

З осені 2022 року вимоги до вакансій для поліцейських на окупованих територіях Херсонщини, Запорізької області та Донеччини стали простішими. Можливий вік кандидата - до 55 років.

"Вперше бачу таке низьке обмеження за віком, за п'ятдесят - на офіцерські посади. Мабуть, дуже потрібні працівники!" - коментує один зі співбесідників ВВС. З березня скасували випробувальний термін та психологічне тестування. Медкомісію прибрали - можна просто принести довідку з місця прописки. Але людей, як і раніше, не вистачає.

У підсумку зараз у "ДНР", наприклад, 80% поліцейських - передпенсійного віку, каже співрозмовник ВВС з Донецька. Кадрів не вистачає катастрофічно. Але й рівень злочинності - розбої, крадіжки, викрадення - дуже знизився близько п'яти років тому.

Поліцейський пояснює це відтоком населення, запровадженням комендантської години та посиленими патрулями в нічний час. "Натомість є економічні злочини на високому рівні. Бюджет пиляють на різних рівнях. Головні корупційні схеми діяли в митному секторі, до скасування митниці "ДНР". Зараз більше злочинів, які скоюють військові, - ну це після посилення бойових дій".

Лікарі: "За грошима туди їхати не можна - доля покарає"

Охочіше, ніж поліцейські, на окуповані території їдуть лікарі. Їм пропонують гарні виплати, вахта триває кілька місяців, після повернення їх зустрічають як героїв.

Головний лікар та його заступники з Челябінської обласної дитячої клінічної лікарні, фельдшери та хірурги з Кемерова, кардіологи, ендокринологи, рентгенологи, онкологи, травматологи, отоларингологи та акушери з Волгограда, хірурги з Псковської області, педіатри з Тули та інші фахівці з щонайменше 20 регіонів Росії вже працювали або продовжують працювати в окупованих українських містах і селах.

Одна медсестра з-під Іркутська поїхала працювати в "ДНР", щоб помститися за вбитого на війні нареченого. Про це ВВС розповів її начальник в російській обласній лікарні. З Єкатеринбурга медики їздили до окупованих районів Запорізької області під час своїх відпусток - реанімувати пацієнтів у звичайних лікарнях, - бо самі там народилися.

За його словами, на окупованій частині Запорізькій області у лікарнях замість необхідних 500 працівників ледве набирається сотня. У деякі клініки прилітають уламки під час обстрілів. "Їдуть ті, у кого там є знайомі чи родичі".

Як розповіли ВВС відразу кілька лікарів, день роботи у такому відрядженні коштує 8500 рублів (100 доларів). За місяць лікар може заробити до 400 тисяч рублів (близько 5 тисяч доларів), медсестра - до 300 тисяч рублів (3600 доларів). Для регіональних медиків із зарплатами близько 25 тисяч рублів це величезні суми, зазначають співрозмовники ВВС.

"Але за грошима туди їхати не можна. Доля покарає. Це не спосіб заробітку, - вважає один зі співрозмовників ВВС з Санкт-Петербурга. - Це коли вже не можеш перебувати поза ситуацією. Коли війна ескалює. Ти розумієш, що твої знання мають бути потрібні, що втрат буде більше без тебе. Тільки в такому режимі туди має сенс їхати. Гроші я можу й тут заробити". Але серед лікарів, які розмовляють з журналістами, така думка зустрічається нечасто.

"Люди до нас йшли із задоволенням, бо лікарів вони багатьох по пів року не бачили, деякі навіть не пам'ятають, які препарати приймали. Були пацієнти, що приходили із тиском 200, у них у багатьох немає навіть тонометрів, тому що хтось евакуювався, у когось будинок підірвали, і можливості купити немає. Багато пацієнтів з гіпертонією, остеохондрозом, і 80% скаржилися на поганий сон, просили: мені щось від нервів. Налякані", - розповідає в інтерв'ю хірург, який повернувся з "ДНР".

Підпис до фото, Плакат РФ на звільненій Харківщині, жовтень 2022 року

"Ми хочемо долучитись, допомагати. Це патріотичне почуття - допомогти своїм", - пояснив уже другу поїздку на окуповані території лікар-хірург Псковської обласної клінічної лікарні.

Псковська область, як зазначили місцеві журналісти, за підсумками 2022 року опинилася серед регіонів-аутсайдерів за забезпеченістю лікарями - менше ніж 30 лікарів на 10 тисяч населення. Не кращі справи і в інших нестоличних регіонах Росії. Тому не дивно, що кожне повідомлення про медичний десант на окуповані українські території супроводжують сотні обурених коментарів навіть на сайтах провладних російських ЗМІ.

"У нас дитячі лікарі поїхали до Волновахи, а мій син минулого тижня взяв талончик до кардіолога - за три місяці візит! Хто нашу медицину підійматиме?!" - обурюється одна з мешканок Челябінська. "Поїду підлікуватися в "ДНР". Там видно, що і фахівці є, і безплатно, а в Челябінську черги й все дорого", - іронізує її сусід.

Вчителі: "Їхати туди, слава богу, не змушують"

На відміну від медиків, російських вчителів на захоплених територіях майже немає. Влітку 2022 року до багатьох регіонів Росії надіслали запрошення на роботу в школах на окупованих територіях - Запоріжжя, "ДНР" та "ЛНР". Сотні викладачів відгукнулися - їх внесли до бази охочих, але на цьому все закінчилося, розповідає один зі шкільних вчителів із Калмикії.

Багато регіональних шкіл допомагають вчителям на окупованих українських територіях дистанційно, розмовляючи з ними телефоном або через зум, якщо в районах є інтернет. Поради потрібні щодо нових методик, російської програми, яку українські школярі й викладачі бачать уперше в житті, щодо перебудови всієї системи. "Але їхати нас туди, слава богу, не змушують", - каже один з вчителів із Челябінської області.

ВВС вдалося знайти лише кілька викладачів, які виїхали з Росії та працюють у школах Донецька. Одна з них - колишня депутатка народного хуралу Бурятії, колишня директорка однієї з сільських шкіл Оксана Бухольцева.