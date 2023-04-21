Чому російський Су-34, який летів бомбити мирні міста України, вдарив по Бєлгороду
На російський Бєлгород, розташований неподалік від кордону з Україною, у четвер впала авіабомба з російського літака Су-34, що пролітав над містом. Про це повідомило міністерство оборони Росії.
З району Бєлгорода російська авіація часто бомбардує сусідні українські прикордонні міста. Щодня українська влада повідомляє про загиблих від таких ударів у Харківській, Чернігівській та Сумській областях.
Кореспондент з питань озброєнь ВВС Павло Аксьонов розмірковує про те, чому зараз російський літак вдарив по російському місту.
Помилка людини і відмова техніки
Причини будь-яких авіакатастроф бувають двох видів - відмова техніки та помилка людини, хтось помилився і щось зламалося. І такі події рідко трапляються лише з однієї причини, зазвичай їх кілька, і вони доповнюють одна одну.
Ймовірно, у випадку падіння бомби на Бєлгород причин теж кілька, але на додачу вони сталися в умовах війни, коли можливість помилки та відмови техніки зростають.
Зрозуміло, існують численні протоколи перевірки літака та зброї перед вильотом - і вони, як і всі армійські статути, написані кров'ю.
Але важливість дотримання норм безпеки при використанні військової техніки знижується у воєнний час - настільки, наскільки зростає важливість виконання бойового завдання.
В авіації будь-які системи проєктують з великим запасом надійності, і навряд чи можна виключити можливість того, що якийсь умовний технік не спокуситься скористатися цим запасом "на авось" і не поставить на перше місце виконання бойового вильоту, а не перевірку всіх систем.
Не кажучи вже про те, що напружена робота позначається на втомі персоналу авіабаз.
На війні втомлюються не лише люди, а й техніка. Літаки літають набагато частіше, ніж у мирний час, причому в бойових умовах здійснюють більш різкі маневри, під час яких навантаження на вузли та компоненти літака може зростати у багато разів.
Коли таких вильотів стає багато, контроль за технікою слабшає, зростає ризик аварій.
Проблема могла виникнути і з боєприпасом. Зараз у соцмережах експерти, блогери, військові журналісти висувають безліч версій того, що могло статися у небі над Бєлгородом. Однак поки що не вдалося точно визначити навіть тип боєприпасу, хоча більшість припускає, що це була авіабомба.
Що мали бомбити в Україні
Очевидно лише те, що підривник був встановлений із затримкою - на відеозаписі видно момент падіння боєприпасу на землю, і лише за кілька секунд стався основний вибух. Зазвичай підривники встановлюють із затримкою, коли бомба чи ракета має вразити заглиблений та добре укріплений об'єкт. Наприклад, командний пункт.
Останнім часом у пресі та соцмережах багато говорили про те, що Росія у війні з Україною почала більше застосовувати нові авіаційні боєприпаси. Зокрема, бомби, оснащені комплектами КМПК, які перетворюють звичайну бомбу на високоточну. За однією з версій, на Бєлгород могла впасти саме така бомба, у якої виникли неполадки в системі управління.
Справді, такі боєприпаси зазвичай випускають у повітрі за десятки кілометрів від цілі - далі вони планують самостійно. Однак жодних ознак того, що саме така бомба впала, на відеозаписах немає.
Ці комплекти встановлюють на звичайні авіабомби, а помітити, чи був оснащений ними боєприпас, що впав, неможливо.
Ще одне питання, яке також широко обговорюють - чому бойовий літак летів над містом, яке мало бути добре видно з висоти. Втім, пояснити дії екіпажу літака також можна.
Сутність війни не в тому, щоб берегти людей, військова техніка робиться для вбивства та руйнування. Екіпаж цього бомбардувальника, ймовірно, виконував бойове завдання, літак ніс цю бомбу до цілі, яка, можливо, була в іншому місті з мирними жителями - в Україні.
Бєлгород від самого початку російського вторгнення став прифронтовим містом, й інцидент з падінням бомби на міську вулицю вкладається в логіку того, що відбувається зараз у цьому регіоні. Там триває війна.
Що сталося в Бєлгороді
У бєлгородських телеграм-каналах увечері в четвер з'явилися фото та відеокадри великої вирви шириною близько 20 метрів на одному з центральних міських перехресть.
За попередніми даними, постраждали три місцеві мешканки, пошкоджені кілька будівель. В одному з житлових будинків зруйновані чотири квартири.
"20 квітня 2023 близько 22:15 по Москві при виконанні польоту літака Су-34 Повітряно-космічних сил над містом Бєлгород відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу", - йдеться у короткому повідомленні російського міноборони щодо інциденту.
З якої причини відбулося це "нештатне сходження" і який саме впав "авіаційний боєприпас", російське відомство уточнювати не стало. Там також не пояснили, чому Су-34 з таким боєкомплектом пролітав над житловими кварталами Бєлгорода, а не оминав місто.
Своєю чергою, речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону зазначив, що подібні випадки в Росії можуть почастішати - через намагання росіян швидко наростити виробництво снарядів за рахунок їхньої якості.
"Такі бомби могли падати і деінде. Тому що роблять вони (росіяни) все швидко, застосовують їх щоразу більше. А там, де швидко робити, халатно ставитись до цієї роботи, будуть частіше траплятись і такі випадки", - сказав Ігнат.
Бєлгород з населенням 370 тисяч людей розташований приблизно за 40 км від українського кордону. Російські літаки регулярно пролітають над містом на шляху до України.
На південь від Бєлгорода лежить український Харків, що потерпає від регулярних обстрілів з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну минулого року.