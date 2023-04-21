Чому російський Су-34, який летів бомбити мирні міста України, вдарив по Бєлгороду

1 година тому

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На російський Бєлгород, розташований неподалік від кордону з Україною, у четвер впала авіабомба з російського літака Су-34, що пролітав над містом. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

З району Бєлгорода російська авіація часто бомбардує сусідні українські прикордонні міста. Щодня українська влада повідомляє про загиблих від таких ударів у Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

Кореспондент з питань озброєнь ВВС Павло Аксьонов розмірковує про те, чому зараз російський літак вдарив по російському місту.

Помилка людини і відмова техніки

Причини будь-яких авіакатастроф бувають двох видів - відмова техніки та помилка людини, хтось помилився і щось зламалося. І такі події рідко трапляються лише з однієї причини, зазвичай їх кілька, і вони доповнюють одна одну.

Ймовірно, у випадку падіння бомби на Бєлгород причин теж кілька, але на додачу вони сталися в умовах війни, коли можливість помилки та відмови техніки зростають.

Зрозуміло, існують численні протоколи перевірки літака та зброї перед вильотом - і вони, як і всі армійські статути, написані кров'ю.

Але важливість дотримання норм безпеки при використанні військової техніки знижується у воєнний час - настільки, наскільки зростає важливість виконання бойового завдання.

В авіації будь-які системи проєктують з великим запасом надійності, і навряд чи можна виключити можливість того, що якийсь умовний технік не спокуситься скористатися цим запасом "на авось" і не поставить на перше місце виконання бойового вильоту, а не перевірку всіх систем.

Не кажучи вже про те, що напружена робота позначається на втомі персоналу авіабаз.

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На війні втомлюються не лише люди, а й техніка. Літаки літають набагато частіше, ніж у мирний час, причому в бойових умовах здійснюють більш різкі маневри, під час яких навантаження на вузли та компоненти літака може зростати у багато разів.

Коли таких вильотів стає багато, контроль за технікою слабшає, зростає ризик аварій.

Проблема могла виникнути і з боєприпасом. Зараз у соцмережах експерти, блогери, військові журналісти висувають безліч версій того, що могло статися у небі над Бєлгородом. Однак поки що не вдалося точно визначити навіть тип боєприпасу, хоча більшість припускає, що це була авіабомба.

Що мали бомбити в Україні

Очевидно лише те, що підривник був встановлений із затримкою - на відеозаписі видно момент падіння боєприпасу на землю, і лише за кілька секунд стався основний вибух. Зазвичай підривники встановлюють із затримкою, коли бомба чи ракета має вразити заглиблений та добре укріплений об'єкт. Наприклад, командний пункт.

Останнім часом у пресі та соцмережах багато говорили про те, що Росія у війні з Україною почала більше застосовувати нові авіаційні боєприпаси. Зокрема, бомби, оснащені комплектами КМПК, які перетворюють звичайну бомбу на високоточну. За однією з версій, на Бєлгород могла впасти саме така бомба, у якої виникли неполадки в системі управління.

Справді, такі боєприпаси зазвичай випускають у повітрі за десятки кілометрів від цілі - далі вони планують самостійно. Однак жодних ознак того, що саме така бомба впала, на відеозаписах немає.

Ці комплекти встановлюють на звичайні авіабомби, а помітити, чи був оснащений ними боєприпас, що впав, неможливо.

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Ще одне питання, яке також широко обговорюють - чому бойовий літак летів над містом, яке мало бути добре видно з висоти. Втім, пояснити дії екіпажу літака також можна.

Сутність війни не в тому, щоб берегти людей, військова техніка робиться для вбивства та руйнування. Екіпаж цього бомбардувальника, ймовірно, виконував бойове завдання, літак ніс цю бомбу до цілі, яка, можливо, була в іншому місті з мирними жителями - в Україні.

Бєлгород від самого початку російського вторгнення став прифронтовим містом, й інцидент з падінням бомби на міську вулицю вкладається в логіку того, що відбувається зараз у цьому регіоні. Там триває війна.

Що сталося в Бєлгороді

У бєлгородських телеграм-каналах увечері в четвер з'явилися фото та відеокадри великої вирви шириною близько 20 метрів на одному з центральних міських перехресть.

За попередніми даними, постраждали три місцеві мешканки, пошкоджені кілька будівель. В одному з житлових будинків зруйновані чотири квартири.

"20 квітня 2023 близько 22:15 по Москві при виконанні польоту літака Су-34 Повітряно-космічних сил над містом Бєлгород відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу", - йдеться у короткому повідомленні російського міноборони щодо інциденту.

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З якої причини відбулося це "нештатне сходження" і який саме впав "авіаційний боєприпас", російське відомство уточнювати не стало. Там також не пояснили, чому Су-34 з таким боєкомплектом пролітав над житловими кварталами Бєлгорода, а не оминав місто.

Своєю чергою, речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону зазначив, що подібні випадки в Росії можуть почастішати - через намагання росіян швидко наростити виробництво снарядів за рахунок їхньої якості.

"Такі бомби могли падати і деінде. Тому що роблять вони (росіяни) все швидко, застосовують їх щоразу більше. А там, де швидко робити, халатно ставитись до цієї роботи, будуть частіше траплятись і такі випадки", - сказав Ігнат.

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Бєлгород з населенням 370 тисяч людей розташований приблизно за 40 км від українського кордону. Російські літаки регулярно пролітають над містом на шляху до України.