Як зменшити свій біологічний вік і омолодити організм

Лара Льюїнгтон

Телеведуча, BBC Click TV

6 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Браян Джонсон докладає чималих зусиль, щоб зменшити свій біологічний вік

Наша смерть неминуча, але якість нашого життя в останні роки цілком можна змінити. Саме такою думки дотримуються дедалі більше науковців та експертів.

Йдеться про "тривалість здоров'я" - кількість здорових років нашого життя.

За останні 150 років тривалість людського життя подвоїлася, однак якість цього життя з віком дуже часто суттєво погіршується.

Щоб допомогти нам уникнути такої долі, з'являється нова галузь, яка обіцяє революцію довголіття - не просто довше, але й здоровіше життя.

Один з її представників - підприємець Браян Джонсон з Каліфорнії. Він витрачає мільйони на рік, намагаючись зменшити свій біологічний вік - те, на скільки років виглядає його тіло - на противагу фактичному хронологічному віку, який становить 45 років.

І в нього, як і в кожного з нас, є вагома причина це робити. Вік є головним фактором ризику захворювань, як-от раку, діабету 2 типу, серцевих захворювань або деменції. Тож якщо старіння в цілому можна відтермінувати, то те саме стосуватиметься і ризику появи цих захворювань.

Тож як він це робить?

Джонсон прокидається о 5 ранку, через годину їсть перший раз за день, а другий і останній раз - об 11 ранку. Окрім цього він споживає ретельно підібрані на основі показань цілого переліку аналізів 54 пігулки.

Протягом дня він робить багато фізичних вправ та численних процедур.

Підпис до фото, Кореспондентка ВВС Лара Льюїнгтон відвідала лабораторії та компанії в Каліфорнії, які спеціалізуються на довголітті

За його словами, лазерне лікування всієї шкіри зменшило вік його шкіри на 22 роки - це найкращий результат "омолодження" з усіх частин його організму.

І хоча такий розпорядок життя багатьом може видатися екстремальним, більшість експертів сходяться на тому, що у прагненні до здоров'я та довголіття стиль життя відіграє ключову роль.

"Спосіб життя відповідає приблизно на 93% вашого довголіття, і лише близько 7% - це генетика", - каже Ерік Вердін, виконавчий директор Інституту дослідження старіння Бака.

"Ґрунтуючись на даних, якщо ми дотримуватимемося здорового способу життя, я вважаю, що більшість людей можуть дожити до 95 років у доброму здоров'ї. Тож 15-17 додаткових років здорового життя доступні для всіх нас", - каже він.

Головне питання, яке досліджують Вердін та інші, полягає в тому, що означає здоровий спосіб життя? Візьмемо, наприклад, фізичні вправи - це має бути щоденна прогулянка чи інтенсивні тренування?

Підпис до фото, Старіння безпосередньо пов'язане зі способом життя, каже Ерік Вердін

Те саме стосується здорового харчування та сну - яким саме має бути ідеал?

Деякі з тих, з ким поспілкувалася ВВС, встановлювали будильники не для того, щоб прокинутися вранці, а щоб нагадувати про необхідність вчасно лягти, щоб спати протягом повних восьми годин.

Режим Вердіна, за його словами, складається з "великої кількості вправ, трохи голодування, хорошого сну, спілкування з людьми та мінімізації алкоголю".

Що ж він радить іншим? "Спробуйте принаймні 14 годин із 24 не споживати калорій, оскільки це сильно впливає на ваш метаболізм". Хоча така порада може підійти не всім жінкам.

Важливо також стежити за своїм і тим, як воно змінюється з віком. Тоді легше заздалегідь помітити ймовірні ризики для здоров'я та своєчасно застосувати необхідні ліки.

Головне - працювати на випередження, а не усунення наслідків.

Практично всі ті, хто займається наукою про довголіття, використовують різноманітні трекери - не лише розумні годинники, а й, наприклад, розумні каблучки - з ними набагато зручніше спати.

Вчені розраховують, що зможуть досягти прогресу в довголітті - хоча, можливо, не такого сенсаційного, ніж дехто може сподіватися.

Експерти припускають, що може з'явитися препарат, який спочатку зможе "додати" нам рік чи два, в наступному поколінні - ще кілька років, і так далі.

Але разом із таким прогресом виникнуть практичні та етичні дилеми.

Одне з фундаментальних питань полягає в тому, чи можна визначати старіння як хворобу. Це може спростити схвалення нових ліків регуляторними органами, але водночас існує ризик ставлення до людей старше певного віку як до "хворих".

Вартість такого лікування також може виявитися занадто високою для широкого загалу - хоча це залежатиме від того, які саме ліки винайдуть.

Здоровіше життя, швидше за все, призведе до того, що людям доведеться довше працювати та пізніше йти на пенсію.

Наразі ж подовження тривалості здоров'я вимагає важкої праці. Як сказав журналіст із Кремнієвої долини Денні Фортсон: "Вправи - це важко, чарівні таблетки - легко, тому всі такі охочі до таблеток".

Але поки такі таблетки не винайшли, найкраща порада - жити максимально здоровим життям: краще спати, займатися спортом, добре харчуватися та цінувати спілкування з іншими людьми (так, це також є в рецепті довголіття).