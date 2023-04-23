П'ять причин, чому Європа виграла газову війну з Росією цієї зими, але може програти наступної

Олексій Калмиков

BBC

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Європейці готуються до важкої зими 2023/24

Європа пережила зиму без блекаутів, економічної кризи та революцій, попри всі старання Кремля, який розв'язав газову війну проти ЄС разом із вторгненням в Україну. Європейці вистояли завдяки рідкісному успіху та колосальним витратам. Повторити це буде важко.

П'ять головних причин успіху Євросоюзу у газовій війні (вони перераховані нижче) вже цього року можуть обернутися проти нього.

"Всупереч очікуванням багатьох, у тому числі в Кремлі, Європа не замерзла, і європейська економіка не впала, - сказав глава Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фахіт Біроль. - Але наступна зима 2023/24 років може виявитися важчою, ніж нинішня".

"Нас чекає не тільки складна зима, але, можливо, і літо, - погодилася єврокомісар Кадрі Сімсон, яка відповідає в ЄС за енергетику. - Жодної ясності, як і раніше, немає, і потрібно готуватися до гіршого".

Володимир Путін ще має козирі в запасі - він перекрив поки не всі газопроводи. Газ під європейські санкції не потрапив, але Кремль з різних приводів скоротив його постачання на 60-80% у порівнянні з довоєнним.

У результаті ціни на газ у Європі нехай і знизилися зі серпневих рекордів, але, як і раніше, у три-чотири рази вищі, ніж у середньому за довоєнне десятиліття. Енергетична війна обходиться 27 країнам ЄС у гігантську суму - вони вже виділили понад 650 млрд євро на підтримку населення та бізнесу, і рахунок швидко перевищить 1 трлн євро.

Частину цих грошей отримує Кремль. У перший рік війни ЄС заплатив за російську нафту та газ 140 млрд євро, зокрема 53 млрд євро за газ. Це більше, аніж вся західна допомога Україні на боротьбу з російською агресією.

Як розвиватиметься газова війна цього року? Ось п'ять основних причин, з яких Європа зуміла вистояти взимку, але може постраждати наступної.

№1. Економія газу та енергоощадження

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Як допомогло у 2022

Ще у липні минулого року країни ЄС домовилися скоротити споживання газу взимку на 15%. У результаті план перевиконано, причому ще до початку опалювального сезону. Загалом із серпня по березень заощадили 17,7% порівняно з аналогічним періодом попередніх п'яти років.

Не лише загалом, а й зокрема кожен з останніх восьми місяців ЄС споживав менше: мінус 14% у серпні та вересні, -25% у жовтні та листопаді, -12% у грудні, -19% у січні, -15% у лютому та -17% у березні, свідчать дані Євростату.

Економія пояснюється трьома чинниками: енергозбереженням, частковою зупинкою виробництв та переходом на альтернативні газу джерела енергії - копалини чи відновлювані.

Активніше від газу відмовлялися Фінляндія (-55%) і країни Балтії (-30-40%). Головний російський довоєнний клієнт Німеччина заощадила понад 17%.

Чому не допоможе у 2023

Як висловився чеський міністр промисловості Йозеф Сікела, технічно утискатися далі нікуди.

"Не можна змусити людей топити у квартирах ще менше. Не можна змусити промисловість ще більше скоротити випуск", - казав він узимку.

Промисловість і так страждає від високих цін на газ, зазначає Європейський інвестиційний банк. У Євросоюзі, третій економіці світу, вони на 23% вищі, ніж у другій світовій економіці - Китаї, і на 53% вищі, ніж у США, найбагатшій країні.

У результаті міжнародні компанії переносять виробництво туди, де енергія дешевша, і Європа програє.

Єдиний резерв - енергозбереження, погоджуються експерти Французького інституту міжнародних відносин IFRI.

За їхніми оцінками, цього року Європі доведеться замістити приблизно на 30-40 млрд кубометрів російського газу більше, ніж 2022-го. Близько 20-25 млрд з них можна заповнити шляхом запасів та закупівель зрідженого газу, але решті взятися немає звідки.

"У європейців немає іншого вибору, крім посилено економити й газ, й електроенергію", - пишуть французькі експерти.

№2. Тепла зима

Автор фото, Reuters

Як допомогло у 2022

Суворої зими не сталося. Ба більше - було надзвичайно тепло.

Жовтень і січень виявилися найтеплішими за історію спостережень, листопад посів четверте місце у чартах, грудень - восьме.

Чому не допоможе у 2023

Однак літо обіцяє нові катаклізми, як ми дізналися цього тижня.

Спека та посуха збільшують попит на електроенергію та одночасно скорочують її вироблення, оскільки пересихають водосховища гідроелектростанцій, а нагріті річки заважають охолодженню ядерних реакторів АЕС.

В результаті енергетики змушені використовувати влітку припасований на зиму газ.

Минулого року, коли Європа пережила найспекотніше літо у своїй історії, енергетика виявилася єдиною галуззю, де споживання газу не скоротилося, а зросло.

№3. Запаси у сховищах

Автор фото, Reuters

Як допомогло у 2022

Ще влітку ЄС ухвалив план заповнити підземні сховища на 90% до листопада. План перевиконали.

Відбір зі сховищ взимку був нижчим ніж раніше, тому до весни залишилося більше газу ніж зазвичай. Опалювальний сезон закінчився раніше, ніж зазвичай, і закачування газу під землю до наступної зими вже йде повним ходом.

Рівень запасів близький до оптимального для цієї пори року завдяки теплій зимі та описаному вище скороченню споживання на майже 18% замість планових 15%.

Чому не допоможе у 2023

Графік заповнення побудований на припущенні, що Кремль більше не перекриватиме газопроводи і продовжуватиме постачати газ приблизно на поточному рівні. Проте досвід минулої зими показав, що це не гарантовано.

"Газпром" вже під'юджує європейців у своїй традиційній манері.

"Відновлення запасів газу у сховищах до рівня минулого року може стати для європейських компаній нетривіальним завданням", - написав "Газпром" в останньому пресрелізі про рівень газу в європейських сховищах, до яких він більше не має прямого відношення.

Навіть повні сховища не гарантують Європі прийнятних цін на газ наступної зими, попереджає глава газових аналітиків ICIS Том Марзек-Мансер.

"Зниження цін на газ зараз і навіть низькі ціни влітку зовсім не означають, що криза закінчилася, - пише він. - Поповнення запасів до жовтня не скасовує загрозу нового зростання цін, хай і не до рекордних рівнів 2022 року".

"Холодна зима та відродження попиту на скраплений газ в Азії здатні швидко змінити ситуацію".

№4. Зріджений газ та попит у Китаї

Автор фото, AFP

Як допомогло у 2022

Європа міцно сиділа на голці російського трубопровідного газу. Росія забезпечувала до 50% її потреб, тепер - близько 8%.

Замістити поставки, що випарувалися, іншим трубопровідним газом не було можливим, тому що інших великих трубопроводів, які простоюють, просто немає, а будувати нові довго, дорого і неможливо, оскільки ЄС відмовляється від викопного палива і переводить економіку на відновлювані джерела енергетики.

Врятував скраплений газ.

Він перевозиться морем, і на відміну від газопроводу, газовоз можна розвернути на півдорозі та відправити туди, де вигідніше - наприклад, замість Азії до Європи. Що й сталося минулого літа, адже в Європі були позамежні ціни і вона будь-що прагнула заповнити сховища до зими.

Чому не допоможе у 2023

Минулого року на ринку був надлишок зрідженого природного газу (ЗПГ), тому що його найбільший споживач Китай уперше за 40 років скоротив закупівлі через ковідний карантин - на 21% (22 млрд кубометрів) у порівнянні зі зростанням на 17% роком раніше.

З того часу локдаун зняли, економіка Китаю оживає, їй знову потрібен газ, і попит зростає.

Європа наростила імпорт ЗПГ на 63% (16 млрд кубометрів), після чого серйозно вклалася у плавучі термінали і тепер готова приймати навіть більше.

Однак пропозиція не збільшилася, оскільки великі нові проєкти головних виробників у Катарі та США дадуть перший газ лише за кілька років. А від російського ЗПГ, постачання якого зросло приблизно на 20% минулого року, Європа планує відмовитися сама.

Тому попит у Китаї - головна невідома у питанні про здатність Європи замінити російський газ цього року. Прогнози IEA різняться - від скорочення на 10 млрд до зростання на 30 млрд кубометрів.

№5. Субсидії та єдність ЄС

Автор фото, AFP

Як допомогло у 2022

Європейці виступили єдиним фронтом та дисципліновано. Майже кожна країна пішла на поступки і наступила на горло власним інтересам заради спільної справи - вистояти у путінській газовій війні.

І головне - вони витратили колосальні гроші - понад 650 млрд євро. Частина пішла на закупівлю газу в альтернативних Росії постачальників та розбудову інфраструктури. Але значно більші суми пішли на підтримку населення та бізнесу.

Чому не допоможе у 2023

Субсидії у колишніх обсягах швидко доведуть витрати на боротьбу з енергокризою до 1 трлн євро, підрахували експерти Bruegel.

Економіка ЄС і без того перебуває на межі рецесії, і такі вкладення у поточні витрати, а не творення, загрожують ще більшим відставанням від конкурентів, стагнацією і, можливо, рецесією. Позичати та витрачати у колишніх обсягах на справу, яка загрожує не збільшити, а скоротити доходи, проблематично.

До того ж субсидії згладжують шок від високих цін і заколисують споживачів, що суперечить основному завданню ЄС - скоротити споживання газу без альтернатив.

"Субсидії та обмеження цін потенційно лише погіршують ситуацію, оскільки підтримують попит, - пишуть аналітики Bruegel. - Такими заходами проблему остаточно не вирішити".

Щодо єдності ЄС, то й тут намітилися тріщини. Проєкт спільних закупівель газу від імені всього ЄС, який би різко підвищив вагу кожної з 27 країн блоку в переговорах з постачальниками газу, поки не реалізований.

А політичні наслідки вогкої та темної зими поступово починають позначатися. Бізнес руйнується, люди втрачають роботу, населення втомлюється і від війни, і від необхідності жертвувати комфортом та грошима. Слідом зростає популярність політиків, які закликають або до поступок Росії, або до протекціонізму.

Найгучніший приклад - Німеччина. Вона виділила на боротьбу з енергокризою 265 млрд євро та одночасно вимкнула всі атомні станції. Сусіди негайно звинуватили найбагатшу країну союзу, що вона думає тільки про себе.

Тепер щоразу, коли йдеться про конфлікт національних інтересів з інтересами Євросоюзу, у них з'явився вагомий аргумент стати на бік своїх виборців, а не високої мети підтримки України та скорочення залежності від агресора - Росії.

Хто переможе у газовій війні

Утім, курс Європи на розрив із Росією - незмінний.

"Ніколи більше ми не дозволимо собі опинитися у такому вразливому становищі, як у лютому 2022 року", - сказала єврокомісар Кадрі Сімсон, згадуючи, що Росія на момент вторгнення в Україну була для Європи основним постачальником газу.

Так само висловився глава IEA Фахіт Біроль.

"Європейська економічна модель, яка спирається на дешеві російські енергоносії, пішла у минуле. Все, кінець. Назад шляху немає", - сказав він.

І Росія тут мало що може змінити, вважає Французький інститут міжнародних відносин.

"Росія перекрила майже всі газопроводи до Євросоюзу, що спочатку дозволило їй завдати йому серйозних фінансових збитків, а самій отримати додаткові доходи. Однак у результаті вона просто втратила найбільший і найкращий ринок, якому немає реалістичної альтернативи", - пишуть експерти IFRI.

"Росія зробила сама собі газову ампутацію і тепер поступово втрачає статус енергетичної наддержави", - впевнені вони.