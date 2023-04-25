Війна в Судані. Як Україні вдалось евакуювати сотню своїх громадян і що вони там робили

1 година тому

Автор фото, ГУР МО

138 громадян, в тому числі 87 українців, серед яких 35 жінок та 12 дітей, українська влада евакуювала зі столиці Судану Хартум, де в останні тижні точаться запеклі бої між регулярною армією та воєнізованим формуванням Сили швидкої підтримки (RSF).

Операцію провела розвідка разом з міністерством закордонних справ та офісом президента, повідомляє головне управління розвідки міноборони України.

"За умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуювали 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуювали громадян Грузії та Перу", - йдеться в повідомленні розвідки.

Зараз усі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Це переважно працівники авіакомпанії SkyUp.

Їм надають медичну допомогу, їжу та воду. Українці незабаром зможуть повернутися в Україну.

Бої в Судані та літаки SkyUp

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Полум'я в аеропорту Хартума, де перебувають два літаки української авіакомпанії SkyUp. Компанія в суботу повідомила, що стан одного літака встановити неможливо

Бої між суданською регулярною армією та воєнізованим формуванням Сили швидкої підтримки спалахнули (СШП) 15 квітня, після того, як командир СШП, генерал Мохамед Хамдан Дагало розосередив своїх бійців по країні, що армія сприйняла як загрозу.

Згодом стало відомо, що в країні в цей час перебували два літаки української авіакомпанії SkyUp, які виконували рейси з Судану до Єгипту та Саудівської Аравії в рамках контракту лізингу з суданською авіакомпанією Sun Air.

Профільні ЗМІ повідомляли, що один з літаків фактично знищили, другий, ймовірно, пошкоджений. В авіакомпанії тоді цю інформацію підтвердили не змогли, пояснивши, що стан літаків встановити неможливо.

Там повідомили, що 36 співробітників авіакомпанії не постраждали і чекають евакуації з Судану.

Що кажуть у SkyUp

Авіакомпанія SkyUp повідомила ВВС Україна, що разом із міністерством закордонних справ України та іншими державними структурами змогла евакуювати всіх 36 співробітників із Судану. Стан літаків, що залишаються в аеропорті Хартума, наразі авіакомпанії невідомий.

Усіх співробітників компанії вивезли на територію Єгипту, кажуть у компанії.

"Це була складна багатоетапна операція під наглядом кризового центру авіакомпанії та представників державних установ. Весь час, від початку бойових дій у Судані 15 квітня 2023 року, представники авіакомпанії перебували з колегами на звʼязку, допомагали забезпечувати їжею, водою та надавали психологічну підтримку. Наразі всі співробітники відпочивають та скоро повернуться додому", - повідомили в авіакомпанії.

Перемир'я

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Керівник суданської армії, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан керує Суданом фактично з 2019 року, коли від влади усунули президента Омара аль-Башира (1989-2019)

Ймовірно евакуацію українців спростило нове перемир'я, про яке напередодні оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Триденне перемир'я почалося опівночі за місцевим часом. До ранку вівторка угоди про припинення вогню в основному дотримуються, хоча зі столиці країни повідомляють про перестрілки.

Це вже четверте за дев'ять днів боїв оголошення про перемир'я, попередні щоразу зривалися.

Хоча масштаб бойових дій знизився, у Хартумі та сусідніх містах, як і раніше, чути звуки пострілів.

Блінкен розповів лише, що домовленості про припинення вогню між воєнізованим формуванням Сил швидкої підтримки (RSF) та регулярною армією досягнули в результаті 48 годин переговорів. Агентство Reuters пояснює, що посередниками у переговорах виступили США та Саудівська Аравія.

У ході боїв, що спалахнули в Судані 15 квітня, загинули щонайменше 400 людей.

Через бої жителі столиці Судану змушені переважно сидіти вдома, і в них закінчуються їжа та вода. У деяких місцях пошкоджений водогін, і багатьом хартумцям довелося вирушати за водою до річки Ніл.

Перемир'я, якщо його будуть дотримуватися, дозволить мирним жителям залишити місто. Крім того, іноземні держави сподіваються, що вони зможуть евакуювати із Судану своїх громадян.

У вівторок про масову евакуацію своїх громадян із Судану заявила Велика Британія. Передбачається, що літаки британських Королівських військово-повітряних сил вивозитимуть людей із аеродрому поблизу Хартума.

У Хартумі та Судані загалом немає або майже немає інтернету: за даними групи моніторингу мережі NetBlocks, загалом у країні рівень використання інтернету зараз становить 2% від звичайного, а у Хартумі інтернет повністю зник з вечора неділі.