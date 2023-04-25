"У Москві пити шампанське не будуть". Що змінює для України рішення Байдена знову балотуватись

Галина Корба

ВВС News Україна

37 хвилин(и) тому

Автор фото, ОФІС ПРЕЗИДЕНТА Підпис до фото, У лютому Джо Байден відвідав Київ з історичним візитом у розпал війни

У вівторок президент США Джо Байден підтвердив, що знову балотуватиметься на посаду президента у 2024 році. Що це означає для України і для її підтримки Сполученими Штатами у війні з Росією?

У своїй промові, в якій Байден оголосив про рішення йти на другий президентський термін, американський президент жодного разу не згадав Україну чи зовнішньополітичні питання.

Він говорив передусім про внутрішню політику - захист демократії, соціальний захист, права жінок тощо. Слоган його нової кампанії: "Завершімо роботу".

Однак питання України у передвиборчий рік буде мати для кампанії Байдена особливе значення - переконані експерти, з якими поговорила ВВС Україна.

Україна як елемент перемоги

Автор фото, ТВІТТЕР ДЖО БАЙДЕНА

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає рішення Джо Байдена балотуватися на другий термін - позитивною новиною для України.

"Сьогодні в Москві пити шампанське не будуть, - каже він. - Для них це означає, що ситуація в американській еліті не змінилася, Байден залишиться безумовним лідером демократичної партії, а на республіканському фланзі ситуація є допоки незрозумілою".

Для успіху своєї кампанії нинішньому президенту США знадобляться вагомі зовнішньополітичні козирні карти, і в цьому сенсі перемога України у війні з Росією є, на його думку, просто необхідною.

"Тож можна припустити, що він зробить все від нього залежне, щоб ця перемога була. А це означає, що останнє табу на постачання необхідного для України озброєння буде знято", - прогнозує ексміністр.

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Саме хороші новини з України можуть допомогти Байдену змінити поки що не найкращу соціологію для нього в Штатах, погоджується політолог Микола Давидюк.

Особливо зважаючи, що початок його каденції затьмарив Афганістан - у 2021 році країна за лічені тижні опинилася під владою талібів після виводу звідти американських військ.

"Навіть попри соціологію Україна може стати елементом перемоги Байдена, - вважає Давидюк. - Щоб перемогти на виборах, потрібні успішні історії. За військову частину буде відповідати саме Україна. Думаю, для Байдена буде дуже важливо до 2024 року мати перемогу в Україні. Десь в чомусь він буде заручником цього, але для України це вигідно".

Щоб не змарнувати цей шанс, офіційному Києву треба буде правильно координувати свою роботу з Вашингтоном і подбати про те, щоб до України не було питань, які б підважували допомогу США, наголошує Давидюк.

Водночас Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій "Української призми", застерігає, що до виборів ще багато що може змінитися.

"Для України дуже важливим буде не лише розклад між республіканцями і демократами, але й хто виступить як альтернатива Байдену від демократів, - пояснює вона. - Це може серйозно вплинути на внутрішню увагу і внутрішній дискурс".

"Поки що це (оголошення про балотування - Ред.) лише анонс, але він здатний заспокоїти гарячі голови, які критикують США через те, що вони можуть змінити свою політику щодо України", - додає Шелест.

Соціологія та кандидати

Автор фото, Твіттер Джо Байдена Підпис до фото, Джо Байден балотуватиметься разом зі своєю віцепрезиденткою Камалою Гарріс

Оголошення про намір балотуватися на другий термін не стало несподіванкою - протягом кількох місяців Байден давав зрозуміти, що має намір знову поборотися за президентське крісло.

Водночас останні опитування показують, що його рішення балотуватися не має широкої підтримки. Опитування NBC News, проведене минулими вихідними, показало, що 70% американців і трохи більш ніж половина демократів вважають, що йому не варто балотуватися знову.

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс також буде балотуватися на другий термін у цій ролі.

Щонайменше двоє інших кандидатів офіційно оголосили, що змагатимуться з Джо Байденом за право стати кандидатом від Демократичної партії на виборах 2024 року, але вони навряд чи здобудуть достатню підтримку, щоб перемогти його.

Серед них - антивакцинатор Роберт Кеннеді-молодший, племінник колишнього президента Джона Ф. Кеннеді.

Також про намір балотуватися заявила письменниця Маріанна Вільямсон - з президентських перегонів 2020 року вона вибула перед праймеріз.

Про свій намір висувати свою кандидатуру від партії в 2024 році також вже оголосили декілька республіканців. Очолює список колишній президент Дональд Трамп, який у листопаді минулого року заявив, що балотуватиметься ще раз, щоб "знову зробити Америку великою та славетною".

Колишній президент може зіткнутися з жорсткою конкуренцією з боку губернатора Флориди Рона Десантіса, який офіційно не висував свою кандидатуру, але, на думку багатьох, є найбільш імовірним суперником Трампа.

Імовірним претендентом також вважають колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Нещодавно він сказав CBS News, що вирішить до червня, чи буде балотуватись.

Серед інших, хто вже заявив про свій намір взяти участь у перегонах, - Ніккі Гейлі, колишня посол США в ООН; колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон; Тім Скотт, єдиний темношкірий республіканець, який працює в Сенаті США; та індійсько-американський підприємець у сфері біотехнологій Вівек Рамасвамі.

Федеральні вибори у США зазвичай проводять у вівторок, після першого понеділка листопада.