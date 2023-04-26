"Це наші очі". Як Україна стрімко нарощує "армію дронів"

Джо Тайді

Репортер з питань технологій

53 хвилин(и) тому

Україна каже, що стрімко нарощує виробництво безпілотників, попит на які постійно зростає на фронті.

Уряд пом'якшив закони на імпорт дронів та скасував податки на їхні запчастини та обладнання.

Розширення виробництва фінансують завдяки успішній кампанії зі збору коштів - "Армії дронів".

Їй вдалося зібрати понад 108 мільйонів доларів, у тому числі за участі знаменитостей, як-от актор Марк Гемілл із "Зоряних воєн".

Крім закупівлі та виробництва безпілотників для війни, гроші витрачають на підготовку пілотів для передової.

ВВС побувала на тренуванні групи пілотів БпЛА у секретному місці на околиці Києва.

Підпис до фото, Пілоти дронів проходять підготовку по двоє, один із них - штурман, другий - спотер

Десять команд по двоє військових керують польотами невеликих безпілотників, шукаючи маркери, які позначають військові цілі.

Інструктор Слава спостерігає за їхньою технікою та коментує, як краще ховатися у лісі.

"Безпілотники - це наші очі, ми дуже добре бачимо окупанта згори, за допомогою цих очей ми можемо налаштувати артилерію, знайти і знешкодити ворога", - каже він.

Військові обох армій усе частіше використовують менші за розміром і відносно дешевші дрони, традиційно призначені для зйомки.

Підпис до фото, DJI Mavic - одна з найпопулярніших моделей дронів для любителів аерозйомки у світі

Найчастіше на передовій можна побачити дрон DJI Mavic, який коштує менш ніж 2000 доларів США.

Минулого року його китайський виробник заборонив експорт в Україну та Росію, наполягаючи на тому, що його продукція призначена "лише для мирного використання".

Слава каже, що заборона ускладнила отримання дронів, але Україна все ще може імпортувати тисячі.

Він визнає, що дронів потрібно в рази більше, також потрібно розробляти нові типи, адже їх дуже часто збивають або глушать електронною зброєю.

Організатори кампанії Army of Drones кажуть, що виготовили та закупили ще 3300 безпілотників. Близько 400 людей навіть надіслали поштою свої дрони.

Збір коштів на підтримку флоту країни та підготовку пілотів розпочався в липні минулого року.

Проєкт активно збирає кошти у соціальних мережах, а актор Марк Хемілл представляє рекламні відео та ділиться повідомленнями зі своїми шанувальниками.

Підпис до фото, У магазинах і ресторанах агітують за проєкти зі збору коштів на дрони

Інші кампанії зі збору грошей на безпілотники активно рекламують у магазинах і станціях технічного обслуговування по всій Україні. Уряд наполягає, що дрони дають його військовим конкурентну перевагу на полі бою.

Минулого місяця "Армія дронів" закупила і передала на фронт 10 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun вартістю 16 000 доларів США кожен.

Останню партію відправили на фронт у понеділок. Українські військові у Бахмуті отримали 100 дронів українського виробництва, призначених для завдання ударів по ворожих цілях.

У березні Міністерство цифрової трансформації України пом'якшило та спростило процедуру імпорту запчастин для дронів в Україну, назвавши це "важливим кроком для розвитку українського ринку БпЛА".

Раніше постачання таких частин, як модулі GPS або теплові камери, могло тривати 15 днів.

Підпис до фото, Україна вже виготовила багато потужних бойових безпілотників, але за останні три місяці ще збільшила виробництво

Україна також змінила правила податкового кодексу, згідно з якими імпортери безпілотників не сплачують мито на ввіз та ПДВ за дрони та їхні компоненти.

"Дрони сьогодні є фундаментальною за важливістю технологією", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, анонсуючи зміни.

Федоров очолює "Армію дронів". У своєму офісі в Києві він із гордістю демонструє прототип нового секретного дрона-камікадзе, який будують в Україні.

Він, як і інші українські чиновники, не коментує нещодавні удари безпілотників по території Росії.

Минулого місяця БпЛА впав у місті Кірєєвськ, приблизно за 400 км від кордону з Україною. Під час збиття апарату він вибухнув, поранивши трьох людей.

У лютому російські ЗМІ повідомили, що в Московській області розбився безпілотник українського виробництва, і офіційні особи звинуватили Україну в атаці на енергетичний об'єкт.

Автор фото, Mykhailo Fedorov Підпис до фото, Михайло Федоров каже, що дрони дають Україні конкурентну перевагу на полі бою

Росія використала проти України сотні безпілотників, зокрема великі дрони-камікадзе іранського виробництва "Шахед".

Відповідаючи на запитання, чи виправдовує він атаки безпілотників на Росію, Федоров сказав: "Я підтримую все, що принесе нам перемогу і зупинить Росію".

У своєму офіційному Telegram-акаунті Федоров також похвалився українським дроном R18, який "пролетіти з Києва до Москви і назад".

Міністр заперечив, що закликає до ударів дронами по Москві, сказавши: "У нас є сили оборони, які планують операції, і наше завдання - зробити все можливе, щоб у країні було достатньо БпЛА для використання їх у будь-яких військових цілях".