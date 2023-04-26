"Золота середина". Чому Україні критично важливі снаряди калібру 155 мм

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий на артилерійській позиції

Снаряди "натівського" калібру 155 мм є одними з найбільш затребуваних артилерійських боєприпасів на війні в Україні. США вже відправили в Україну понад 1,5 мільйона таких снарядів, але Києву потрібно більше. Американський тижневик Time пояснює, чому.

Що таке 155-мм калібр?

155-мм набій - це велика куля, яка складається з чотирьох частин: детонаційного запалу, снаряда, пороху та капсуля, пояснює видання.

Кожен патрон має довжину близько 60 сантиметрів, важить 45 кг і має діаметр 155 мм, або 6,1 дюйма. Такі набої використовують у гаубицях, великих гарматах, призначених переважно для стрільби із закритих вогневих позицій, поза прямою видимістю цілі.

155-мм снаряди можна по-різному конфігурувати. Їх можна начинити вибухонебезпечними матеріалами, використовувати для систем точного наведення, пробивати броню або створювати багато уламків.

Попередні варіанти включали димові снаряди, щоб приховати рух військ, і світлові снаряди, щоб виявляти позиції ворога.

"155-мм снаряди та аналогічні радянські снаряди калібру 152 мм такі популярні, тому що вони забезпечують хороший баланс між дальністю стрільби та розміром боєголовки, - пояснив Time аналітик Фонду захисту демократій Раян Бробст. - Якщо оболонка надто маленька, вона не завдасть достатньої шкоди, якщо снаряд більший, його дальність зменшиться. Це найпоширеніша золота середина, і тому цей калібр так широко використовують".

Як 155-мм калібр використовували в інших війнах?

155-мм снаряди вперше розробили французи у відповідь на масштабну окопну війну під час Першої світової, пояснюють історики. Гармати 155-мм калібру стали найпоширенішою артилерійською зброєю, яку використовували союзники.

Як нагадує Time, пізніше армія США прийняла її як стандартну польову важку артилерійську зброю, а після війни новий альянс НАТО прийняв 155-мм калібр як стандарт артилерії.

Як 155-мм снаряди використовують в Україні?

Гаубиці можуть вражати цілі на відстані до 24-32 км, залежно від того, який тип снарядів і системи вогню використовують. Тому наземні війська дуже цінують їх для ураження ворожих цілей із захищеної відстані.

В Україні 155-міліметрові снаряди вистрілюють у кількості від 6000 до 8000 на день, заявили у Комітеті з питань військового контролю України. Але водночас там додають, що з російських гаубиць по українських військах летить близько 40 000 снарядів щодня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виробництво 155-мм снарядів на заводі в американському штаті Пенсільванія

Пентагон стверджує, що з лютого 2022 року надіслав Україні понад 160 гаубиць і півтора мільйона 155-мм снарядів до них. Понад 14 000 з них - це 155-міліметрові дистанційні протиброньовані мінні системи (RAAM), пояснює американське видання. По суті це - 155-мм снаряди, укомплектовані чотирма мінами, які розлітаються по землі та можуть знищити російський танк, якщо він проїде над ними.

Інші країни також надали Україні гаубиці, але Київ постійно просить більше. Станом на минулий рік українські чиновники просили 1000 систем гаубиць, щоб відкинути російські сили.

Майбутній контрнаступ України

Під час контрнаступу, до якого готується Україна, її сили потребуватимуть від 7000 до 9000 155-мм снарядів на день, сказав депутат Ради Єгор Чернієв, виступаючи перед журналістами на заході Німецького фонду Маршалла.

В останні місяці адміністрація Байдена, користуючись президентськими повноваженнями, відправляла боєприпаси безпосередньо з американських військових запасів в Україну, замість того, щоб чекати і купувати їх в оборонних фірмах, пише Time.

США також навчають українських військових у Німеччині, як ефективніше використовувати 155-міліметрові снаряди у польовій тактиці.