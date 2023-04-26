"Вбиватимуть на вулицях Москви". Головне зі "злитої розмови" росолігарха Троценка про Путіна

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Керівництво Росії запевняє, що західні санкції не мають руйнівної сили для економіки країни

В інтернеті з'явився аудіозапис розмови, як вважають, російського мільярдера Романа Троценка зі своїм знайомим. У розмові обидва співрозмовники критикують владу в Росії, а також особисто президента Володимира Путіна. За останній місяць це вже другий витік приватної розмови представників російської еліти.

Аудіозапис розмови, що відбулася, ймовірно, між мільярдером Романом Троценком та його знайомим (це може бути бізнесмен Микола Матушевський) виклали у відкритий доступ. Посилання на файл журналісти "Системи" (розслідувальний проєкт "Настоящего времени" та "Радіо Свобода") отримали електронною поштою.

Роман Троценко посідає 38 місце у рейтингу російських мільярдерів у списку Forbes Russia. У минулому бізнесмен був президентом "Об'єднаної суднобудівної компанії" та радником президента "Роснафти" Ігоря Сєчина. Микола Матушевський - творець московського дизайн-заводу "Флакон" і, як стверджує "Система", давній приятель Троценка.

На опублікованому записі чути розмову двох чоловіків, які називають один одного Рома та Коля.

На початку розмови вони обговорюють Балі та життя на острові. "Мені останнім часом зовсім важко було в Росії, я розумів, що щось не те, нефіг там робити", - зокрема, каже "Коля", а його співрозмовник з цією тезою погоджується.

Після цього вони переходять до обговорення війни та ситуації у Росії.

"На жаль, Росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось муділ, ***. Які сповідують, ***, якісь дивні композиції, ***, ХІХ століття. Це нічим добрим не може закінчитися, це закінчиться пеклом, ***. Люди вбиватимуть один одного на вулицях Москви", - каже "Рома".

"Коля" розповідає, що подивився нещодавно відео з нарізкою новорічних привітань президентів, "починаючи з Єльцина [...] до останнього, коли цей придурок не на тлі ялинки, як завжди, а військових".

"Як може жити і розвиватися країна, де єдиною ідеологією є заробляння бабок й утримання влади однією групою людей? - каже чоловік з голосом, який приписують Троценку. - Жодної ж концепції "далі" немає. Вони помруть, [блін], в якийсь момент часу і не залишать по собі нічого. Це просто буде випалена пустеля".

"Рома" на аудіозаписі радить "Колі" за 2023 рік "всіх близьких витягнути, гроші витягнути - все, що тобі треба".

Згідно з публікацією "Системи", Троценко підтвердив проєкту, що знає Матушевського, але стверджував, що не спілкувався з ним понад рік. Голос "Романа" з аудіозапису не схожий на голос Троценка, сказав його знайомий, припустивши, що запис могли сфабрикувати конкуренти: "Він - великий бізнесмен, десь комусь заважає".

Журналісти проєкту зв'язалися з Матушевським. Він заявив, що "цієї розмови не було" і що востаннє він спілкувався з Троценком у 2022 році, але ніколи не обговорював політику.

"Я думаю, це фейк або чийсь безглуздий жарт із застосуванням ШІ [штучного інтелекту]", - заявив Матушевський.

Побачити "вікно можливостей" у довгій війні. Спецкореспондент ВВС Ілля Барабанов про те, що можна дізнатися з чергової злитої розмови представників російської еліти

Новий запис навряд чи розійдеться на меми, як імовірна розмова колишнього сенатора Фархада Ахметова з продюсером Йосипом Пригожиним, але діагнози нові жертви "сливу" ставлять такі самі.

Співрозмовники сходяться на тому, що владу в країні захопила група не дуже розумних людей, головна ідеологія яких - освоювати бюджети та максимально довго цю владу утримувати. Тож в умовах ізоляції та західних санкцій жодних перспектив у Росії у найближче десятиліття вони не бачать.

Як і у випадку з розмовою "Ахмедова" з "Пригожиним", нинішня публікація навряд чи є спробою розколоти російську еліту. Скоріше, продемонструвати її справжні настрої на тлі лояльності Володимиру Путіну, яку усі декларують.

Новий запис цікавий тим, які "вікна можливостей" великий бізнес бачить у війні, що затягнулася. Якщо 2022 став просто катастрофою, то в 2023-му, якщо раптом хтось щось не зрозумів за минулий рік, вони бачать час, коли з Росії можна встигнути вивезти сім'ю, активи, гроші і спробувати почати щось нове в іншому місці. Наприклад, в Індонезії.

Співрозмовники сходяться на тому, що після виборів 2024 року гайки в Росії закрутять остаточно і, можливо, евакуюватися буде вже пізно. З квітня 2023 року складно уявити, які ще гайки в Росії можна закрутити, але в Кремлі та Раді безпеки сидять творчі люди, тож, звісно, можна чекати й погіршення ситуації.

Другий випадок

Спростування з аргументом про нібито згенеровану нейромережею розмову вже давали імовірні учасники минулого "зливу".

На початку березня в інтернет потрапив запис розмови, як вважають, російського музичного продюсера Йосипа Пригожина з колишнім членом Ради Федерації та мільярдером Фархадом Ахмедовим. На аудіозаписі, на який звернули увагу під кінець місяця, співрозмовники різко критикують російське керівництво за розв'язану війну проти України.

Зокрема, "Пригожин" на записі ділиться зі співрозмовником чуткою про те, що "Ігор Іванович, Сергій Вікторович та Золотов" нібито об'єдналися та "звинувачують у всьому" міністра оборони Росії Сергія Шойгу, поза очі називаючи його *** [дурнем].

"Вони самі *** люди. Моя думка проста: вони поводяться, як королі, як боги, ***. Кінчені вони тварюки... Нічого хорошого про них я сказати не можу. Вони покидьки, ***", - продовжує голос, який, імовірно, належить 53-річному продюсеру Пригожину, найбільш відомому роботою зі своєю дружиною-співачкою Валерією. Пара протягом багатьох років демонструвала у ЗМІ та соцмережах підтримку російської влади та особисто Володимира Путіна.

Співрозмовник "Пригожина", як відомо з їхньої розмови, перебував на той момент у Баку і теж оцінював те, що відбувається в Росії, критично: "Ситуацію вони просрали. Країну вони просрали. Все вони просрали. Все-все вони просрали".

Після публікації цього запису реальний Йосип Пригожин спочатку назвав опублікований аудіозапис "фейковими новинами", а потім - "симбіозом сказаних фраз і тих, що були згенеровані" нейромережею.