Чому Південна Корея хоче ядерну зброю

Джин Маккензі

Кореспондентка ВВС в Сеулі

51 хвилин(и) тому

У приватній кімнаті ресторану в Сеулі на таємний обід зібралася група південнокорейців. Серед них - політики, науковці та військові, особи декого з них не можна розкривати з міркувань безпеки. Й зібралися вони не просто пообідати, а провести засідання нещодавно створеного Форуму з ядерної стратегії, яке має дуже амбітну програму - визначити, як Південна Корея може розробити ядерну зброю.

Колись це була маргінальна ідея, але за останні місяці вона стала мейнстрімом. Навіть президент Південної Кореї Юн Сок Йоль порушив це питання під час безпекової наради, що стало безпрецедентною подією за останній час.

Газетні шпальти сурмлять про цю ідею чи не щодня, і її підтримують аж три чверті громадськості. Занепокоєння у жителів Південної Кореї викликає їхній північний сусід, який має ядерну зброю, і в середу Юн Сок Йоль попрямував до Білого дому, розраховуючи залучитися підтримкою президента Джо Байдена.

Південна Корея в 1970-х роках вже загравала з ідеєю розробки ядерної зброї - тоді вона вела секретну програму. Але коли про це дізналися Сполучені Штати, вони висунули ультиматум: або Сеул продовжує програму, або його захищатимуть США з усією потужністю свого ядерного арсеналу. Сеул обрав підтримку США, і до сьогодні на Корейському півострові залишаються десятки тисяч американських військових.

Відтоді геополітична ситуація кардинально змінилася. Північна Корея створює все більш досконалу ядерну зброю, яка може досягти території США, і це змушує південнокорейців сумніватися, чи стане Вашингтон на захист Південної Кореї.

Вони обмірковують такий сценарій: войовничий Кім Чен Ин атакує Південну Корею, змушуючи США втрутитися у конфлікт. Тоді Кім погрожує підірвати ядерну бомбу над материковою частиною США, якщо вони продовжуватимуть війну. Що зробить Вашингтон? Чи ризикуватиме він перетворити Сан-Франциско на руїни заради порятунку Сеула? Скоріш за все, ні - до такого висновку дійшли учасники таємної обідньої зустрічі.

"Ірраціонально думати, що інша країна повинна нас захищати. Це наша проблема і наша відповідальність", - каже Чой Чжи Йон, учасник форуму та член правлячої партії Південної Кореї "Сила народу".

Підпис до фото, Члени нового Форуму ядерної політики Південної Кореї хочуть, щоб країна стала ядерною

Голова форуму, академік Чонг Сон Чанг, представив план, який вони пропонують. Наступного разу, коли КНДР випробує ядерну зброю, Сеул вийде з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Якщо протягом шести місяців Кім не погодиться обговорити відмову від частини своєї зброї, Сеул почне будувати власну. Чонг стверджує, що це зменшить ймовірність ядерної війни на Корейському півострові, оскільки Кім буде менш схильний до нападу, знаючи, що Південь може завдати удару у відповідь.

Водночас Дженні Таун із американського аналітичного центру 38 North заперечує припущення, що ядерна зброя Південної Кореї допоможе стримати Північну.

"Більша кількість ядерної зброї не убезпечить світ від використання ядерної зброї, - каже вона. - Для прикладу можна поглянути на Індію та Пакистан. Наявність ядерної зброї дала їм обом зелене світло для того, щоб піти ще далі".

Ядерна Південна Корея - зовсім не те, чого хоче Вашингтон. Проте Америка несе свою частку відповідальності за такий розвиток подій. У 2016 році тодішній президент Дональд Трамп звинуватив Південну Корею у безоплатному використанні американських військ. Він погрожував, що змусить Сеул заплатити за війська, розміщені на його території, інакше він їх відкличе. Страх, який ці слова вселяли в людей, з часом не зменшився. Дедалі більше південнокорейців, які чітко усвідомлюють, що обіцянкам Америки можна вірити лише до її наступного лідера, тепер виступають за створення бомби.

Одного недільного дня у сауні в Сеулі також обговорювали ядерну зброю. І хоча обговорення цього питання в такій обстановці може видатися дивним, сьогодні в Кореї ядерна зброя практично стала предметом світських балачок.

"США не збираються використовувати свою ядерну зброю, щоб захищати нас, тому ми повинні контролювати нашу власну оборону", - сказав 31-річний Ку Сон Вук. Він служив в армії у 2010 році під час великої кризи, коли Північна Корея обстріляла південнокорейський острів, убивши чотирьох людей.

"Було відчуття тотальної надзвичайної ситуації. Військові дзвонили батькам і писали заповіти", - згадує він.

Тепер його хвилює не лише Північна Корея, а й Китай: "Ми оточені цими великими державами і ходимо по тонкій кризі біля них. Щоб бути конкурентоспроможними, нам потрібно мати ядерну зброю".

Майже всі в сауні з ним погодилися - навіть 82-річна Хонг Ін Су. Вона була дитиною під час Корейської війни в 1950-х роках, і загалом була проти ядерної зброї, однак неохоче дійшла висновку, що вона є необхідним злом: "Інші країни розробляють свою, тому я не розумію, як ми можемо продовжувати жити без неї. Світ змінюється".

Підпис до фото, Хонг Ін Су побоюється ядерної зброї, але вважає, що вона потрібна її країні

Інша жінка сумнівалася, чи будуть США захищати Південну Корею, і сказала, що "краще мати ядерну зброю про всяк випадок", а ще одна хвилювалася, що відносини Сеула зі США можуть змінитися будь-якої миті.

Зараз Вашингтон намагається запевнити свого союзника у своїй залізній відданості обороні Південної Кореї. У квітні США розмістили гігантський атомний авіаносець у південному порту Пусана. Але, на жаль для американських політиків, такі заспокійливі жести більше не працюють.

Політики Сеула почали непокоїтися щодо того, що вони не знають, що саме може спонукати президента США натиснути ядерну кнопку від їхнього імені. Станом на зараз Байден не зобов'язаний навіть повідомляти Юну, перш ніж це зробити.

"Щонайменше треба домовитися про обов'язковий телефонний дзвінок, якщо буде зрозуміло, що президент США ухвалить таке рішення", - каже Дженні Таун.

Ян Ук, аналітик з питань оборони з Сеульського інституту Асан, був присутній, коли президент Юн зробив свою заяву щодо ядерної зброї Південної Кореї. Він каже, що Юн таким чином опосередковано тиснув на США.

"США дуже неохоче обговорюють свою ядерну політику з Південною Кореєю, але якщо на півострові почнеться ядерна війна, ми постраждаємо найбільше", - каже він.

Сеул наполягає на тому, щоб брати активнішу участь у питаннях, пов'язаних із використанням ядерної зброї. Це може передбачати розміщення ядерної зброї США в Південній Кореї або домовленість про розподіл ядерної зброї, подібну до тієї, що існує в Європі, щоб Південна Корея могла використовувати американську зброю в разі війни. Менш радикальним варіантом може бути створення спільної групи ядерного планування.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Збройні сили США тренуються захищати Південну Корею від нападу Північної

Розробка ядерної зброї - це дуже серйозний крок. Чинний міжнародний порядок побудований на нерозповсюдженні ядерної зброї, і ті, хто загрожує цьому порядку, як-от Іран і Північна Корея, платять високу ціну. Аналітики кажуть, що південнокорейська громадськість, ймовірно, не подумала про наслідки.

США можуть відмовитися від своїх зобов'язань щодо оборони, Китай може жорстоко помститися, запровадивши санкції щодо Південної Кореї, а сама їхня країна може опинитись ізольованою, ще однією державою-ізгоєм, а її міжнародна репутація може бути зруйнована.

Людей у сауні, як виглядало, ці сценарії не дуже турбували. Лише одна жінка визнала, що якщо наявність ядерної зброї означатиме, що Південна Корея стане "віссю зла", то, мабуть, не варто цього робити.