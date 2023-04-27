Що відомо про стан здоров'я Ердогана і як це впливає на вибори у Туреччині

16 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, За порадою лікарів Ердоган скасував кілька своїх передвиборчих виступів

Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше після того, як у вівторок йому стало зле в прямому ефірі, знову з'явився на публіці, підключившись відеозв'язком до церемонії інавгурації першого ядерного реактора на АЕС "Аккую".

Представники влади Туреччини заперечили чутки про можливі проблеми із серцем у президента. Натомість лікарі повідомили про "наслідки після інфекційного гастроентериту (шлункового грипу)".

Електростанцію вартістю 20 млрд доларів і потужністю 4800 мегават побудувала російська компанія Росатом у середземноморському місті Аккую. Це дозволило Туреччині приєднатися до групи країн, які мають мирну атомну енергію.

Після запуску станції Ердоган провів переговори телефоном з президентом Путіним, висловивши вдячність російському колезі за внесок у реалізацію проєкту АЕС "Аккую".

У відповідь на запитання, чи відомо Москві про проблеми Ердогана зі здоров'ям, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів, що нічого про це не знає.

До цього Ердоган два дні поспіль скасовував заплановані передвиборчі виступи напередодні парламентських та президентських виборів, які відбудуться 14 травня.

Опитування громадської думки показують, що суперництво за президентське крісло є дуже напруженим, і президент Ердоган може програти після двох десятиліть перебування при владі.

У четвер директор зі зв'язків із громадськістю президента Туреччини Фахреттін Алтун відкинув повідомлення в соціальних мережах про серйозні проблеми зі здоров'ям у Ердогана, попри скасування за порадою лікаря публічних виступів президента.

Про це заявив у четвер і міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, за словами якого наслідки інфекційного гастроентериту у президента зменшилися.

Заминка в ефірі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На фото з прямого ефіру помітно, як Ердогану стало погано

Ввечері у вівторок Ердоган давав інтерв'ю турецькому телеканалу. Це рутинний захід напередодні президентських виборів. Щоправда, трансляція почалася на півтори години пізніше запланованого, але це спочатку не викликало ні в кого підозри.

Але після чергового питання ведучого зависла пауза. Камера була спрямована на інтерв'юера, тому те, що відбувалося з Ердоганом на той момент, глядачі не бачили. Але було очевидно, що в ефірі виникла затримка, а за кадром було чутно звуки, схожі на: "О-о…" Трансляція перервалася на рекламу.

Автор фото, Reuters

Ефір відновився хвилин через 20. Ердоган вже міг говорити і розповів, що у нього "дуже заболів живіт", він "навіть думав, чи не скасувати програму".

Інтерв'ю після цього продовжилося, але тривало лише близько 12 хвилин.

З'явилися припущення, що у 69-річного турецького президента міг бути інфаркт на тлі проблем із серцем, що загострилися. Офіційні особи одразу поспішили повідомити, що ці припущення - брехня, насправді у президента шлунковий грип, але з ним все гаразд.

При цьому миттєво скасували кілька передвиборчих заходів, запланованих на середу, а також велике інтерв'ю в четвер, яке мали транслювати чотири телеканали. І все ж таки на інавгурації АЕС Ердоган виступив, нехай і не особисто, як планувалося раніше, а з відеозв'язку.

Шанси на перемогу

Коментар кореспондентки BBC Ольги Просвірової

Хоч би яким був стан здоров'я Ердогана, навряд чи це негативно позначиться на його шансах на виборах. Його прихильники не злякаються "шлункового грипу", а сприймуть це так, як ситуацію намагається уявити адміністрація президента: Ердоган працює на виснаження, нескінченно турбуючись про майбутнє країни і забуваючи навіть про власне здоров'я.

Щоправда, говорити про шанси Ердогана на перемогу поки що зарано. Його рейтинги, як і раніше, високі, але опонент Киличдароглу випереджає чинного президента.

Автор фото, EPA Підпис до фото, До президентських виборів, призначених на 14 травня, залишилося зовсім небагато

Причин цього багато, але одна з головних - економічна криза, яку експерти справедливо називають рукотворною: це прямий результат економічної політики самого Ердогана. Або, точніше, його своєрідні погляди на кредитно-грошову політику. Як наслідок, у Туреччині зросли ціни на найнеобхідніше, наприклад, на транспорт та продукти.

А потім сталося те, чому запобігти було неможливо - землетрус. Загинули десятки тисяч людей, понад мільйон залишилися без даху над головою. Ердоган та його прихильники спробували перекласти відповідальність на забудовників, які не дотримувалися необхідних стандартів, через що руйнації виявилися такими серйозними.

Хтось - переважно затяті прихильники Ердогана - прийняли це пояснення. Але частка тих, хто звинувачує у тому, що трапилося уряд, вища. Опозиція, звичайно, теж заявила, що вина лежить на уряді, який допустив корупцію та низькі стандарти будівництва.

Збитки від землетрусу для країни, за даними ООН, перевищують 100 млрд доларів.